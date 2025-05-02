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    Elektrikli araçlara güç patlaması: Li-H batarya geliyor

    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (USTC) yapılan bir çalışma ile Li-H olarak adlandırılan yeni bir batarya geliştirildi. Yeni batarya, 2825 Wh/kg gibi çok yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip.

    Elektrikli araçlara güç patlaması: Li-H batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) gelen yeni bir araştırma, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama teknolojilerinde çığır açabilecek nitelikte. Bilim insanları, hidrojeni anot olarak kullanan yeni nesil batarya sistemi geliştirdi. Bu yenilik sayesinde enerji yoğunluğu ve verimlilik açısından şimdiye kadar görülmemiş seviyelere ulaşıldı.

    Lityum yerine hidrojen

    Geleneksel hidrojen temelli bataryalarda hidrojen genellikle katot görevi görürken, USTC araştırmacıları hidrojenin anot olarak kullanılabileceği bir yapı önerdi. Bu radikal değişim sayesinde, sistemin çalışma voltajı ve enerji yoğunluğu önemli ölçüde artırıldı. Yeni geliştirilen prototip bataryanın teorik enerji yoğunluğu 2825 Wh/kg olarak ölçülürken, yaklaşık 3 voltluk sabit bir çalışma voltajına ulaşıldı.

    Elektrikli araçlara güç patlaması: Li-H batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Batarya sisteminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüzde 99,7 gibi olağanüstü bir yuvarlak verimlilik oranına ulaşması. Bu oran, şarj ve deşarj sırasında enerjinin neredeyse tamamının korunabildiğini gösteriyor. Bu da hem enerji israfını en aza indiriyor hem de uzun vadeli kullanımda yüksek performans vaat ediyor.

    USTC ekibi, sistemin daha güvenli, ekonomik ve üretilebilir olmasını sağlamak amacıyla anot içermeyen bir versiyon da geliştirdi. Bu varyant, önceden yerleştirilmiş lityum metal yerine, şarj sürecinde lityum tuzlarından (LiH₂PO₄ ve LiOH) lityum biriktirilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, %98,5 gibi yüksek bir Coulombic verimliliğe ulaşıyor ve düşük hidrojen konsantrasyonlarında dahi kararlı çalışmayı mümkün kılıyor. Geliştirilen Li-H batarya sistemi, özellikle enerji yoğunluğu ve verimlilik açısından geleneksel nikel-hidrojen pillerden çok daha üstün. Bu da sistemin, uzun menzilli elektrikli araçlar, havacılık ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılma potansiyelini artırıyor.

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