iPhone 17 ve 17 Pro bugüne kadarki en net haliyle görüntülendi

İşte iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'nun tasarımı
Air modelinden başlayacak olursak, en öne çıkan detay, olağanüstü incelikte bir gövdeye sahip olması. Yaklaşık 5,6 mm seviyesinde ölçülen kalınlık, cihazı bugüne kadar tanıtılmış en ince iPhone modelleri arasına yerleştiriyor. Hatta USB-C portuyla neredeyse aynı seviyede bir yapıdan bahsediyoruz. Bu tasarımın ise batarya kapasitesi veya ısı yönetimi gibi başlıklarda ne gibi sonuçlar doğuracağı şimdilik belirsiz.
Cihazın alt kısmına bakıldığında, USB-C bağlantı noktasının tam ortalanmadığı görülüyor. Hoparlör ızgaralarının sayısı da azalmış. Bu da Apple'ın incelik hedefinden kaynaklanıyor olabilir.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: