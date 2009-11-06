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Nvidia'dan karşı atak: Lucid Hydra teknolojisi doğmadan ölebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan karşı atak: Lucid Hydra teknolojisi doğmadan ölebilir
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Lisans anlaşmazlıkları nedeniyle yeni nesil Intel işlemcileri için yonga seti çalışmalarını askıya alan Nvidia, Hydra teknolojisini engellemeyi planlıyor. Yatırımcıları arasında Intel'in de (Intel Capital aracılığı ile) bulunduğu İsrail merkezli Lucid firması tarafından geliştirilen Hydra teknolojisiyle üretici bağımsız iki veya daha fazla ekran kartının aynı sistemde çalıştırılabiliyor.

Intel'in masaüstü işlemcileri için yeni yonga seti hazırlayamasa da, SLI teknolojisi Intel'in için önemli bir gelir kapısı oluşturmayı sürdürüyor. Zira firma BIOS üzerinden SLI desteği sunulan Intel çipsetli anakartların her biri için üreticilerden yaklaşık 5$, daha gelişmiş bir seçenek olarak NF200 yongası kullanılmak istendiğinde ise yaklaşık 30$'lık bir ücret alıyor.

Nvidia cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de firma Hydra teknolojisini engelleyerek hem SLI yatırımlarını korumak hem de Intel'e karşı eline geçen bu kozu kullanmak isteyebilir. Çünkü Intel'in bu teknolojiye yatırım yapmasında, Larrabee mimarisinin oyunlarda bekleneni verememesi durumunda farklı kartlarla kullanımına olanak tanımayı hedeflediği biliniyor.

Öte taraftan çıkışı ertelenen Hydra yongalı MSI Big Bang Fuzion da bu koşullar altında lanse edilmeden rafa kaldırılan bir proje olabilir. Tabii Hydra teknolojisinin geleceğinde AMD'nin tutumu da büyük rol oynacak zira Crossfire X'i açık standart çoklu GPU platformu yapmak isteyen firma bu teknolojiye Nvidia'dan farklı yaklaşabilir ancak bu henüz netlik kazanmış değil.


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justbejust 10 yıl
crossfire başarımı hydra ile daha iyi oluyorsa, amd de boykot etmediği sürece ölmez.
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ahmetkep 10 yıl
Firmalar birbirine cephe alıp teknolojileri engellerse yeniliklerin önünü keserse bende o firmayı boykot ederim.1 kişi bir kişidir.
Sadece Nvidia için değil lisans vermedigi için İntel'de kabahatli.
Birbirlerini böyle ekarte etmek yerine teknolojilerini konuştursunlar..
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla onu bunu bilmiyorum ama nVidia Intel in ekran kartı pazarına girmesinden korkuyor sanırım.
Intel ekran kartı kullanmış olan var mı aranızda bilmiyorum ama i740 kendi zamanının en iyi ve donanımsal DVD hızlandırma yapabilen nanide kartlarından birisiydi. Daha önce iyi ise şimdi de iyi olacaktır.
Üstelik insanlar yani kullanıcılar Intel ismine güveniyor. PC alacak birisine ekran kartı ne diye sorunca INTEL derseniz tamam der itiraz etmez. Tabi bu genelde marka anlamında bir örnekti. İsme duyulan güvenin işareti.
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userramix 10 yıl
nvidia bu hydrayı yazılımsal olarak yani neden ikinci plana düşmek istesin ki!
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dennjS 10 yıl
intel bu platformu barındırmayı kabul edicek sanırım..X58'den yeterince gelir elde etmiştir..hatta amd'de sırf nvidia ya gıcıklık olsun diye kabul etse fena olmaz:D tabi biraz çipset gelirleri düşebilir oda ayrı bi konu.
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XivA 10 yıl
intele gıcıklık olsun diye yapıyor. ama nvidia bunu hep yapıyor :)
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yonex78 10 yıl
n vidia köşeye falan sıkışmışdegil n vidiayı intele yedirtmezler hydra piyasada kalsa bile çok düşük bir pazar payı ile üst seviye sistemler için olacaktır...bu intelin çıkacak grafik kartlarının pazarlamasını garantiye almak için bir yol sadece ama su bir gerçekki intel grafik konusunda ne nvidia ne ati kadar iyi degil:)
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DISTURBED 10 yıl

yonex78

n vidia köşeye falan sıkışmışdegil n vidiayı intele yedirtmezler hydra piyasada kalsa bile çok düşük bir pazar payı ile üst seviye sistemler için olacaktır...bu intelin çıkacak grafik kartlarının pazarlamasını garantiye almak için bir yol sadece ama su bir gerçekki intel grafik konusunda ne nvidia ne ati kadar iyi degil:)


intel grafikte iyi değil, ancak bikere bilinç altına yerleşmiş, yani çoğu kişi intel aldığını bilerek grafik performansının iyi olduğunu düşünür.
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DISTURBED 10 yıl
nvidia iyice köşeye sıkıştı bakalım ne yönde hareket edicek.
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Ac1DBuRN 10 yıl
Nvidia kapana sıkısmis hayvan gibi vahsilesmeye basladi iyice.
x86 islemci uretimi
hydra'nin yolunu kesme
ati 57-58xx serisinin yayginlasmasinin engellenmesi
oho cok iş var:D
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sadtneverdie 10 yıl

Ac1DBuRN


ati 57-58xx serisinin yayginlasmasinin engellenmesi



oho cok iş var:D


şaka yapıyorsun heralde yolda ayağınız takılsa nvidia yoluma taş koydu diyeceksiniz
nvidia kapana felan kısılmış değil adamlar mücadele ediyor ne yapsınlar rekabete ayak uydurmazsan batarsın
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