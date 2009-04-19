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Nvidia GT300; DirectX 11 destekli GPU, Ekim ayında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GT300; DirectX 11 destekli GPU, Ekim ayında gelebilir
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Geçtiğimiz günlerde GeForce GTX 275 modelini kullanıma sunan Nvidia'nın GT300 kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlem birimi hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtilen GT300 GPU'sunun hacimli üretimine ise Ekim ayında başlanacağı belirtiliyor. Geçtiğimzi günlerde GeForce GTX 275 modelini duyuran ve önümüdeki ay içerisinde tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini pazara sunması beklenen Nvidia'nın yüksek performans segmenti için GT300 GPU'sunun pazara sürüleceği tarihie kadar GeForce GTX 295 üstü bir model hazırlaması beklenmiyor.

Henüz detaylı özellikleri hakkında somut veriler gün ışığına çıkmış olmasa da Nvidia'nın yüksek performans segmenti için hazırladığı GT300 GPU'su, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve DirectX 11 desteği de sunacak. CUDA ve PhsyX teknolojilerine yönelik olarak ciddi geliştirmelerin yapılacağı belirtilen GT300 GPU'sunun yeni üretim teknolojisi sayesinde GT200b GPU'suna kıyasla daha az ısınması ve daha yüksek performans sunması ön görülüyor. Tabii Nvidia'nın GT300 GPU'suyla muhtemelen eş zamanlı olarak AMD-ATi, RV870 hemen ardından ise Intel merakla beklenen Larrabee GPU'sunu duyuracak.


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St Batuhan 10 yıl
Seneye bugünlerde ara modeller cıkıcak ve iste o zaman her sey güzellesicek bende o zamana belki değiştirmem gerektigi kararına varıcam ve sonuc bu olucak
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alito 10 yıl
Big.Daddy kardeşim sen fabrikasınamı gidip bilgi alıyorsun elbette internetten topluyorum bilgileri kafamdan uyduracak halim yok herhalde :) gpu ların cpu ların önüne geçmesi tabiki temennimizdir ama ben şuandaki durumu değerlendiriyorum ama dx11 in şişme bir konu olduğu düşüncesini paylaşmıyorum seninle win7 nasıl xp yerini alacaksa dx11 de dx9 un yerini alacaktır bunu görmek için kahin olmaya gerek yok.
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badtr 10 yıl
kartı daha yeni aldık yılsonunda çöp mü oluyor yani. ben be ekran kartı üreticelerinin varyaaaa........
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: alito

Big.Daddy kardeşim sen fabrikasınamı gidip bilgi alıyorsun elbette internetten topluyorum bilgileri kafamdan uyduracak halim yok herhalde :) gpu ların cpu ların önüne geçmesi tabiki temennimizdir ama ben şuandaki durumu değerlendiriyorum ama dx11 in şişme bir konu olduğu düşüncesini paylaşmıyorum seninle win7 nasıl xp yerini alacaksa dx11 de dx9 un yerini alacaktır bunu görmek için kahin olmaya gerek yok.

win7 xp nin yerini alıcak dx11'de dx9 un?
hiç sanmıyorum..
ayrıca dx11 kartlar çıktığı zaman aynı zaman diliminde 3-5 tane kayda değer dx11in farkını gösteren oyunlarda çıkmazsa tek işe yarayağı konu dx10 oyunlarında performans artışı sağlar
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alito 10 yıl
bazıları olayı hala anlıyamamış sanırım. arkadaşlar dx11 dx9 un yerini alacak. yani dx10 fiyaskosunu dx11 ile karıştırmayın. vista nasıl tutulmadıysa vistaya yamanan dx10 da öyle tutmadı. bunun dx10'un özellikleriyle veya başarımlarıyla bir ilgisi yok aslında, bu olay tamamen dx10'u vistada direten microsoft zihniyetinin bir hatasıdır umarım aynı hatayı win7'den sonraki os 'lar içinde sürdürmezler. kartlara gelecek olursak larrabee intel için bir gözbebeği olacak buna paralel olarak kullanıcıların bu karta şüpheyle yaklaşması çok doğal. kartın başarımları testlerle ortaya çıktıkca ve intelin tahminimce kartın fiyatını uygun seviyede tutmasıyla ati ve nvidia yı zor günler bekliyor olabilir tabi bu kartın neler yapabileceğine bağlı. bildiğiniz gibi larrabee havok teknolojisiyle birlikte gelecek tıpkı rv870 için beklendiği gibi. rv870 e gelirsek, bu kart atinin tecrübelerinin gerçek meyvesi olacak denebilir. atinin geçmişte yaptığı hataları bu kart ile düzeltmesi beklenebilir. atinin 870'i kanımca gt300 ü çok sıkıntıya sokacak bir revizyon olacak. havok'un neler yapabileceğinin de ortaya çıkmasıyla birlikte nvidia yı gerçekten zor günlerin bekleyeceğini söyleyebiliriz. rv870 40nm dx11 ve standart 2gb bellekle gelebilir ve paralel işlemci sayısınında 1500-2000 arasında olması beklenebilir. bellek hızınında 5000mhz olması hiç şaşırtıcı olmaz. bununla birlikte harcadığı elektiriğin ve oluşan ısınında düşmesini bekleyebiliriz. ayrıca o.c potansiyelide 40nm üretim teknolojisiyle birlikte oldukca yüksek olacaktır. gt300 içinde söylenecek fazla birşey yok aslında bildiğiniz gibi nvidianın oyun şirketleriyle yapmış olduğu anlaşmalar çıkardığı revizyonlara büyük katkılar sağlıyor. nvidia sürücülerinin bu anlamda oyunlarla daha uyumlu olması nvidia nın donanım için çok fazla bir katkı yapmamasını sağlıyor. fakat kullanıcı cephesinde ceplerin her geçen gün delinmesi donanım avantajıyla ve uygun fiyat politikasıyla yoluna devam eden atinin, son zamanlarda bu işten daha karlı çıktığına işaret ediyor. kısacası biz kullanıcılar bekleyip görücez, son kullanıcıyı düşünen kazansın.
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**Stolas** 10 yıl
Orjinalden alıntı: alito

bazıları olayı hala anlıyamamış sanırım. arkadaşlar dx11 dx9 un yerini alacak. yani dx10 fiyaskosunu dx11 ile karıştırmayın. vista nasıl tutulmadıysa vistaya yamanan dx10 da öyle tutmadı. bunun dx10'un özellikleriyle veya başarımlarıyla bir ilgisi yok aslında, bu olay tamamen dx10'u vistada direten microsoft zihniyetinin bir hatasıdır umarım aynı hatayı win7'den sonraki os 'lar içinde sürdürmezler. kartlara gelecek olursak larrabee intel için bir gözbebeği olacak buna paralel olarak kullanıcıların bu karta şüpheyle yaklaşması çok doğal. kartın başarımları testlerle ortaya çıktıkca ve intelin tahminimce kartın fiyatını uygun seviyede tutmasıyla ati ve nvidia yı zor günler bekliyor olabilir tabi bu kartın neler yapabileceğine bağlı. bildiğiniz gibi larrabee havok teknolojisiyle birlikte gelecek tıpkı rv870 için beklendiği gibi. rv870 e gelirsek, bu kart atinin tecrübelerinin gerçek meyvesi olacak denebilir. atinin geçmişte yaptığı hataları bu kart ile düzeltmesi beklenebilir. atinin 870'i kanımca gt300 ü çok sıkıntıya sokacak bir revizyon olacak. havok'un neler yapabileceğinin de ortaya çıkmasıyla birlikte nvidia yı gerçekten zor günlerin bekleyeceğini söyleyebiliriz. rv870 40nm dx11 ve standart 2gb bellekle gelebilir ve paralel işlemci sayısınında 1500-2000 arasında olması beklenebilir. bellek hızınında 5000mhz olması hiç şaşırtıcı olmaz. bununla birlikte harcadığı elektiriğin ve oluşan ısınında düşmesini bekleyebiliriz. ayrıca o.c potansiyelide 40nm üretim teknolojisiyle birlikte oldukca yüksek olacaktır. gt300 içinde söylenecek fazla birşey yok aslında bildiğiniz gibi nvidianın oyun şirketleriyle yapmış olduğu anlaşmalar çıkardığı revizyonlara büyük katkılar sağlıyor. nvidia sürücülerinin bu anlamda oyunlarla daha uyumlu olması nvidia nın donanım için çok fazla bir katkı yapmamasını sağlıyor. fakat kullanıcı cephesinde ceplerin her geçen gün delinmesi donanım avantajıyla ve uygun fiyat politikasıyla yoluna devam eden atinin, son zamanlarda bu işten daha karlı çıktığına işaret ediyor. kısacası biz kullanıcılar bekleyip görücez, son kullanıcıyı düşünen kazansın.

ekran kartlarından bi haber parça parça forum sitelerinden edindiğin bilgilerle yorum yapmışsın
yok nvidiayı gt300 ile zor günler bekliyo yok larabbee ati ve nvidia yı zorluyacak asıl ilerde intel ve amd işlemcide çözüm bulmazsa gpular işlemcilerin önüne geçicek hem encode hem 3dgrafik işlemlerinde işlemcileri katlıyacaklar örnek cuda örnek firegl/quadro..
vista tutulmamış diyosun vista şuana kadar çıkmış en güvenli işletim sistemi sadece biraz sistem özellikleri fazla ayrıca şuan istediğini verirsen en hızlı işletim sistemi vista x64 dür ..lütfen daha mantıklı yorumlar yapın

dx konusunda dx10nun bi nimeti dx9 a göre görülmedi orası kesin kimse bişey demiyor zaten
dx11 içinde şuan için gereksiz ve şişme bir konu nezaman dx11 kartlar çıktığı tarih aynı zamanda veya 1 ay içinde en az 3-5 oyunda cidde grafiksel gelişme ve performasn artışı sağlanır ozaman hakkını veririz şuan için sadece şişme bir konu dx11
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sertacaygun 10 yıl
Cuda ve Physix (ben buldum bu ismi)'ten başka bir oyuncağı yok artı Vida'nın ...
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Cuda ve Physix (ben buldum bu ismi)'ten başka bir oyuncağı yok artı Vida'nın ...

bu neder ya yorummu yaptı şimdi bu ne alaka biri olayı açıklasın şuna
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Cuda ve Physix (ben buldum bu ismi)'ten başka bir oyuncağı yok artı Vida'nın ...


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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Cuda ve Physix (ben buldum bu ismi)'ten başka bir oyuncağı yok artı Vida'nın ...




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mamad 10 yıl
DX10 nanesini yedik bi de bu gelsin bakalım...


Herkes istediğini söylesin, millet yine sentetik testleri görüce saldıracaktır kartlara! Ben şimdilik dx9 ile mutlu mesut yaşıyorum...



Buarada söylemeyi unuttum, ati'den beklentim büyük! hd2xxx serisine kadar her zaman performans liderliğine oynayan firma ati oldu, amd satın alınca mühendislerin çoğu fusion projesi için çalışıyor dendi ve vasat bir kart olan hd2900xt çıktı ortaya. hd3xxx ile de durumu kurtaramadı ama biraz doğru yolu buldu. Hd4xxx serisi ile yine bombayı patlattı, tahminen hd5xxx serisi için de sağlam işler yapacaktır ati. Tek gpu ile performans liderliğine gitmez ama tek gpu'su bile sağlam olacaktır diye düşünüyorum.
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kerem 10 yıl
Bunlarda ne yapıcağını şaştı. DirectX 11 le birlikde pixel Shader 5.0 da gelicekdir

haber için teşekkürler fx
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Tek gpu ile performans liderliğine gitmez ama tek gpu'su bile sağlam olacaktır diye düşünüyorum.


4 serisinin yaptığı şey buydu zaten.
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xxxyunus 10 yıl
ya bn haziranda kasamı yeniden toplıycam ekran karım zotac gtx295'i alcaktım ama ekime kadar bekleyip yeni çıkacak dx11 kartlardanmı alsam acaba
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00x men00 10 yıl
bende bunu anlamıyorum DirectX 10 adam gibi çalıştırdık daaaaa birde 11 çıkacakmış walla ben 10 çok farklı birşey sunacağını zannetmiyorum 9dan 10a geçiş gibi büyük bir fark olmayacak
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TiesTorN 10 yıl
9dan 10'a geçerken büyük fark mı oldu? 8den 9'a geçerken demek istedin sanırım.
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RevidaL 10 yıl
Ekran kartında devrim gibi bir şey olur GT300 gelirse
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GT300 serisi iş yapacakmı göreceğiz
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max975 10 yıl
ekimden sonra bayram var desenize..
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scutaro 10 yıl
Larrabee'den fazla birşey beklemiyorum gt300 ve rv870 güzel olucaklar
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