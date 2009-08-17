Nvidia çift GT300 GPU'lu yüksek performans modeli üzerinde çalışıyor

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AMD çatısı altına girdikten sonra GPU üretim stratejisinde değişikliğe giden ve yüksek performans segmenti için maliyeti yüksek büyük GPU'lar üretmek yerine, performans segmenti için üretim verliliği yüksek ve maliyetleri kısmen daha düşük GPU'lar hazırlama ve bu GPU'ları yeni nesil teknolojiler ile donatma yolunu tercih eden ATi cephesinde yüksek performans segmenti içinse performans segmenti için hazırlanan yeni nesil GPU'larının çiftine yer verilen "X2" çözümlerine ağırlık verilmişti. İşte bu konsept çerçevesinde pazara sunulan ilk model unvanına sahip R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 beklentileri tam anlamıyla karşılamayasa bile AMD-ATi'nin gelecek planlarına yönelik önemli sinyaller vermiş, devamında gelen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeli ise firmaya liderliği getirmişti.

Nvidia cephesi ise AMD-ATi'ye kıyasla çift grafik işlemcili çözümlere karşı aslında pekte istekli olmadıklarını ancak pazar koşullarına bağlı olarak bu yönde çözümlere girişebileceklerini zaman zaman ifade etmiş ve AMD-ATi'nin X2 modellerine karşı önce GeForce 9800GX2 hemen ardından da GeForce GTX 295 modellerini pazara sunmuşlardı. GeForce GTX 295 modeliyle performans liderliğini elinde tutan Nvidia (Asus'un MARS GTX 295 modelini ayrı değerlendirildiği takdirde), AMD-ATi'nin önümüzdeki aylarda kullanıma sunmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli R800 (Radeon HD 5870 X2?) modeline karşı hazırlık çalışmaları devam eden DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunun çiftini kullanan yeni bir çift grafik işlemcili yüksek performans modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olmasına karşın maliyetlerinin GT200b GPU'sunun da üzerinde olması beklenen GT300 tabanlı GeForce 300 serisi ekran kartlarının benzer şekilde RV870 tabanlı ATi çözümlerinin üzerinde bir fiyatla pazara girmesi beklenirken GT300 GPU'sunun çiftini kullanan yeni modelin DirectX 11 desteğine sahip en pahalı ekran kartı olması beklenebilir. ATi R800'e karşı GeForce GTX 295 ile elinde tuttuğu performans liderliğini devam ettirmek isteyen Nvidia, çift GT300 GPU'lu yeni modeliyle bunu başarabilir ancak belirttiğimiz gibi üretim maliyetlerine paralel olarak yüksek fiyatlandırma ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii çift GT300 GPU'lu yeni modelin çiftiyle kurulacak Quad-SLI kurulumu da Nvidia'nın iddiasını bir adım öteye götürebilir.