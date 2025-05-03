Rockstar'dan sürpriz karar! Ertelenmeyecek denilen GTA 6 neden başka bahara ertelendi?

Oyun dünyasının en büyük bombası! "Ertelenmeyecek" açıklamalarının üzerine soğuk su içtiğimiz GTA 6 ertelendi. Take-Two CEO'sunun açıklamaları ve ertelemenin etkileri hakkında konuşulanlar bu videoda!

Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihini 2025 sonbaharından 26 Mayıs 2026'ya erteledi. Bu videomuzda Rockstar'ın resmi açıklamasını, ertelemenin olası nedenlerini ve oyun dünyasına etkilerini detaylıca ele alıyoruz. GTA 6'nın 100 dolar gibi rekor bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceği iddiaları, Vice City'ye dönüş yapacağımız oyun dünyasının detayları ve PC sürümü hakkındaki en güncel bilgiler videomuzda yer alıyor. Cem Sünbül, GTA 6 ertelemesinin ardında yatan gerçekleri ve oyun severleri bekleyen gelişmeleri tüm detaylarıyla anlatıyor.

GTA 6'nın ertelenmesiyle boşalan 2025 sonbaharı takviminde hangi büyük oyunların öne çıkacağı, Take-Two CEO'su Strauss Zelnick'in açıklamaları ve ertelemenin şirket hisselerine etkisi hakkında kapsamlı bir analiz sunuyoruz. Ayrıca GTA Online'ın geleceği ve GTA 6 ile nasıl entegre olacağına dair görüşleri de bu videoda bulabilirsiniz.

Rockstar'ın kalite standartlarından ödün vermemek için aldığı bu karara yönelik tepkiler ve beklentilerin nasıl yeniden şekillendiği konusunda derin bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. GTA 6'yı beklerken, serinin önceki oyunlarından neler öğrenebileceğimizi ve neden bu ertelemenin uzun vadede oyuncular için daha iyi olabileceğini tartışıyoruz.

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