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Nvidia çift GT300 GPU'lu yüksek performans modeli üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia çift GT300 GPU'lu yüksek performans modeli üzerinde çalışıyor
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AMD çatısı altına girdikten sonra GPU üretim stratejisinde değişikliğe giden ve yüksek performans segmenti için maliyeti yüksek büyük GPU'lar üretmek yerine, performans segmenti için üretim verliliği yüksek ve maliyetleri kısmen daha düşük GPU'lar hazırlama ve bu GPU'ları yeni nesil teknolojiler ile donatma yolunu tercih eden ATi cephesinde yüksek performans segmenti içinse performans segmenti için hazırlanan yeni nesil GPU'larının çiftine yer verilen "X2" çözümlerine ağırlık verilmişti. İşte bu konsept çerçevesinde pazara sunulan ilk model unvanına sahip R680 kod adlı Radeon HD 3870 X2 beklentileri tam anlamıyla karşılamayasa bile AMD-ATi'nin gelecek planlarına yönelik önemli sinyaller vermiş, devamında gelen R700 kod adlı Radeon HD 4870 X2 modeli ise firmaya liderliği getirmişti.

Nvidia cephesi ise AMD-ATi'ye kıyasla çift grafik işlemcili çözümlere karşı aslında pekte istekli olmadıklarını ancak pazar koşullarına bağlı olarak bu yönde çözümlere girişebileceklerini zaman zaman ifade etmiş ve AMD-ATi'nin X2 modellerine karşı önce GeForce 9800GX2 hemen ardından da GeForce GTX 295 modellerini pazara sunmuşlardı. GeForce GTX 295 modeliyle performans liderliğini elinde tutan Nvidia (Asus'un MARS GTX 295 modelini ayrı değerlendirildiği takdirde), AMD-ATi'nin önümüzdeki aylarda kullanıma sunmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli R800 (Radeon HD 5870 X2?) modeline karşı hazırlık çalışmaları devam eden DirectX 11 destekli GT300 GPU'sunun çiftini kullanan yeni bir çift grafik işlemcili yüksek performans modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor olmasına karşın maliyetlerinin GT200b GPU'sunun da üzerinde olması beklenen GT300 tabanlı GeForce 300 serisi ekran kartlarının benzer şekilde RV870 tabanlı ATi çözümlerinin üzerinde bir fiyatla pazara girmesi beklenirken GT300 GPU'sunun çiftini kullanan yeni modelin DirectX 11 desteğine sahip en pahalı ekran kartı olması beklenebilir. ATi R800'e karşı GeForce GTX 295 ile elinde tuttuğu performans liderliğini devam ettirmek isteyen Nvidia, çift GT300 GPU'lu yeni modeliyle bunu başarabilir ancak belirttiğimiz gibi üretim maliyetlerine paralel olarak yüksek fiyatlandırma ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Tabii çift GT300 GPU'lu yeni modelin çiftiyle kurulacak Quad-SLI kurulumu da Nvidia'nın iddiasını bir adım öteye götürebilir.


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sonmezfikret 10 yıl
bunu alana kadar 6 ay gecer ondan sonra zaten yeni model gelmis olur bu sefer yeni modeli al daha yenisini bekle
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nirvanha 10 yıl
Daha çok beklersiniz..
piyasada bu kriz varken ve stoklar dolu iken , ne diye iyi kartları biran evvel çıkarıp , ucuz fiyattan piyasaya sürüp de kardan zarar etsinler ki...
ati'nin kartları gelse bile nvidia'nın ki ler gelmeden ucuzlamaz ,önceki nesil bile ucuzlamaz , amd der ki aha işte her keseye her kasaya göre kart , istediğinizi alın....
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

nirvanha

Daha çok beklersiniz..



piyasada bu kriz varken ve stoklar dolu iken , ne diye iyi kartları biran evvel çıkarıp , ucuz fiyattan piyasaya sürüp de kardan zarar etsinler ki...



ati'nin kartları gelse bile nvidia'nın ki ler gelmeden ucuzlamaz ,önceki nesil bile ucuzlamaz , amd der ki aha işte her keseye her kasaya göre kart , istediğinizi alın....





aha işte ozaman görürüm ben ati kullanıcı dostu diye haykıranları
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kuruwa 10 yıl
haberler güzel gerçekten ama ati söylenene göre tek zarda 2 gpu haberleri gezmekte idi internette işlemcide başarabilen bir firma gpu da da yapabilir eğer gerçekten olursa ve gpu lar arası haberleşmede ram üzerinde olacak kı buda olursa dengeler değişir bakalım ama nvidi adan amd den mi kapti nedir hiç ses yok 1 ay gibi zamanda ati piyasa da bakalım nesıl bir şey aynı anda çıkmasını beklerdim nvidia cıkarana kara ati revizyonlara da başlar
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scutaro 10 yıl
Biz yapamaz demiyoruzki ama gpu'lar ile cpu'lar aynı yapıda değiller tek zarda 2 gpu nasıl olucak yapabiliyorsa durmasın hem acele niye daha düzgün birşey olucaksa varsın geç çıksın ilk çıkanı alıcağıma daha iyisi olucaksa ikincisini beklerim çekirdek yapısının değiştiğini biliyoruz belki ince eleyip sıkı dokuyorlardır bilemeyiz.
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HoLY.oNE 10 yıl
çift çekirdek istemiyoruz tek çekirdek ve gtx295i 2 ye katlayan kart istiyorum
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Zimmerit 10 yıl
Nvidia çift gpulu kartı daha yeni yaparken AMD HD5xxx X4 serisi kartları çıkaracağını daha önceden açıklamıştı kart tek bir zar içinde 4 adet gpu nun güç vermesiyle oluşacakmış Q6600 gibi yapacaklar sanırım.
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scutaro 10 yıl
O fake bir haberdi.
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MegaWolt38 10 yıl
Fiyat konusunda yine ati'den "farklı" olurlarsa satışları nasıl olacak merak ediyorum, bakalım göreceğiz.
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Source 10 yıl
Sonunda nvidia'dan d bir haber geldi
GTX 395 yolda demek..
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scutaro 10 yıl
MegaWolt38

Fiyat konusunda yine ati'den "farklı" olurlarsa satışları nasıl olacak merak ediyorum, bakalım göreceğiz.

Her malın bir alıcısı vardır ve bazı şeyler için fiyat farkına değer GT300'lerin tek gpu'lu modellerinin G80'lerdeki gibi astronomik rakamlara sahip olucağını sanmıyorum ama çift gpu'lu modeller elbette pahalı olurlar.
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KANUNI61 10 yıl
CİFT GPU NVİDİA cift cekirdek ati peki ati cift cekirdekli cif gpulu kart yaparsa ne oalcak ati cift cekirdek yoluna gidecek sanırım cok merak ediyorum hadi hayırlısı
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StreamRolleR 10 yıl
aha şimdi ortalık karışır gtx 295 den sora baya cak yakar
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Master_Evil 10 yıl
gtx 395 geliyooor
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Timeguard 10 yıl
393-395-398 yapsalar barı herkez alsa bıtane



nvıdıa tek gpu da lıder olsada sımdı 8x planı var atının heralde 6cekırdekle desteklerıde gundeme gelebılır bakalım
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