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Nvidia, GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonunu hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,8b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonunu hazırlıyor
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AMD-ATi'den farklı olarak yüksek performans segmenti için hazırladığı çift GPU'lu ekran kartlarında çift PCB'li tasarımı tercih eden Nvidia, daha rekabetçi fiyatlandırmaya dönebilmek için GeForce GTX 295'in tek PCB'li yani aynı Radeon HD 4870 X2 modelinde olduğu gibi her iki grafik işlem birimini de tek bir baskılı devre üzerinde buluşturan yeni bir versiyon üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Çift baskılı devre tasarımından tek PCB'ye dönerek üretim maliyetlerinde ciddi bir tasarruf ederek ekonomik krizin de etkilediği pazarda yüksek performans meraklıları ve sıkı oyuncular için çift grafik işlemcili ekran kartını daha uygun fiyat seviyesinden sunmayı hedefleyen Nvidia, GeForce GTX 295'in mevcut tasarımını bir kenara bırakarak yeni versiyon için kolları sıvamış durumda.

GeForce GTX 295'in tek PCB'li versiyonun için özellikle kullanılacak soğutucu şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Zira iki adet GT200b GPU'suna ek olarak iki adet NVIO2 işlemcisi ve Radeon HD 4870 X2 modelinde kullanılan PLX yongasıyla benzer bir görev üstlenmesi beklenen BR-03 çipi ve 28x GDDR3 yongası tek bir baskılı devre üzerinde güçlü bir soğutma çözümünü ihtiyaç duyacaktır.

Taslak tasarım çalışmalarına bakılırsa firma tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli üzerinde tek fanlı bir soğutucu kullanacak gibi görünüyor. Nisan ayında görünmesi ve Mayıs ayında üretime girmesi beklenen yeni versiyon GeForce GTX 295 için henüz saat hızları açıklanmadı ancak satılmakta olan kartın 576MHz GPU, 1242MHz paralel işlemci ve 1998MHz bellek saat hızları yeni modelde de korunabilir.


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NikeNeGerek 10 yıl
Zaten ne kadar satacak ki bu karttan, boşuna uğraşıyor bence...
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X2 10 yıl
Afferin nvidia 'ya
Sonunda akıl edebildi ama birazcık geç kaldı gibi galiba. Soğutucusu içinde 5-10 tane fanlı birşeyler yaparlar artık
Tek plakaya yaptık diye fiyatı iki katına çıkarmasınlar bi de,o da gelir başımıza valla
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emre350z 10 yıl
@mamad +1
ister tek pcb isterse 10 pcb bu kart hiçbir şekilde 4870x2 yi geçemez
incelemelere baktım çıkan sonuçlar hiç inandırıcı değil.bir tek veriyolu yüksek(896 bit) diğer hiç bir özelliği 4870x2 den üstün değil. sırf 4870x2 yi geçebilmek için çift pcb li kart üretip çift çekirdekli kart deyip sattılar millete. nvidia artık kabullensin ati daha iyi iş çıkarıyor.
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl

Orjinalden alıntı: emre350z

@mamad +1
ister tek pcb isterse 10 pcb bu kart hiçbir şekilde 4870x2 yi geçemez
incelemelere baktım çıkan sonuçlar hiç inandırıcı değil.bir tek veriyolu yüksek(896 bit) diğer hiç bir özelliği 4870x2 den üstün değil. sırf 4870x2 yi geçebilmek için çift pcb li kart üretip çift çekirdekli kart deyip sattılar millete. nvidia artık kabullensin ati daha iyi iş çıkarıyor.



Yani kağıt üzerine bakacak olursak ozaman nvidia nın hic bi zaman ati yi geçememesi gerekiyor fakat durum öyle olmuyor maalesef. Bu durumda ne olacağı bilinmez.
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Rusty 10 yıl
belli ki artık kullanıcıların tek pcb laflarını nvidia kendine yedirememiş
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mamad 10 yıl
Çok akıllıca bir hareket olduğunu zannetmiyorum. Yeni nesilde uç sınıf için düşünülebilir, ancak bu kartı tek pcb ile yapsalar bile ati'den 1 yıl sonra çıkarmış olacaklar ki çok da iyi bir durum değil bu. Gereksiz bir hareket bence.
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yonex78 10 yıl
kod ismi ayvalik tostu'nu birakacakmis ha gormeden inanmam valla.kac cm olur ki yeni kod ismi konya etliekmegi olur artik.
katılıyorum hatta günün espirisi bu
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max975 10 yıl
performans farkı olacak mı ki!!!
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ToR 10 yıl
umarız bu fiyatlara da hissedilir bir biçimde yansır..
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sertacaygun 10 yıl
Yapılabiliyormuş demek ki, daha önce yapacaktın arkadaşım :)!
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justbejust 10 yıl
tost sıkı tosttu, şimdi fiyatı düşerse parası olanın işine gelir.
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ugacomtr 10 yıl
karttan 10 dolar duserler artik..
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ecay 10 yıl
Yavrum Nvidia be adamlarçağ atladı tostu bıraktı sonunda
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ali277 10 yıl
Orjinalden alıntı: ugacomtr

karttan 10 dolar duserler artik..




ozaman kapış kapış gider peynir ekmek gibi
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Master_Evil 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

karttan 10 dolar duserler artik..

öyle olacak zaten
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ZvAnA 10 yıl
Çok iyi bir gelişme GX2'de çift pcb'li kart almak istemediğimden GTX295'e sıcak bakmıyordum. Yeni halini almayı isterim. Ayrıca çift pcb'li tasarım vga bloklarının maliyetini de artırıyordu, bu açıdan da benim gibi kullanıcılar için çok önemli bir gelişme.
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