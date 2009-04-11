Nvidia, PhysX v9.09.0408 yazılımını yayımladı

GeForce GTX 275 modelinin lansmanını takiben arka arkaya biri WHQL sertifikalı diğer ikisi ise "Beta" aşamasında olan üç yeni sürücüyü sırayla kullanıma sunan Nvidia, PhysX yazılımını da güncelledi. 9.09.0408 sürüm numarasını taşıyan yeni PhysX yazılımı en az 256MB bellek kapasitesine sahip olan GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarına ek olarak AGEIA'nın PhysX kartlarıyla kullanılabiliyor.
Cryostasis'de geliştirilmiş çalışma için runtime güncellemesine ek olarak en güncel oyunlar için PhysX runtime'larını içermesi, NvidiasX tabanlı ekran kartlarında CUDA SDK 2.0 ve GeForce 177.81 üstü sürücülerle PhysX hızlandırma ve ek olarak AGEIA'nın PhysX işlemcilerini kullananlar için runtime güncellemesini içeriyor. 39.2MB boyutundaki yeni PhysX yazılımını indirmek için bu adresi kullanabilirsiniz;
http://www.nvidia.com/object/physx_9.04.08_whql.html
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Öncelikle hortlatma için teşekkürler.
Sorunuza gelince, physx nvidia'nın oyunlarda daha gerçekçi fizik hareketleri ve etkileşimleri için kendi kartlarına çıkardığı bir sürücüdür. Bu haberdeki de artık güncelliğini yitirmiştir lakin 2 ay öncesinde en yeni physx sürücüsüdür. Physx'in çalışma prensibi, cpu'ya gönderilen fiziksel hesapları çok daha hızlı çalışan gpu'ya yaptırarak performans kaybetmeden çok daha fazla efektin daha gerçekçi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ancak bu yalnızca Physx destekli oyunlarda mevcuttur ki bu oyunların sayısı henüz fazla değildir.
Örnek vermek gerekirse, rüzgara göre hareket eden nesneler (yaprak, kağıt vs...), Etkileşime girince deforme olan nesneler (camın kırılması ve tüm parçacıklarının gerçekçi fiziksel tepkiler vermesi), herhangi bir darbe sonucu yıkılan duvarlar ve bu duvarlardan düşen parçaların yer çekimi ve yıkılma şekline uygun gerçekçi fiziksel tepkileri gibi durumlar örnek gösterilebilir.
Şuan ön planda olmasada, gelişim hızına bakarak 1-2 yıl içinde çok önemli bir konumu olacak ve ekran kartı alırken belirleyici etkenlerden biri olacaktır. (dx11 durumu değiştirebilir!)
@Cqr24
Henüz ati kartlara Physx desteği verilmiyor. Ancak ati kartlara da uygulanabileceğine dair haberler çıkmıştı. Ancak şuan ati sürücüleri üstüne yüklenebilir olduğunu zannetmiyorum. Yüklense bile çalışacağını zannetmiyorum.
Aynen öyle.Bir iki oyunda sürekli oyundan atmaya başlamıştı.Yeni sürücü ve yeni Phsyx'i yükledikten sonra sorun çözüldü.Valla buraya üye olmasam kim bilir halim n'olmuştu.
abartmayalım..
ben herzaman WHQL derim nvidia betaları; kart ve sistem seçen yazılımlar oluyo... fakat whql sürücüleri hakkını veriyo her açıdan o yüzden betada ne çıkarsa bahtınıza kimisinde bomba etkisi yaratırken kimisinde değişiklik olmuo kimisindede kart gitmiyo WHQL rulez diyorum ve beta sürücüsü ile olan yorumları ve performansıda kesinlikle ciddiye almamak gerekiyor