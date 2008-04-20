Nvidia cephesinde GeForce 9600GS iptal edilebilir

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Nvidia'nın GeForce 9 serisi için belirlediği ilk yol haritasında görünen GeForce 9600GS modeli iptal olabilir. Bilindiği üzere özellikle GeForce 7600GS modeli ile ciddi başarı yakalayan Nvidia, GeForce 8 serisinde ise son kullanıcıları GeForce 8600GS gibi bir model ile tanıştırmamış GeForce 8600GT ve 8600GTS modellerini kullanıma sunmuştu. Geçtiğimiz aylarda GeForce 9 serisi ile birlikte orta segmentte yeniden GS modeli hazırlayacağı konuşulmaya başlanan Nvidia'nın GeForce 9600GS modelini iptal edeceği konuşulurken sadece OEM üreticileri veya sistem entegratörlerini verilebileceği de dile getirilmiyor değil. Tabi Nvidia'nın GeForce 9600GS modeli ile ilgili yaşanan bu gelişmelerin temelinde GeForce 9600GSO modelinin kullanıma sunulacak olması gösterilebilir. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Nvidia, Mayıs ayı içerisinde GeForce 8800GS'yi GeForce 9600GSO adı altına yeniden pazara sunarak GeForce 9600GT modelinin hemen altına konumlandırmayı planlıyor. Bu nokada Nvidia cephesinden GeForce 9600GS modelinin geleceği ile ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmediğini de hatırlatalım.