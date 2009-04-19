Nvidia GT300; DirectX 11 destekli GPU, Ekim ayında gelebilir

Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunan Nvidia'nın GT300 kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem birimi hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtilen GT300 GPU'sunun hacimli üretimine ise Ekim ayında başlanacağı belirtiliyor. Geçtiğimzi günlerde GeForce GTX 275 modelini duyuran ve önümüdeki ay içerisinde tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini pazara sunması beklenen Nvidia'nın yüksek performans segmenti için GT300 GPU'sunun pazara sürüleceği tarihie kadar GeForce GTX 295 üstü bir model hazırlaması beklenmiyor.
Henüz detaylı özellikleri hakkında somut veriler gün ışığına çıkmış olmasa da Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GT300 GPU'su, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve DirectX 11 desteği de sunacak. CUDA ve PhsyX teknolojilerine yönelik olarak ciddi geliştirmelerin yapılacağı belirtilen GT300 GPU'sunun yeni üretim teknolojisi sayesinde GT200b GPU'suna kıyasla daha az ısınması ve daha yüksek performans sunması ön görülüyor. Tabii Nvidia'nın GT300 GPU'suyla muhtemelen eş zamanlı olarak AMD-ATi, RV870 hemen ardından ise Intel merakla beklenen Larrabee GPU'sunu duyuracak.
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win7 xp nin yerini alıcak dx11'de dx9 un?
hiç sanmıyorum..
ayrıca dx11 kartlar çıktığı zaman aynı zaman diliminde 3-5 tane kayda değer dx11in farkını gösteren oyunlarda çıkmazsa tek işe yarayağı konu dx10 oyunlarında performans artışı sağlar
ekran kartlarından bi haber parça parça forum sitelerinden edindiğin bilgilerle yorum yapmışsın
yok nvidiayı gt300 ile zor günler bekliyo yok larabbee ati ve nvidia yı zorluyacak asıl ilerde intel ve amd işlemcide çözüm bulmazsa gpular işlemcilerin önüne geçicek hem encode hem 3dgrafik işlemlerinde işlemcileri katlıyacaklar örnek cuda örnek firegl/quadro..
vista tutulmamış diyosun vista şuana kadar çıkmış en güvenli işletim sistemi sadece biraz sistem özellikleri fazla ayrıca şuan istediğini verirsen en hızlı işletim sistemi vista x64 dür ..lütfen daha mantıklı yorumlar yapın
dx konusunda dx10nun bi nimeti dx9 a göre görülmedi orası kesin kimse bişey demiyor zaten
dx11 içinde şuan için gereksiz ve şişme bir konu nezaman dx11 kartlar çıktığı tarih aynı zamanda veya 1 ay içinde en az 3-5 oyunda cidde grafiksel gelişme ve performasn artışı sağlanır ozaman hakkını veririz şuan için sadece şişme bir konu dx11
bu neder ya yorummu yaptı şimdi bu ne alaka biri olayı açıklasın şuna
Herkes istediğini söylesin, millet yine sentetik testleri görüce saldıracaktır kartlara! Ben şimdilik dx9 ile mutlu mesut yaşıyorum...
Buarada söylemeyi unuttum, ati'den beklentim büyük! hd2xxx serisine kadar her zaman performans liderliğine oynayan firma ati oldu, amd satın alınca mühendislerin çoğu fusion projesi için çalışıyor dendi ve vasat bir kart olan hd2900xt çıktı ortaya. hd3xxx ile de durumu kurtaramadı ama biraz doğru yolu buldu. Hd4xxx serisi ile yine bombayı patlattı, tahminen hd5xxx serisi için de sağlam işler yapacaktır ati. Tek gpu ile performans liderliğine gitmez ama tek gpu'su bile sağlam olacaktır diye düşünüyorum.
haber için teşekkürler fx
4 serisinin yaptığı şey buydu zaten.