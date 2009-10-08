Nvidia iddiaları yalanladı: GeForce GT200 serisinin satışına devam ediliyor!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
GeForce 300 serisi öncesinde yüksek performans segmentindeki mevcut modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilen Nvidia konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Gerek Nvidia merkez ofisi gerekse de Nvidia Türkiye'den yapılan açıklamalarda, GeForce 200 serisi için herhangi bir EOL (End of Life) planlamasının olmadığı ve mevcut kartların satışına devam edildiği bildirildi.
Fermi kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ekran kartlarını yıl sonuna doğru pazara sunması beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT210 ve GeForce GT220 modellerini önümüzdeki haftada itibaren kullanıcıların beğenisine sunarak Windows 7'yi yeni modellerle karşılamayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben nvidia dan yine öyle bi darbe bekliyorum.. 8800 ün gelişi ati 1900 lerin en parlak döneminin arkasından geldi.. diyebiliriz ki şu sıralar ati nin en parlak dönemleri ve taç her an el değiştirebilir.
Physx ile konunun ne alakası var ya?
o zaman arkadaşın phsyx ile ilgili bir başlıkta bu videoyu vermesi daha mantıklı olmaz mıydı?
haber gt200 ile alakalı, ama o şahıs physx videosu koymuş, bende demişimki haberin video ile ne alakası var.bence ben değilde sen saçmalıyorsun.