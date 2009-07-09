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Nvidia kendi SLI yamasını kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia kendi SLI yamasını kullanıma sundu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA bir süredir SLI Enhancement Patch isimli yeni bir yazılım yayımlıyor. SLI teknolojisinin daha fazla kitleye ulaşması ve mevcut SLI kullanıcılarının daha fazla oyundan istifade edebilmek için hazırlanan bu yazılım ile en güncel oyunlara SLI profil desteğinin eklenebiliyor.

EVGA'nın bu girişimlerinden sonra Nvidia da benzer özelliklere sahip olan kendi yazılımını hazırladı. Firmanın SLI Profile Patch olarak isimlendirdiği yeni yazılım, uyumlu sürücülerde yeni oyunlara SLI Profil desteği sağlayabiliyor. Nvidia'nın Beta aşamasındaki ilk SLI Profile yamasının GeForce 186.18 sürücüyle kullanılması tavsiye ediliyor.

Anno 1404 (Dawn of Discovery) ve ArmA II oyunlarına SLI desteği kazandıran yeni yamayı buradan indirebilirsiniz.


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sertacaygun 10 yıl
Oyun başı yama çıkar oldu...
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ilgezer 10 yıl
SLI performansına olumlu katkı yapsa
daha kullanılabilir hale gelebilirdi...
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Kloroform 10 yıl
nvidianın bu yazılıma önem vermesi gerçekten çok iyi.donanımı resmen ikinci plana atıp önce yazılım diyorlar.
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