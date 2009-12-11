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Nvidia: Yeni nesil teknolojilerimizi CES 2010 fuarında tanıtacağız

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Yeni nesil teknolojilerimizi CES 2010 fuarında tanıtacağız
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Luciano Alibrandi, firma olarak CES 2010 fuarına sıkı hazırlandıklarını pek çok yeni teknolojiyi tanıtmayı planladıklarını belirtti.

Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Firma tarafından açıklanmış resmi herhangi bir tarih olmamakla birlikte en azından üst sınıf bir modelin Şubat ayının başı gibi pazara sunulacağı iddia ediliyor. Peki Fermi mimarisini temel alan GeForce 300 serisinin performansını Şubat ayından önce görebilecek miyiz?

Dün İstanbul'da gerçekleştirilen 3DVision etkinliği kapsamında Nvidia yöneticilerine bu soruyu sorma fırsatı da yakaladık. Nvidia cephesinden ediniğimiz bilgilere göre 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES '10 (Tüketici Elektroniği 2010) fuarı, büyük sürprizlere gebe. Çok sayıda yeni teknoloji için CES fuarını bekleyen Nvidia'da yöneticileri net bir ifade kullanmasa da görünüşe bakılırsa CES 2010 aynı zamanda DirectX 11 destekli yeni nesil kartlara da ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.


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KANUNI61 9 yıl
bu adam gercekden yönetici filanmı eger ise bu nasıl bir ciddiyet nvidia gibi birfimada üsdüzey yönetici olacaksın taşlanmış kot giyeceksin bağrını acacaksın süper yaa laa bu kartları satan adamlar böyle giyinse kovarlar adamı be bune tabi sio mudur ceo mudur nedir (imam) cemahat ne yapar işte bunu bağrını acar laa bizim memati bile şekil giyiniyor :)))
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Zero Limit 9 yıl

KANUNI61

bu adam gercekden yönetici filanmı eger ise bu nasıl bir ciddiyet nvidia gibi birfimada üsdüzey yönetici olacaksın taşlanmış kot giyeceksin bağrını acacaksın süper yaa laa bu kartları satan adamlar böyle giyinse kovarlar adamı be bune tabi sio mudur ceo mudur nedir (imam) cemahat ne yapar işte bunu bağrını acar laa bizim memati bile şekil giyiniyor :)))


halkla ilişkiler bu, halka yakın halk gibi görünmesi lazım sempati bakımından
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Black_Mamba24 9 yıl
umarim dx 11 kartlarını tanıtırlarda fiyatların oturmasına yardım ederler:)
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
eğer ces2010 dada nvidiadan kart göremessek ati kartlara bi 20 dolar daha mutlaka zam yapar
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