Nvidia'dan karşı atak: Lucid Hydra teknolojisi doğmadan ölebilir

Lisans anlaşmazlıkları nedeniyle yeni nesil Intel işlemcileri için yonga seti çalışmalarını askıya alan Nvidia, Hydra teknolojisini engellemeyi planlıyor. Yatırımcıları arasında Intel'in de (Intel Capital aracılığı ile) bulunduğu İsrail merkezli Lucid firması tarafından geliştirilen Hydra teknolojisiyle üretici bağımsız iki veya daha fazla ekran kartının aynı sistemde çalıştırılabiliyor.
Intel'in masaüstü işlemcileri için yeni yonga seti hazırlayamasa da, SLI teknolojisi Intel'in için önemli bir gelir kapısı oluşturmayı sürdürüyor. Zira firma BIOS üzerinden SLI desteği sunulan Intel çipsetli anakartların her biri için üreticilerden yaklaşık 5$, daha gelişmiş bir seçenek olarak NF200 yongası kullanılmak istendiğinde ise yaklaşık 30$'lık bir ücret alıyor.
Nvidia cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de firma Hydra teknolojisini engelleyerek hem SLI yatırımlarını korumak hem de Intel'e karşı eline geçen bu kozu kullanmak isteyebilir. Çünkü Intel'in bu teknolojiye yatırım yapmasında, Larrabee mimarisinin oyunlarda bekleneni verememesi durumunda farklı kartlarla kullanımına olanak tanımayı hedeflediği biliniyor.
Öte taraftan çıkışı ertelenen Hydra yongalı MSI Big Bang Fuzion da bu koşullar altında lanse edilmeden rafa kaldırılan bir proje olabilir. Tabii Hydra teknolojisinin geleceğinde AMD'nin tutumu da büyük rol oynacak zira Crossfire X'i açık standart çoklu GPU platformu yapmak isteyen firma bu teknolojiye Nvidia'dan farklı yaklaşabilir ancak bu henüz netlik kazanmış değil.
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Sadece Nvidia için değil lisans vermedigi için İntel'de kabahatli.
Birbirlerini böyle ekarte etmek yerine teknolojilerini konuştursunlar..
Intel ekran kartı kullanmış olan var mı aranızda bilmiyorum ama i740 kendi zamanının en iyi ve donanımsal DVD hızlandırma yapabilen nanide kartlarından birisiydi. Daha önce iyi ise şimdi de iyi olacaktır.
Üstelik insanlar yani kullanıcılar Intel ismine güveniyor. PC alacak birisine ekran kartı ne diye sorunca INTEL derseniz tamam der itiraz etmez. Tabi bu genelde marka anlamında bir örnekti. İsme duyulan güvenin işareti.
intel grafikte iyi değil, ancak bikere bilinç altına yerleşmiş, yani çoğu kişi intel aldığını bilerek grafik performansının iyi olduğunu düşünür.
x86 islemci uretimi
hydra'nin yolunu kesme
ati 57-58xx serisinin yayginlasmasinin engellenmesi
oho cok iş var:D
şaka yapıyorsun heralde yolda ayağınız takılsa nvidia yoluma taş koydu diyeceksiniz nvidia kapana felan kısılmış değil adamlar mücadele ediyor ne yapsınlar rekabete ayak uydurmazsan batarsın