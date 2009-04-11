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Nvidia, PhysX v9.09.0408 yazılımını yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, PhysX v9.09.0408 yazılımını yayımladı
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GeForce GTX 275 modelinin lansmanını takiben arka arkaya biri WHQL sertifikalı diğer ikisi ise "Beta" aşamasında olan üç yeni sürücüyü sırayla kullanıma sunan Nvidia, PhysX yazılımını da güncelledi. 9.09.0408 sürüm numarasını taşıyan yeni PhysX yazılımı en az 256MB bellek kapasitesine sahip olan GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarına ek olarak AGEIA'nın PhysX kartlarıyla kullanılabiliyor.

Cryostasis'de geliştirilmiş çalışma için runtime güncellemesine ek olarak en güncel oyunlar için PhysX runtime'larını içermesi, NvidiasX tabanlı ekran kartlarında CUDA SDK 2.0 ve GeForce 177.81 üstü sürücülerle PhysX hızlandırma ve ek olarak AGEIA'nın PhysX işlemcilerini kullananlar için runtime güncellemesini içeriyor. 39.2MB boyutundaki yeni PhysX yazılımını indirmek için bu adresi kullanabilirsiniz;

http://www.nvidia.com/object/physx_9.04.08_whql.html


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ps4 10 yıl
bunun nasıl kulanıldığını bir kardeşimiz anlatabilirse çok sevinirim arkadşlar!!
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çağrışş 10 yıl
HD4770 kullanıyorum bunu yüklesem olurmu ya
Catalyst 9.6 var ama bunuda kurmak istiyorum sorun olur mu?
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: ps4

bunun nasıl kulanıldığını bir kardeşimiz anlatabilirse çok sevinirim arkadşlar!!

Öncelikle hortlatma için teşekkürler.


Sorunuza gelince, physx nvidia'nın oyunlarda daha gerçekçi fizik hareketleri ve etkileşimleri için kendi kartlarına çıkardığı bir sürücüdür. Bu haberdeki de artık güncelliğini yitirmiştir lakin 2 ay öncesinde en yeni physx sürücüsüdür. Physx'in çalışma prensibi, cpu'ya gönderilen fiziksel hesapları çok daha hızlı çalışan gpu'ya yaptırarak performans kaybetmeden çok daha fazla efektin daha gerçekçi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ancak bu yalnızca Physx destekli oyunlarda mevcuttur ki bu oyunların sayısı henüz fazla değildir.

Örnek vermek gerekirse, rüzgara göre hareket eden nesneler (yaprak, kağıt vs...), Etkileşime girince deforme olan nesneler (camın kırılması ve tüm parçacıklarının gerçekçi fiziksel tepkiler vermesi), herhangi bir darbe sonucu yıkılan duvarlar ve bu duvarlardan düşen parçaların yer çekimi ve yıkılma şekline uygun gerçekçi fiziksel tepkileri gibi durumlar örnek gösterilebilir.

Şuan ön planda olmasada, gelişim hızına bakarak 1-2 yıl içinde çok önemli bir konumu olacak ve ekran kartı alırken belirleyici etkenlerden biri olacaktır. (dx11 durumu değiştirebilir!)

@Cqr24

Henüz ati kartlara Physx desteği verilmiyor. Ancak ati kartlara da uygulanabileceğine dair haberler çıkmıştı. Ancak şuan ati sürücüleri üstüne yüklenebilir olduğunu zannetmiyorum. Yüklense bile çalışacağını zannetmiyorum.
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mcsamir 10 yıl
PhysX'in faydasını biliyordum ancak yüklemeyi unutuyordum hep. iyi oldu teşekkürler.
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Fallout 10 yıl
Gerekli olan oyunların içinde oluyor zaten yükleme seçeneği. Gözden kaçması zor.
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exomaniac 10 yıl
Arkadaşlar DH bi başka xD bu böyle yanii :)
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max975 10 yıl
nvidia nın hızınada hiç kimse yetişemez.. yani iki hafta takip etmesek neredeyse eskimiş bir sürüçü ile performansımız yerlerde olurdu..
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

nvidia nın hızınada hiç kimse yetişemez.. yani iki hafta takip etmesek neredeyse eskimiş bir sürüçü ile performansımız yerlerde olurdu..

Aynen öyle.Bir iki oyunda sürekli oyundan atmaya başlamıştı.Yeni sürücü ve yeni Phsyx'i yükledikten sonra sorun çözüldü.Valla buraya üye olmasam kim bilir halim n'olmuştu.
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

nvidia nın hızınada hiç kimse yetişemez.. yani iki hafta takip etmesek neredeyse eskimiş bir sürüçü ile performansımız yerlerde olurdu..

abartmayalım..
ben herzaman WHQL derim nvidia betaları; kart ve sistem seçen yazılımlar oluyo... fakat whql sürücüleri hakkını veriyo her açıdan o yüzden betada ne çıkarsa bahtınıza kimisinde bomba etkisi yaratırken kimisinde değişiklik olmuo kimisindede kart gitmiyo WHQL rulez diyorum ve beta sürücüsü ile olan yorumları ve performansıda kesinlikle ciddiye almamak gerekiyor
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canner18 10 yıl
haklisin arkadasim
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01Mrt 10 yıl
AAA çok çok güzel övgüler... DH hepsini hak ediyor...
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TELESCOPE 10 yıl
adamlar bilgisayardan para kazanmasalarda olur,japonların otomotivdeki mantaliteleri gibi
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575m 10 yıl
Sakiri çok güzel demişsin.Ben de kendi adıma teşekkür ediyorum.Elinize sağlık devamlı güncel haberler ediniyoruz. Driver ne gibi değişiklikler getiriyor indirenler varsa paylaşmalarını rica ediyorum.
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sakiri 10 yıl
acaba dünyada internet olmasaydi bu kadar bilgisayar ve parcasi satilabilirmiyidi. Tabiki satilmazdi. İnternet oldugu halde bile satilmazdi. TAkii donanim haber gibi forumlar olmadikca.Ben ne zamanki donanim haber sitesine üye oldum ve tüm gelismeleri takibe basladim o zamandan beri yani 2 sene gibi zaman dilimi icinde 4 anakart 4.ekran karti gelecek. 3 islemci 2 adet güc kaynagi 2 adet kasa 4 kez ram degisikligi 2 kez hardisk degisikligi 4 kez ses karti iki kez tastatur ve maus 2 kez ses sistemi degisikligi simdi ise ekrani degistirmeyi düsünüyorum ama yeni video incelemeler bekliyorum. Forumda en cok sevdigim insan mesut cevik digerlerinede saygim var. Ve birde forum üyeleri. Muset cevik video incelemelerinde cok samimi ve tanittigi ürünü iyi yönlerini söyledigi gibi kötü yönleri varsa onlarida muhakkak söylüyor belkide bu yüzden saygi duydugum bir insan. Kimbilir belki 1000 kezden fazla onun videolarini izlemisimdir. Burda kimse beni yanlis anlamasin fx57 kardesimiz her zaman ne yenilik var ise bize sunuyor. Ben ve benim gibi olan arkadaslarimizda habere iliskin görüslerimizi belirtiyoruz. Ama söyle bastan sona kadar birakilan ve yazilan görüsler bazen birbirinin ayni ekran kartlarinin birbirinin hep ayni olmasi gibi. Bu kez degisiklik olsun dedim. Hep nvidia intel ati vs. vs. övülecek degil ya birazda bu forumu cekici ve izlenebilir bir hale getiren arkadaslarimizin övgüyü hakettigini düsünüyorum. Bence dünyada böyle bir forum yok. Aksini iddia eden varsa buna bir sey demem imkansiz. Saygilar
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