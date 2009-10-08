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Nvidia iddiaları yalanladı: GeForce GT200 serisinin satışına devam ediliyor!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia iddiaları yalanladı: GeForce GT200 serisinin satışına devam ediliyor!
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GeForce 300 serisi öncesinde yüksek performans segmentindeki mevcut modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilen Nvidia konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Gerek Nvidia merkez ofisi gerekse de Nvidia Türkiye'den yapılan açıklamalarda, GeForce 200 serisi için herhangi bir EOL (End of Life) planlamasının olmadığı ve mevcut kartların satışına devam edildiği bildirildi.

Fermi kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ekran kartlarını yıl sonuna doğru pazara sunması beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT210 ve GeForce GT220 modellerini önümüzdeki haftada itibaren kullanıcıların beğenisine sunarak Windows 7'yi yeni modellerle karşılamayı planlıyor.


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scheitann 10 yıl
nvidia hala g92 nin ekmeğini yiyor.. eskimedi gitti. işin ilginç yanı bugün de gayet kullanılabilir kalmış olması. yani 2 sene önce bu karta 350 lira vermiş birisi hala aynı kartıyla herşeyi oynayabilir.
ben nvidia dan yine öyle bi darbe bekliyorum.. 8800 ün gelişi ati 1900 lerin en parlak döneminin arkasından geldi.. diyebiliriz ki şu sıralar ati nin en parlak dönemleri ve taç her an el değiştirebilir.
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kaptan666 10 yıl
8800 serisini 5 yıl ısıtıp ısıtıp sürdüler piyasaya. 260 - 280 serisini öyle 1 yılda siler mi hiç Nvidia piyasadan. :)
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Storm Bringer 10 yıl
Yalanlanan haberin ilk çıkış noktası neresi acaba?
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CoreXXX 10 yıl
zaten çok saçma bir haberdi, gt300 serisini çıkarmadan ve yaygınlaşmadan 200 serisini ürertimden kaldırırsa kendi biterdi.
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sulo61gun 10 yıl
kimleri muhattap almışım ben yaa
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simplethinks 10 yıl
Nvidia -
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IgorStravinsky 10 yıl
sadtneverdie

@The Wanted video paylaşmak ne zamandan beri fanlık ve saçmalamak oldu? esas saçmalamaya başlayan sensin haberin yok.

Physx ile konunun ne alakası var ya?
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sadtneverdie 10 yıl
@The Wanted video paylaşmak ne zamandan beri fanlık ve saçmalamak oldu? esas saçmalamaya başlayan sensin haberin yok.
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iscanthere 10 yıl

sadtneverdie

@The Wanted video paylaşmak ne zamandan beri fanlık ve saçmalamak oldu? esas saçmalamaya başlayan sensin haberin yok.


o zaman arkadaşın phsyx ile ilgili bir başlıkta bu videoyu vermesi daha mantıklı olmaz mıydı?
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DISTURBED 10 yıl

sadtneverdie

@The Wanted video paylaşmak ne zamandan beri fanlık ve saçmalamak oldu? esas saçmalamaya başlayan sensin haberin yok.

haber gt200 ile alakalı, ama o şahıs physx videosu koymuş, bende demişimki haberin video ile ne alakası var.bence ben değilde sen saçmalıyorsun.
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XivA 10 yıl
fehmi kim bilir ne zaman çıkar. napsın adam 200 leri eol ye çıkarıp.
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fotifoti 10 yıl
gt200 serisinin adını s200 yapıp devam edecekler :)
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1mpossible 10 yıl
nvidianın sarhoş maymundan farkı yok bence böle hamleleri nie yaptını daha anlıyamadık ilk gerçek diye prototipi sunmaları şimdide bu böyle giderse nvidia cok sey kaybedicek
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StreamRolleR 10 yıl
holey holey hoey
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