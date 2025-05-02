Elektrikli araçlara güç patlaması: Li-H batarya geliyor

Lityum yerine hidrojen
Geleneksel hidrojen temelli bataryalarda hidrojen genellikle katot görevi görürken, USTC araştırmacıları hidrojenin anot olarak kullanılabileceği bir yapı önerdi. Bu radikal değişim sayesinde, sistemin çalışma voltajı ve enerji yoğunluğu önemli ölçüde artırıldı. Yeni geliştirilen prototip bataryanın teorik enerji yoğunluğu 2825 Wh/kg olarak ölçülürken, yaklaşık 3 voltluk sabit bir çalışma voltajına ulaşıldı.
USTC ekibi, sistemin daha güvenli, ekonomik ve üretilebilir olmasını sağlamak amacıyla anot içermeyen bir versiyon da geliştirdi. Bu varyant, önceden yerleştirilmiş lityum metal yerine, şarj sürecinde lityum tuzlarından (LiH₂PO₄ ve LiOH) lityum biriktirilmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, %98,5 gibi yüksek bir Coulombic verimliliğe ulaşıyor ve düşük hidrojen konsantrasyonlarında dahi kararlı çalışmayı mümkün kılıyor. Geliştirilen Li-H batarya sistemi, özellikle enerji yoğunluğu ve verimlilik açısından geleneksel nikel-hidrojen pillerden çok daha üstün. Bu da sistemin, uzun menzilli elektrikli araçlar, havacılık ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılma potansiyelini artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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