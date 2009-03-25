Nvidia, GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonunu hazırlıyor

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AMD-ATi'den farklı olarak yüksek performans segmenti için hazırladığı çift GPU'lu ekran kartlarında çift PCB'li tasarımı tercih eden Nvidia, daha rekabetçi fiyatlandırmaya dönebilmek için GeForce GTX 295'in tek PCB'li yani aynı Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi her iki grafik işlem birimini de tek bir baskılı devre üzerinde buluşturan yeni bir versiyon üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Çift baskılı devre tasarımından tek PCB'ye dönerek üretim maliyetlerinde ciddi bir tasarruf ederek ekonomik krizin de etkilediği pazarda yüksek performans meraklıları ve sıkı oyuncular için çift grafik işlemcili ekran kartını daha uygun fiyat seviyesinden sunmayı hedefleyen Nvidia, GeForce GTX 295'in mevcut tasarımını bir kenara bırakarak yeni versiyon için kolları sıvamış durumda.

GeForce GTX 295'in tek PCB'li versiyonun için özellikle kullanılacak soğutucu şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Zira iki adet GT200b GPU'suna ek olarak iki adet NVIO2 işlemcisi ve Radeon HD 4870 X2 modelinde kullanılan PLX yongasıyla benzer bir görev üstlenmesi beklenen BR-03 çipi ve 28x GDDR3 yongası tek bir baskılı devre üzerinde güçlü bir soğutma çözümünü ihtiyaç duyacaktır.

Taslak tasarım çalışmalarına bakılırsa firma tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli üzerinde tek fanlı bir soğutucu kullanacak gibi görünüyor. Nisan ayında görünmesi ve Mayıs ayında üretime girmesi beklenen yeni versiyon GeForce GTX 295 için henüz saat hızları açıklanmadı ancak satılmakta olan kartın 576MHz GPU, 1242MHz paralel işlemci ve 1998MHz bellek saat hızları yeni modelde de korunabilir.