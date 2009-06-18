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Nvidia: CUDA mimarisi kısa sürede önemli yol katetti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: CUDA mimarisi kısa sürede önemli yol katetti
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Grafik teknolojilerinde sektörün lider isimlerinden Nvidia'nın ION ve Tegra gibi yeni nesil donanım/platform çalışmalarına ek olarak CUDA mimarisi ve PhysX teknolojisi gibi yazılım odaklı yatırımlarına da büyük önem verdiği biliniyor. CUDA programlama dili ile grafik işlem birimlerinin yüksek işlem gücü ve paralel hesaplama yeteneğini oyunların haricindeki uygulamalarda da değerlendirmek isteyen firmanın bu yönde yoğun bir çalışma içerisinde olduğu biliniyor.

Her ne kadar son günlerde Nvidia'nın da OpenCL odaklı çalışmalara ağırlık vereceği dolayısıyla CUDA mimarisinin gündemdeki pozisyonu kaybedeceği iddia ediliyor olsa da Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jensen Huang bunun aksini düşünüyor. Huang'ın açıklamalarıına göre CUDA mimarisi kısa sayılabilecek bir süre içerisinde dünya genelinde kabul görmeyi başardı ve pek çok alanda kullanım yaygınlığını arttırarak endüstri standardı olma yolunda önemli mesafe kat etti.

Jesen Huang'ın açıklamalarına göre şimdiye kadar 100 milyondan fazla CUDA destekli GPU satılmış durumda. CUDA teknolojisinin avantajlarından faydalanan 5000 kurumsal müşteriye sahip olan Nvidia'nın, özellikle CUDA teknoloji merkezi konsepti çerçevesinde üniversitelerle ortak çalışmalar da yaptığı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre 200 üniversitede programlama dili olarak CUDA üzerinde çalışmalar yapılmakta.

Nvidia'nın CUDA mimarisi ile üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise yazılım desteği. Jensen Huang'ın sunumuna göre piyasadaki iddialı hemen hemen tüm video uygulamaları (bunlar arasında video düzenleme editörlerinden, Blu-ray gösterimi yapabilen oynatıcılara kadar farklı yazılımlar bulunuyor) CUDA mimarisi ile GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarak özellikle profesyonel kullanıcılar başta olmak üzere video odaklı uygulamalarda kullanıcılara ciddi zaman kazandırabiliyor.

Jensen Huang'ın üzerinde durduğu bir diğer önemli detay ise Japonya'nın en hızlı süper-bilgisayarının da CUDA teknolojisinden faydalanması. CUDA teknolojisinin özellikle süper-bilgisayar arenasında ses getirmesi, Nvidia'nın bu alanda da iddialı olabileceği şeklinde yorumlanıyor.


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yc#1 10 yıl
Aslında haberdeki ifadenin aksine CUDA ve OpenCL mimarileri aslında birbirlerine rakip mimariler değil, tamamlayıcı mimariler.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
nvidianın en büyük silahları gpu kullanımı sayesinde çok daha süratli işlem yapma olanağı sağlayan bu teknolojiler zaten vede ilerde rakiplerin çok canını yakacağı kesin bu teknolojiler sayesinde
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sadtneverdie 10 yıl
CUDA nın bizim içinde yaygınlaşması iyi olur. pek işimize yaradığı yok.
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**Stolas** 10 yıl
İşlemciden kat kat işlem yaptığı bariz ortada tek eksik daha çok firma ve programla şirketleriyle anlaşmaya gitmesi buda nvidianın en iyi bildiği iş zaten sonuç olarak bazılarına göre cuda gereksiz ve boş gelsede sonuçta bu prensibini korurssa çok daha iyi yerlere gelicektir cuda teknolojisi
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fatihcanery 10 yıl
umdugumdan daha fazla yaygınlaşmışlar,korkum o ki cuda tekelleşmesin .ati geç kaldı sanki bu konuda
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RCox 10 yıl
Yeni çıkan OpenCl API si de CUDA ya çok benziyor diyorlar. Adamlar cidden işi iyi biliyor, bravo Nvidia ya
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