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    iPhone 17 ve 17 Pro bugüne kadarki en net haliyle görüntülendi

    iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modellerinin yeni tasarımı sızdırıldı. Üstelik detaylar ilk kez bir videoda yer alıyor. İşte iPhone 17 ve 17 Pro'nun yeni tasarımı...

    iPhone 17 ve 17 Pro bugüne kadarki en net haliyle görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 serisi hakkında yeni sızıntılar gündemdeki yerini koruyor. Bildiğiniz gibi bu yıl iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'ya ek olarak Plus modelinin yerini alacak "Air" isimli yeni bir model daha olacak. Son olarak iPhone 17 serisindeki tüm modelleri gösteren yeni görüntüler paylaşıldı. 

    İşte iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'nun tasarımı

    Air modelinden başlayacak olursak, en öne çıkan detay, olağanüstü incelikte bir gövdeye sahip olması. Yaklaşık 5,6 mm seviyesinde ölçülen kalınlık, cihazı bugüne kadar tanıtılmış en ince iPhone modelleri arasına yerleştiriyor. Hatta USB-C portuyla neredeyse aynı seviyede bir yapıdan bahsediyoruz. Bu tasarımın ise batarya kapasitesi veya ısı yönetimi gibi başlıklarda ne gibi sonuçlar doğuracağı şimdilik belirsiz.

    Cihazın alt kısmına bakıldığında, USB-C bağlantı noktasının tam ortalanmadığı görülüyor. Hoparlör ızgaralarının sayısı da azalmış. Bu da Apple'ın incelik hedefinden kaynaklanıyor olabilir. 

    iPhone 17 ve 17 Pro bugüne kadarki en net haliyle görüntülendi Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 ve 17 Pro'ya gelirsrek, tasarım dili açısından Apple'ın klasik çizgisinden ayrılıyor. Her iki modelin arka yüzeyinde yatay konumlandırılmış yeni bir kamera dizilimi görülüyor. Daha önce gündeme gelen yekpare gövde yapısı, alüminyum çerçeve ya da ters kablosuz şarj için özel bir boşluk gibi söylentiler ise videoda yer almıyor.

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler

    iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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