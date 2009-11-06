Nvidia'dan karşı atak: Lucid Hydra teknolojisi doğmadan ölebilir

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Lisans anlaşmazlıkları nedeniyle yeni nesil Intel işlemcileri için yonga seti çalışmalarını askıya alan Nvidia, Hydra teknolojisini engellemeyi planlıyor. Yatırımcıları arasında Intel'in de (Intel Capital aracılığı ile) bulunduğu İsrail merkezli Lucid firması tarafından geliştirilen Hydra teknolojisiyle üretici bağımsız iki veya daha fazla ekran kartının aynı sistemde çalıştırılabiliyor.

Intel'in masaüstü işlemcileri için yeni yonga seti hazırlayamasa da, SLI teknolojisi Intel'in için önemli bir gelir kapısı oluşturmayı sürdürüyor. Zira firma BIOS üzerinden SLI desteği sunulan Intel çipsetli anakartların her biri için üreticilerden yaklaşık 5$, daha gelişmiş bir seçenek olarak NF200 yongası kullanılmak istendiğinde ise yaklaşık 30$'lık bir ücret alıyor.

Nvidia cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de firma Hydra teknolojisini engelleyerek hem SLI yatırımlarını korumak hem de Intel'e karşı eline geçen bu kozu kullanmak isteyebilir. Çünkü Intel'in bu teknolojiye yatırım yapmasında, Larrabee mimarisinin oyunlarda bekleneni verememesi durumunda farklı kartlarla kullanımına olanak tanımayı hedeflediği biliniyor.

Öte taraftan çıkışı ertelenen Hydra yongalı MSI Big Bang Fuzion da bu koşullar altında lanse edilmeden rafa kaldırılan bir proje olabilir. Tabii Hydra teknolojisinin geleceğinde AMD'nin tutumu da büyük rol oynacak zira Crossfire X'i açık standart çoklu GPU platformu yapmak isteyen firma bu teknolojiye Nvidia'dan farklı yaklaşabilir ancak bu henüz netlik kazanmış değil.