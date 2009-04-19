Nvidia GT300; DirectX 11 destekli GPU, Ekim ayında gelebilir

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Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunan Nvidia'nın GT300 kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem birimi hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtilen GT300 GPU'sunun hacimli üretimine ise Ekim ayında başlanacağı belirtiliyor. Geçtiğimzi günlerde GeForce GTX 275 modelini duyuran ve önümüdeki ay içerisinde tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini pazara sunması beklenen Nvidia'nın yüksek performans segmenti için GT300 GPU'sunun pazara sürüleceği tarihie kadar GeForce GTX 295 üstü bir model hazırlaması beklenmiyor.

Henüz detaylı özellikleri hakkında somut veriler gün ışığına çıkmış olmasa da Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GT300 GPU'su, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve DirectX 11 desteği de sunacak. CUDA ve PhsyX teknolojilerine yönelik olarak ciddi geliştirmelerin yapılacağı belirtilen GT300 GPU'sunun yeni üretim teknolojisi sayesinde GT200b GPU'suna kıyasla daha az ısınması ve daha yüksek performans sunması ön görülüyor. Tabii Nvidia'nın GT300 GPU'suyla muhtemelen eş zamanlı olarak AMD-ATi, RV870 hemen ardından ise Intel merakla beklenen Larrabee GPU'sunu duyuracak.