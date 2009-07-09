Nvidia kendi SLI yamasını kullanıma sundu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA bir süredir SLI Enhancement Patch isimli yeni bir yazılım yayımlıyor. SLI teknolojisinin daha fazla kitleye ulaşması ve mevcut SLI kullanıcılarının daha fazla oyundan istifade edebilmek için hazırlanan bu yazılım ile en güncel oyunlara SLI profil desteğinin eklenebiliyor.

EVGA'nın bu girişimlerinden sonra Nvidia da benzer özelliklere sahip olan kendi yazılımını hazırladı. Firmanın SLI Profile Patch olarak isimlendirdiği yeni yazılım, uyumlu sürücülerde yeni oyunlara SLI Profil desteği sağlayabiliyor. Nvidia'nın Beta aşamasındaki ilk SLI Profile yamasının GeForce 186.18 sürücüyle kullanılması tavsiye ediliyor.

Anno 1404 (Dawn of Discovery) ve ArmA II oyunlarına SLI desteği kazandıran yeni yamayı buradan indirebilirsiniz.