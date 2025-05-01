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    John Wick'e benzetilen Havoc, Netflix'te büyük ilgi görüyor

    Geçtiğimiz günlerde Netflix'te izleyici ile buluşan aksiyon filmi Havoc, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği film, ilk haftasında hızlı bir başlangıç yaptı.

    Havoc Tam Boyutta Gör
    The Raid (Baskın) filmleriyle son yılların en başarılı aksiyon filmlerinden ikisine imza atan Gareth Evans'ın yıllardır beklenen yeni filmi Havoc (Derin Kargaşa), nihayet geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. 25 Nisan'da Netflix'te yayınlanan film, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu hafta en çok izlenen filmler listesinde ilk sırayı alan Havoc, izlenme rakamlarıyla Netflix'in yüzünü güldürdü.

    Havoc, The Electric State'ten Daha İyi Çıkış Yaptı

    İlk haftasında 30 milyon izleyiciye ulaşan Havoc, böylece neredeyse üç katı bütçeyle çekilen The Electric State'ten bile daha iyi bir çıkış yapmış oldu. Netflix'in büyük umutlar bağladığı The Electric State, ilk haftasında 25 milyon izleyici çekmişti.

    Havoc'un bu performansını sonraki haftalarda sürdürüp sürdüremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Filmin izleyicilerden genel olarak düşük puanlar alması işini zorlaştırabilir. Ancak daha önce kötü yorumlar alan filmlerin Netflix'te geniş kitlelere ulaştığını görmüştük.

    Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Havoc, polis teşkilatında dedektifi olan Walker'a (Hardy) odaklanıyor. Parçası olduğu uyuşturucu satışında işler ters gidince, hem işin içindeki suç çetesi hem de meslektaşları Walker'ın peşine düşüyor. İşin içine yozlaşmış bir politikacı da karışınca, Walker kendisini gitgide derinleşen bir komplonun içinde buluyor.

    Oyuncu kadrosunda Tom Hardy'ye Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Luis Guzmán gibi isimler eşlik ediyor.

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