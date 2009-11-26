Nvidia'dan sistem üreticileri için yeni ekran kartı: GeForce 205

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, sistem üreticiler için hazırladığı GeForce 205 modelini duyurdu. GeForce 210 modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan GeForce 310'un kırpılmış bir versiyonu olarak tanımlanan düşük profilli yeni ekran kartı, son kullanıcılardan öte ağırlıklı olarak sistem üreticilerini hedef alıyor.

Grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 1GHz'de çalışan 64-bit destekli ekran kartı 8x paralel işlem birimi ve 512MB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üst seviye Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen ve yüksek tanımlı video hızlandırma özelliklerine sahip olan CUDA destekli yeni kartta DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sistem üreticileri için hazırlanan GeForce 205'in fiyatı açıklanmasa da bir üst model olan GeForce 210, 30 Avro seviyesinden başlayan fiyatlara sunulmakta.