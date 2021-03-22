Nvidia bitti, AMD alalı-! Ama bir saniye... “Asus TUF Gaming RX 6800XT incelemesi“

Bu videoda Asus TUF Gaming RX 6800XT ekran kartını inceliyoruz. Tasarımı ve soğutucu bloğunu ele alıyor, yonga detaylarına inip 20 oyunla beraber performansını, termal başarımını her şeyini sınıyoruz.

Asus içerisinde RX6800XT için TUF, ROG Strix ve LC yani sıvı soğutmalı versiyonlar var, TUF bunlar arasında daha çok Fiyat/Performans’a odaklanan seri. Üst segment bir ekran kartı, RTX3080 ile kafa kafaya da gelebiliyor ama çoğu zaman 1-2 tık gerisinde yani kimi oyunda RTX3080, kiminde RX6800XT küçük farklarla öne çıkıyor, stok olsa fiyatları kafa kafaya ama kart yok piyasada.

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Siyah-kırmızı bir kutu, 4K oyunculuk, 16GB VRAM ve PCIe 4.0 vurgusu yapılmış. Kutuda ekran kartı var, kullanma kılavuzları var, oyuncu kartı misali bir kart ve PCB’den minik bir cetvel var, 3 yıl garantili.

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Tasarım ve boyutlar. 32CM uzunluğunda 14CM eninde ve 5.78CM kalınlığında, RTX3000 ailesi de RX6000 ailesi de, yani yeni nesil ekran kartları önceki nesillere göre hem belirgin şekilde daha uzun hem de daha kalın, 2.9 slot olarak geçiyor, kasa seçiminize çok çok dikkat edin, özellikle kompakt Mid Tower kasalarda sorun yaşamanız muhtemel.

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Fanlar hariç gördüğünüz her şey alüminyum, aslında Strix serisinde böyle olmasını beklersiniz ama Strix serisinde gövdede daha çok plastik var, burada her şey metal. Tabii aydınlatmasıyla, tasarımıyla Strix daha şık görünüyor, TUF’un tasarımı sade bir tasarım kalıyor yanında. Üstünde küçük yarıklar ve katmanlı bir yapı, arkasında da metal bir kaplama var, daha parlak yapıda.

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Geleneksel fanlara göre tasarımları ve konumlandırmaları itibarıyla hava akışını toplayıp daha fazla kanatçığa sahip ortadaki fanla daha belirgin bir alana yönlendiriyor, ayrıca ortadaki sağdakinin ve soldakinin tersine dönüyor. Bu daha önce başka markalarda da gördüğümüz bir teknikti, Asus tarafında da kullanılıyor artık. 55 dereceye kadar devreye girmiyorlar, sistem boştayken tamamen sessiz kalıyor kart.

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TUF serisinin adı fazla ısıyla çıktı, kullanıcıların da akıllarında öyle kaldı maalesef, ben de İtopya’da topladığımız bir kasada TUF 5700XT’in rakiplerine göre daha fazla ısındığına şahit oldum ve EVO versiyonuyla güncelleyip sorunu çözmüştüm. RX6800XT’de de EVO versiyon, yani yüzey alanı genişletilmiş soğutucu blok var, 6 ısı iletim borusu var, GPU ile temas ettiği nokta Asus’un MaxContact dediği teknikle mümkün olduğunca düzleştirilmiş, ısı aktarım kabiliyeti arttırılmış yani ama tabii ki deneyip göreceğiz.

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2 tane 8-pin güç girişi var, referans 6800XT için 300W TDP’den bahsedilmiş, RTX3080 için mesela 320W TDP, özel tasarım kartlar için 3 tane 8 pin güç girişleri var. Bu özel bir tasarım, dolayısıyla yine 750-850W 80+ Gold sertifikalı bir PSU’ya ihtiyacı var. Referans tasarımda 15 fazlı bir güç kurulumu var, TUF RX6800XT’de ise 17 fazlı bir kurulum var, soğutma ve güç birimleri anlamında hızaşırtmaya potansiyel olarak daha açık.

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GPU Navi 21, 7nm mimarili, misal veriyorum RTX3080’deki GA102 yongası 8nm mimarili, bir mimari avantajı var. 16GB Samsung üretimi GDDR6 bellekle geliyor, Nvidia tarafında GDDR6X bellekler var, burada ise geride kalıyor. 256-bit 512GB/saniye bant genişliğine sahip kartın GPU’su Boost ile 2314MHz’e kadar çıkabiliyor, bu hızı tutturabiliyor mu oyunlarda göreceğiz. PCI-e 4.0 bir ekran kartı, merak etmeyin PCI-e 3.0 anakartlarda da çalışıyor ve daha önce farklı kartlarda yaptığım testlerde gördüğüm şey şu, PCI-e standardı günümüz kartlarında elle tutulur bir fark oluşturmuyor. Fark oluşturan şey Infinity Fabric, AMD’nin EPYC sunucu sınıfı işlemcilerindeki yüksek yoğunluklu 128MB L3 seviyesi önbelleğini ekran kartına koymuşlar, bu da 384-bit hattın efektif bant genişliğini ikiye katlamış.

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Test sistemimde 4.7GHz’de çalışan bir i7 8700K var, anakart ise Asus Maximus X Hero. 32GB 3200MHz CL16 RAM kullandım, sisteme 850W Asus Thor PSU güç veriyor. BIOS güncel, Windows güncel, ekran kartı sürücüsü güncel, videonun çekildiği tarih itibarıyla tabii, GPU Tweak II yazılımı üzerinden de hızaşırtma modu açık. Şimdi FHD, 2K ve 4K’daki performansını tablolarla görelim.

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Tam 20 oyunla test ettik RX 6800XT’yi, sonuçları kendi gözlerinizle gördünüz ama bir özet geçmek istiyorum. Performansı bir defa FHD’nin ötesinde ama bazı oyunlarda 2K sonuçlarıyla çok yakın, sebebi şu, işlemcim darboğaz yapıyor, test sisteminin değişmesi gerek arkadaşlar farkındayım, PCI-e 4.0 bir anakarta geçmem gerekiyor, inşallah değiştireceğiz ama misal veriyorum Overwatch’ta Ultra’da ortalama 322FPS veriyor, yani birkaç tık ayar düşürüp rekabetçi oyunlarda 240/280/360Hz monitörleri doyurabilirsiniz ve 2 oyun hariç 100FPS’nin altına düşmedi, bunlar hep Ultra ayarlar, bilginiz olsun. 2K’da sadece 4 oyunda 100FPS altındaydı, diğerlerinde belirgin şekilde üstte kaldı, bu dört oyundan ikisi de 90FPS sularında yine. 4K’ya geldiğimizde iki oyun hariç hep 60FPS üstündeydi, o oyunlardan biri de 59FPS yani tam ucundan kaybetmiş. Özeti şu, bu ekran kartıyla FHD, 2K, 4K istediğiniz monitörü kullanabilirsiniz, yüksek tazeleme hızının da, 4K 60FPS’in de altından kalkar.

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Termal başarım ve gürültü konusu. Segmenti rakibi RTX3080, genel olarak 1-2 tık altında bir performans gösteriyor ve evet rakibinden gürültülü çalışıyor, yine Asus marka RTX3080 Strix melek gibi çalışabiliyorken, sessizliğiyle şaşırtıyorken bu biraz gürültülü çalışıyor, rahatsız olabilirsiniz, içinde bolca taze hava dolaşan bir kasayla kullanmakta fayda var. Coil Whine yani bobin zırıltısı var mı, evet elimdeki kartta bobin zırıltısı var, kart fırınlandıkça bu ses gidebilir de gitmeyebilir de, şans meselesi ama var, belirgin bir şekilde duyuluyor.

Sürücü tarafında AMD kendini geliştirmiş olabilir ama ben kullandığım 1 aylık sürece Overwatch’ın ansızın sürücü hatasından kapanması, video izlerken önce sesin sonra görüntünün gidip sürücünün yeniden başlatılması gibi sorunlar yaşadım, bunlar benim artık yaşını başını almış 1080Ti’ımda veyahut fabrika çıkışıyla sorunlarla adından söz ettiren RTX3080 ekran kartlarında bile karşılaşmadığım şeyler, özellikle 5700XT sahibi DH forumdaşlarım şikayetlerinde haklılar.

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GPU’yu tam yük altına soktuğum durumlarda, Furmark ile mesela en sıcak noktada 93 derece, toplam paket sıcaklığı ise 70 derece göründü lakin oyuna girince, mesela Overwatch’a girdiğimde paket sıcaklığı 89 dereceye kadar çıktı. Rakibi Asus ROG RTX3080 ile karşılaştırmak segmenti ve sınıfı dolayısıyla biraz haksızlık oluşturuyor ama aynı oyunda 67 derece sularında melek sessizliğiyle çalışabiliyor, RX 6800XT’in fan devri %70 civarlarında oluyor ki yüksek. GPU hızında ise hiçbir sorun yok, termal açıdan bir limite takılmıyor, 2275MHz sularında geziyor ama oyundan oyuna değişiklik gösterebiliyor tabii.

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Asus TUF Gaming RX 6800XT. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla diyeceğim ama piyasada kart kalmadı ki, hazır, toplu bir sistem haricinde artık bu kartlar satılmıyor ve üreticilerin açıklamalarına göre 2020 sonuna kadar da bu kartları teker teker alamayacağız maalesef. RTX3080’in 1-2 tık altında başarım gösteren bir ekran kartı, stok olmadığı için fiyat kıyaslaması yapamıyorum ama bulunduğu dönemlerde de fiyatı 1-2 tık geride olmak durumunda. Gürültü konusu rahatsız edebilir, rakibi Nvidia yongalı, benzer soğutmalı kartlar gibi serin çalışmıyor. Birtakım sürücü sorunlarını ve RadeonLive’dan belirgin şekilde daha kaliteli Shadowplay ekran kaydını, yayıncılık anlamında CUDA ve Nvenc avantajını bir kenara bırakabilirseniz eğer Asus TUF Gaming RX 6800XT rakibinden daha uygun fiyata bulmanız şartıyla tercih edebileceğiniz bir ekran kartı.