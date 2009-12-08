Nvidia Fermi'den SLI pozu: Çalışan sistemde iki adet GF100!

Nvidia'nın adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisi için bekleyiş sürüyor. GF100 olarak isimlendirilen Fermi tabanlı GeForce GPU'suna yönelik çalışmalarına devam eden firma, NVidiaGeForce twitter sayfası üzerinden, SLI konfigürasyonunda çalışan Fermi tabanlı iki kartın kullanıldığı sistem görüntüsü yayımladı.
Yüksek performanslı sistem üreticisi Maingear PC'nin bir modelinde denenen kartların başındaki isim ise Nvidia'nın teknik pazarlama yöneticisi Tom Petersen. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 512 CUDA çekirdeğine sahip olan 384-bit destekli GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartının 10.5-inç uzunluğunda olması ve GDDR5 formunda yüksek bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.
GF100 GPU'sunu kullanan yeni nesil GeForce serisi için en iyimser tarihin Ocak ayının ikinci yarısı olabileceği, hacimli satışın ise Şubat ayında başlayabileceği belirtiliyor.
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İtiraz edenler olur tabi ama konu Nvidia olunca maket kart fikri akıla hemen geliveriyor :)
Delikanlı ol, geçildim de, ama ben de geçmek için çaba sarf ediyorum, şu anda hazır değil ama şu tarihte çıkaracağım, yaklaşık şöyle bir başarım bekliyorum de.
Somut tek bir bilgi yok yukarıda bahsettiğim hususlarda. Hala söylentiler geziniyor ortalıkta çıkış tarihi ile alakalı. Her gün başka bir tarih. Tek verdikleri bilgi 2010 ilk çeyrek ki onların çeyreği Nisan'a kadar uzuyor.
Kartın oyunlardaki başarımı ile alakalı ise konuşmayı tercih bile etmiyorlar. 5870'i geçeceklermiş. E bi zahmet. 3 milyar transistörlü (5870 2,1 milyar transistöre sahip) ve 5870'in neredeyse 1,5 katı büyüklüğünde gpu üretiyorsunuz.
Böyle muğlak tavırlar, maket kartlarla milleti kandırmalar, twitter'dan, facebook'tan sözde resimler yayınlamalar, AMD bizim pazar payımızı çalıyor demeler.
Açıkçası bundan önce ne idi ise üzerine koyarak devam ediyor nVidia. Kendine güvenilemeyeciğini her fırsatta gösteriyor.
Sen necisin kimsin ? :D Noluor abi yaw :D
Eski bir oyun katacaklarsa Oblivion'u katsınlar mesela . Düz 285'ten %60'a varan oranlarda hızlı olduğunu gördüm düz 5850'nin , otlu sahnelerinde(valla hâlâ bir iki cins durum var, ama sonunda artık Oblivion'u fethettiğimi söyleyebilirim. 5850'ye kısmet oldu, AF konusunda bir kalite sorunu var gibi olsa da, böyle astronomik bir fark beklemiyordum doğrusu. Yakın durumları Crysis'te de yaşadım, Dx10 very high'ta. Ama genellemelerle hareket eden arkadaşlar bu durumların farkına varamaz, sorunumuz da burada başlıyor. Onlar %10 fark var derken, ben önem verdiğim bir iki oyunu çok daha yüksek farklarla oynuyorum.). Tabii bu bir yana, 4890'ın da başarısı iyi olabilir o tür anlarda.
Bunun yanında, bir ortalama çıkarmak da zorunda değilsiniz. Testleri tek tek inceleyip yorumlarda bulunun. Öbür türlü oyun şu şekilde yüklenmiş GPU'ya, bunda bellek bant genişliği öne çıkmış, şu site öyle bir timedemo seçmiş ki tüm kartları işlemci sınırlamış, şu sahne doku yığınıymış, şurada çok daha farklı efektler varmış vs. vs. ayrıntıları bir sorun hâlini alır. Yanlış bilgilendirmeler de cabası. Baştan ayrıma gidin ve site testlerine o şekilde yaklaşın, işiniz kolay olur.
İşlemci sınırına gelirsek, pek çok zaman olan şey, işlemci farkının sonuca az bir etkide bulunması ya da bulunmaması, sonunda aniden sınırlamasıdır. Kartın gücüne göre, sınır öncesinde, özellikle hem kart hem işlemci yüksek yük altındayken bazı sıkıntılar da olabilir(tekleme veya dengesizleşen kare/sn gibi). Ama pek çok zaman olmuyor bu, emin olun. Yani işlemci adına en çok karşılaşacağınız durumlar, 640x480'de de, 2048x1536'da da aynı seviyede seyreden kare/sn'ler'dir(Tabii ki, 2048x1536'da da işlemcinin sınırlayacağını varsayıyorum. Testinize göre, 640x480'de bile sınırlamayabilir, vurgulamak istediğim başka bir şey). Evet, bu derece keskin bir sınır söz konusu oluyor, dolayısıyla net bir kavram olarak ele alıyoruz. Öyle bir net durum var ki, GPU'nun yükünü oyun içindeyken takip ederek yüzde şöyle bir düşünce "işte işlemci sınırı" diyebiliyoruz ve haklı da çıkıyoruz. Ya da AA-AF'nin, çözünürlüğün etkisinden yaptığımız çıkarımlar doğru çıkıyor.
Denemesi bedava, elinizde sistem varsa.
Bunun yanında, timedemo'ların ortalama kareyi ifade ettiğini unutmamak gerekiyor. Yani timedemo'nun küçük bir kısmında işlemci doğrudan sınırladığından da ortalama kare biraz artabilir, testin tamamında işlemci hız aşırtımı biraz katkı sağladığından da(bu, doğrudan işlemci sınırı değildir) ortalama kare biraz artabilir. İkisi oldukça farklı durumlardır; bunun ayrımınıysa, ancak kendi yaptığınız testler üzerinden yapabilirsiniz.
Bu Martta kediler miiiyavv yerine fermiiiii diyecekler...
Mart kapıdan baktırır fermi maketi yaktırır.
:)
875963 stream işlemcisi 12 GHz hızında çalışıyor 96 GB GDDR86 bellek ve 4658 bit bant genişliği sunuyor, yük altında 3 Watt, boştayken elektrik bile çekmiyor hatta bilgisayarın güç ihtiyacını karşılıyor. 183 monitör desteği var 36598x12361 çözünürlükte crysis 54236 fps.
Ahanda size resmi
Siz buna ne kadar inandıysanız bende bu habere o kadar inandım. Koskoca NVidia bi tane oyun çalıştıramamışmı? oyunu geçtim windowsta bi tane driver detayı gösteremiyormu ?
Bi tane amca çıkmış ordan ne markası ne modeli belli olmayan ekran kartlarına oh yeah işareti yapıyor. Bana o işaret biz mıçtık ahanda böyle sıvıyoruz işareti gibi geldi nedense.
O Kadar yakından gösteriyorlar ise neden G-puz yok çünki o kartlar maket.
Ulan ne adamsınız ya
1.İşlemci darboğazı<<<10ghz işlemciler çıkmadığı sürece tüm düşük çözünürlük testleri işlemci darboğazlı olmaya mahkum.
2.Lcd fps hızı getirisi<<<60fps üzeri çoğu kullanıcının işine yaramıyor.
3.Ekran kartı darboğazı<<