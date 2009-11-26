Nvidia'dan sistem üreticileri için yeni ekran kartı: GeForce 205

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, sistem üreticiler için hazırladığı GeForce 205 modelini duyurdu. GeForce 210 modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan GeForce 310'un kırpılmış bir versiyonu olarak tanımlanan düşük profilli yeni ekran kartı, son kullanıcılardan öte ağırlıklı olarak sistem üreticilerini hedef alıyor.
Grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 1GHz'de çalışan 64-bit destekli ekran kartı 8x paralel işlem birimi ve 512MB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üst seviye Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen ve yüksek tanımlı video hızlandırma özelliklerine sahip olan CUDA destekli yeni kartta DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.
Sistem üreticileri için hazırlanan GeForce 205'in fiyatı açıklanmasa da bir üst model olan GeForce 210, 30 Avro seviyesinden başlayan fiyatlara sunulmakta.
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İlginiz için tşkler.
Bilgisayarımın Konfigrasyonu
2 GHz 800Hz DDR2 RAM
320 Gb SATA Hardisk
Foxconn G31MXP Motherboard
Reltek HDA Audio Onbord
Realtek 811x Lan Onbord
Dual-Core E5200 @2,5 Ghz İntel İşlemci
PCI Express x16 slot (Ekran Kartı Girişi)
NVidia Ge Force 205
NVidia Ge Force 210
NVidia Ge Force G210
NVidia Ge Force GT 220
NVidia Ge Force GT 220
NVidia Ge Force GT 230
NVidia Ge Force GT 240
NVidia Ge Force GTS 240
NVidia Ge Force GTS 250
NVidia Ge Force GTS 260
NVidia Ge Force GTS 275
NVidia Ge Force GTS 280
NVidia Ge Force GTS 285
NVidia Ge Force GTS 295
Sayın FX57 kalın punto ile belirttiğim yerin bilgisi resmi mi yoksa senin eklemen mi?
Kaynak belirtirmisin lütfen?
Yukarda yazığınız linki kontrol ettim
ilk başta yazdığınızcore i7920 5870 li sistem çıktı sonra bi daha bakayım dedim, en alttaki sistem pahalı 3000 lira üstündeyse bunu nasıl 2500 civarına veriyorlar diye kontrol ettim, şimdi yazdığınız linkte aşağıdaki sistem görünüyor.
Casper NEO NEO-I860-6T85RW
• Intel® Core ™ i7 İşlemci i7-860
- İşlemci hızı 2.80 GHz. Intel®Turbo Boost Teknolojisi ile Maximum 3.46 GHz., 8MB Intel® Akıllı Bellek
• Orijinal Windows®7 Home Premium
• Intel® P55 Chipset Anakart
• 6 GB 1333 MHz DDR3 Bellek, 24GB'a kadar DDR3 belleği destekler
• 1 TB SATA Harddisk
• 22" Wide Casper LCD Monitör
• 1GB GDDR5 ATI HD5750 Ekran Kartı
• Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g
• DVD±RW DUAL
• 20-in-1 Card Reader
• Microsoft Klavye, Optik Mouse
• NOD32 Antivirus, Antispam&Firewall Programı Hediye
Peşin fiyat : 1.399 USD + KDV
2476 KDV Dahil
12 Taksit : 206 KDV Dahil
casper.com.tr/...
Şu aşağıdaki sistemde bile hd 5870 yok. fiyatıda cabası
Casper NEO CGM-I920-8T87RW
• Intel® Core ™ i7 İşlemci i7-920
- İşlemci hızı 2.66 GHz. 8MB Smart L3 Cache, 4.8 QPI
• Orijinal Windows®7 Home Premium
• Intel® X58 Chipset Anakart
• 8 GB 1333 MHz DDR3 Bellek, 24GB'a kadar DDR3 belleği destekler
• 1 TB SATA Harddisk
• 22" Wide Casper LCD Monitör
• 1GB GDDR5 ATI HD5750 Ekran Kartı
• Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g
• Blu-Ray Okuyucu (BD-ROM) + DVD±RW DUAL
• 20-in-1 Card Reader
• Microsoft Klavye ve Mouse
• NOD32 Antivirus, Antispam&Firewall Programı Hediye
Peşin fiyat : 1.777 USD + KDV
3145 KDV Dahil
12 Taksit : 262 KDV Dahil
saygılarımla.
2009 yılında GeForce FX performansı :))
Şaka bir yana hakikaten teorik olarak ancak 2003 yılında çıkan GeForce FX serisi ile aynı performansa sahip. Hatta site yeni ekran kartının Nvidia'nın Ati'nin ve hatta hatta Intel'in tümleşik grafik işlemcilerinden daha az performans göstereceğini yazıyor
Allahını seversen cümleye bakarmısınız nvidianın yaptığı işmi sanki 8800gt gibi bir kartı kırpmışda 8800gs ye dönüştürmüş
edit: hayret bunda physx var dememişler busefer