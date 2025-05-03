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    BYD Seal U DM-i AWD Türkiye'de | Hyundai INSTER mayısta geliyor - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde dört çeker BYD Seal U DM-i, Hyundai INSTER, Renault'nun yeni elektrikli ticarileri ve Chery'nin Almanya'da üretim için Volkswagen ile anlaşma sürecini konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde dört çeker BYD Seal U DM-i, Hyundai INSTER, Renault'nun yeni elektrikli ticarileri ve Chery'nin Almanya'da üretim için Volkswagen ile anlaşma sürecini konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:42 - BYD Seal U DM-i AWD Türkiye'de

    13:50 - Yeni Citroen C5 Aircross tanıtıldı

    23:02 - Chery, Almanya'da üretim için Volkswagen ile anlaşmak üzere

    31:15 - Yeni Hyundai INSTER, mayısta Türkiye'de

    37:52 - Renault'nun elektrikli ticarileri 800V mimarisine sahip

    50:00 - Kapanış

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