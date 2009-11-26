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Nvidia'dan sistem üreticileri için yeni ekran kartı: GeForce 205

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan sistem üreticileri için yeni ekran kartı: GeForce 205
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, sistem üreticiler için hazırladığı GeForce 205 modelini duyurdu. GeForce 210 modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan GeForce 310'un kırpılmış bir versiyonu olarak tanımlanan düşük profilli yeni ekran kartı, son kullanıcılardan öte ağırlıklı olarak sistem üreticilerini hedef alıyor.

Grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 1GHz'de çalışan 64-bit destekli ekran kartı 8x paralel işlem birimi ve 512MB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üst seviye Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen ve yüksek tanımlı video hızlandırma özelliklerine sahip olan CUDA destekli yeni kartta DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.

Sistem üreticileri için hazırlanan GeForce 205'in fiyatı açıklanmasa da bir üst model olan GeForce 210, 30 Avro seviyesinden başlayan fiyatlara sunulmakta.


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freemacman 10 yıl
Slm Arkadaşlar NVidia.com dan araştırdığıma göre Machintosh driverı olan ekran kartları modelleri bunlar. Bu modeller arasında Foxconn G31MXP Anakarta uygun olanı hangisidir ve içlerinde en ucuz olanını nerden satın alabilirim.
İlginiz için tşkler.
Bilgisayarımın Konfigrasyonu
2 GHz 800Hz DDR2 RAM
320 Gb SATA Hardisk
Foxconn G31MXP Motherboard
Reltek HDA Audio Onbord
Realtek 811x Lan Onbord
Dual-Core E5200 @2,5 Ghz İntel İşlemci
PCI Express x16 slot (Ekran Kartı Girişi)
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ouz369 10 yıl
Casper i biLmem ama zamanında deLL xPs vardı. Çılgın bişiydi. Şimdi ne alemde bilmiyorum.
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Arcatera 10 yıl
Casper bu kartla 3000 liralık i7 işlemcili Gamer (!) Pc çıkarır artık
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erman_hoca333 10 yıl

fx57


DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, sistem üreticiler için hazırladığı GeForce 205 modelini duyurdu. GeForce 210 modelinin yeniden isimlendirilmesiyle hazırlanan GeForce 310'un kırpılmış bir versiyonu olarak tanımlanan düşük profilli yeni ekran kartı, son kullanıcılardan öte ağırlıklı olarak sistem üreticilerini hedef alıyor.


Grafik işlem birimi 589MHz'de, paralel işlemcileri 1402MHz'de ve bellekleri de 1GHz'de çalışan 64-bit destekli ekran kartı 8x paralel işlem birimi ve 512MB DDR2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üst seviye Windows 7 deneyimi sunacağı belirtilen ve yüksek tanımlı video hızlandırma özelliklerine sahip olan CUDA destekli yeni kartta DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor.


Sistem üreticileri için hazırlanan GeForce 205'in fiyatı açıklanmasa da bir üst model olan GeForce 210, 30 Avro seviyesinden başlayan fiyatlara sunulmakta.



Sayın FX57 kalın punto ile belirttiğim yerin bilgisi resmi mi yoksa senin eklemen mi?
Kaynak belirtirmisin lütfen?
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Father Torque 10 yıl
310'un teknik detayları NVidia'nın resmi sitesinde yayınlandı, o verilerle karşılaştırırsan kırpılmış versiyonu olduğunu rahatlıkla farkedebilirsin. Zaten adı üstünde GF 205, GF 210'un belli özellikleri kırpılmış hali işte.
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coreindie 10 yıl
casper.com.tr/...
Yukarda yazığınız linki kontrol ettim
ilk başta yazdığınızcore i7920 5870 li sistem çıktı sonra bi daha bakayım dedim, en alttaki sistem pahalı 3000 lira üstündeyse bunu nasıl 2500 civarına veriyorlar diye kontrol ettim, şimdi yazdığınız linkte aşağıdaki sistem görünüyor.
Casper NEO NEO-I860-6T85RW
• Intel® Core ™ i7 İşlemci i7-860
- İşlemci hızı 2.80 GHz. Intel®Turbo Boost Teknolojisi ile Maximum 3.46 GHz., 8MB Intel® Akıllı Bellek
• Orijinal Windows®7 Home Premium
• Intel® P55 Chipset Anakart
• 6 GB 1333 MHz DDR3 Bellek, 24GB'a kadar DDR3 belleği destekler
• 1 TB SATA Harddisk
• 22" Wide Casper LCD Monitör
• 1GB GDDR5 ATI HD5750 Ekran Kartı
• Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g
• DVD±RW DUAL
• 20-in-1 Card Reader
• Microsoft Klavye, Optik Mouse
• NOD32 Antivirus, Antispam&Firewall Programı Hediye
Peşin fiyat : 1.399 USD + KDV
2476 KDV Dahil
12 Taksit : 206 KDV Dahil
casper.com.tr/...
Şu aşağıdaki sistemde bile hd 5870 yok. fiyatıda cabası
Casper NEO CGM-I920-8T87RW
• Intel® Core ™ i7 İşlemci i7-920
- İşlemci hızı 2.66 GHz. 8MB Smart L3 Cache, 4.8 QPI
• Orijinal Windows®7 Home Premium
• Intel® X58 Chipset Anakart
• 8 GB 1333 MHz DDR3 Bellek, 24GB'a kadar DDR3 belleği destekler
• 1 TB SATA Harddisk
• 22" Wide Casper LCD Monitör
• 1GB GDDR5 ATI HD5750 Ekran Kartı
• Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g
• Blu-Ray Okuyucu (BD-ROM) + DVD±RW DUAL
• 20-in-1 Card Reader
• Microsoft Klavye ve Mouse
• NOD32 Antivirus, Antispam&Firewall Programı Hediye
Peşin fiyat : 1.777 USD + KDV
3145 KDV Dahil
12 Taksit : 262 KDV Dahil
saygılarımla.
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_SeRHaT_ 10 yıl
3145 liraya 5850li sistem kurulur üstüne para artar yolda gelirken arabaya benzin alırsın.
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ahmetkep 10 yıl
Kazıklanmaya müstehak çok insan var memleketimizde.Bırakın sistem üreticileride vursun kırbacı.Bu kart ülkemizde çok satar.
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Lethian 10 yıl
fx5200 hortlamış :)
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veleciraptor 10 yıl
Yabancı bir sitenin GeForce 205 tanıtım başlığı:
2009 yılında GeForce FX performansı :))
Şaka bir yana hakikaten teorik olarak ancak 2003 yılında çıkan GeForce FX serisi ile aynı performansa sahip. Hatta site yeni ekran kartının Nvidia'nın Ati'nin ve hatta hatta Intel'in tümleşik grafik işlemcilerinden daha az performans göstereceğini yazıyor
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Exxcrea 10 yıl
kırpa kırpa kart kalmicak ortada fx5200 seviyesine yaklaşiyorlar yavas yavas
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veleciraptor 10 yıl
Valla şaka gibi bir haber. Hiç çıkarmasalar daha iyi olurmuş. Üstün Windows 7 deneyimi nedir Allah aşkına? Resmen bilgisayar cahilleri ile dalga geçmek üzere hazırlanmış bir kart.
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melyyh 10 yıl
bunun 1GB veriyonu olursa , sistem üreticileri için daha cazip olur malum insanlar grafik kart belleğine feci önem veriyolar. Sonra 1GB lık ekran kartım var diye arkadaşlarına hava atarlar
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tembeler 10 yıl
GeForce 310'un kırpılmış bir versiyonu


Allahını seversen cümleye bakarmısınız
nvidianın yaptığı işmi sanki 8800gt gibi bir kartı kırpmışda 8800gs ye dönüştürmüş



edit: hayret bunda physx var dememişler busefer
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sendomi 10 yıl
bu nedir yav şaka gibi nvidia bunu üreticelere satacak onlardı bilinçsiz müşteriye iteleyecek ohhh ne güzel
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Chembond 10 yıl
Casper, Twin Turbo teknolojisi (Turbo boost ve GT205) ile üstün masaüstü performansı sunan Windows 7'yi öneriyor.
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DISTURBED 10 yıl
fehmiye bak dağları titretiyo.:D
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