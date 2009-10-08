Nvidia iddiaları yalanladı: GeForce GT200 serisinin satışına devam ediliyor!

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GeForce 300 serisi öncesinde yüksek performans segmentindeki mevcut modelleriyle yollarını ayıracağı iddia edilen Nvidia konuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Gerek Nvidia merkez ofisi gerekse de Nvidia Türkiye'den yapılan açıklamalarda, GeForce 200 serisi için herhangi bir EOL (End of Life) planlamasının olmadığı ve mevcut kartların satışına devam edildiği bildirildi.

Fermi kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ekran kartlarını yıl sonuna doğru pazara sunması beklenen Nvidia, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT210 ve GeForce GT220 modellerini önümüzdeki haftada itibaren kullanıcıların beğenisine sunarak Windows 7'yi yeni modellerle karşılamayı planlıyor.