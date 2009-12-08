Nvidia Fermi'den SLI pozu: Çalışan sistemde iki adet GF100!

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Nvidia'nın adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlemci mimarisi için bekleyiş sürüyor. GF100 olarak isimlendirilen Fermi tabanlı GeForce GPU'suna yönelik çalışmalarına devam eden firma, NVidiaGeForce twitter sayfası üzerinden, SLI konfigürasyonunda çalışan Fermi tabanlı iki kartın kullanıldığı sistem görüntüsü yayımladı.

Yüksek performanslı sistem üreticisi Maingear PC'nin bir modelinde denenen kartların başındaki isim ise Nvidia'nın teknik pazarlama yöneticisi Tom Petersen. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 512 CUDA çekirdeğine sahip olan 384-bit destekli GF100 GPU'sunun kullanıldığı yeni nesil ekran kartının 10.5-inç uzunluğunda olması ve GDDR5 formunda yüksek bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

GF100 GPU'sunu kullanan yeni nesil GeForce serisi için en iyimser tarihin Ocak ayının ikinci yarısı olabileceği, hacimli satışın ise Şubat ayında başlayabileceği belirtiliyor.

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