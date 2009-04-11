Nvidia, PhysX v9.09.0408 yazılımını yayımladı

Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 275 modelinin lansmanını takiben arka arkaya biri WHQL sertifikalı diğer ikisi ise "Beta" aşamasında olan üç yeni sürücüyü sırayla kullanıma sunan Nvidia, PhysX yazılımını da güncelledi. 9.09.0408 sürüm numarasını taşıyan yeni PhysX yazılımı en az 256MB bellek kapasitesine sahip olan GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarına ek olarak AGEIA'nın PhysX kartlarıyla kullanılabiliyor.

Cryostasis'de geliştirilmiş çalışma için runtime güncellemesine ek olarak en güncel oyunlar için PhysX runtime'larını içermesi, NvidiasX tabanlı ekran kartlarında CUDA SDK 2.0 ve GeForce 177.81 üstü sürücülerle PhysX hızlandırma ve ek olarak AGEIA'nın PhysX işlemcilerini kullananlar için runtime güncellemesini içeriyor. 39.2MB boyutundaki yeni PhysX yazılımını indirmek için bu adresi kullanabilirsiniz;

http://www.nvidia.com/object/physx_9.04.08_whql.html