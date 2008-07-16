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Nvidia'dan yeni mobil ekran kartları; GeForce 9800M GTX ve diğerleri

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,4b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 9500M ve 9600M serisi mobil grafik çözümlerini geçtiğimiz Haziran başında kullanıma sunan Nvidia, Intel'in yeni nesil mobil platformu Centrino 2'yi anons etmesine paralel olarak GeForce 9 serisi mobil grafik kartlarının tepe modellerini de duyurdu. Toplam 5 model lanse eden Nvidia'nın yeni mobil ekran kartları şu şekilde; GeForce 9700M GT, 9700M GTS, 9800M GTS, 9800M GT ve 9800M GTX. Nvidia'nın GeForce 9x00M serisi yeni mobil grafik çözümleri DirectX 10 desteği ile gelmelerinin yanı sıra kullanım şekline göre daha yüksek performans veya daha uzun pil ömrü sağlayabilmek için Hybrid SLI teknolojisini de de destekliyorlar. Öte yandan MXM 3.0 spesifikasyonuyla da uyumlu olan yeni mobil grafik kartları yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Henüz detaylı özellikleri açıklanmayan yeni mobil grafik çözümleriyle ilgili olarak elde edilen bilgilere göre GeForce 9700M GT 32, GeForce 9700M GTS 48, GeForce 9800M GT ve GeForce 9800M GTS 64 serinin tepe modeli olan GeForce 9800M GTX ise 112 adet paralel işlem birimine sahip olacak. Ayrıca SLI desteğinin de söz konusu olması bekleniyor. Belirttiğimiz üzere detaylı teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmayan yeni mobil kartların önümüzdeki günlerde özellikle Centrino 2 tabanlı yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenirken rakip AMD-ATi'nin de dizüstü bilgisayarlar için Mobility Radeon HD 4800 serisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu konuda detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.
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CeFurkan 11 yıl
off laptopda 9800gtx sli
ne manyak olur ya
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yimmasabi 11 yıl
ne demezsin ! 30 dakikada pil biter sen daha o bölümü geçemeden :)
Orjinalden alıntı: CeOfFuture

off laptopda 9800gtx sli
ne manyak olur ya

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MÜŞAVİR 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Ayrıca SLI desteğinin de söz konusu olması bekleniyor.




Laptop ta SLI?


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djisis 11 yıl

Orjinalden alıntı: Bulut_Taciri


Orjinalden alıntı: fx57

Ayrıca SLI desteğinin de söz konusu olması bekleniyor.




Laptop ta SLI?





Şaşıracak ne var arkadaşım uzun süredir notebook'lar da SLI yapılıyordu. Şu anda en düşük Toshiba cosmio serisinde yapılıyor...
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Nobil kartlar için ne kadar ugraşsalarda masaüstüne bi türlü yetişemiyorlar.Haber için teşekkürler.
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CavaLieR-G 11 yıl

Orjinalden alıntı: susi3506

Nobil kartlar için ne kadar ugraşsalarda masaüstüne bi türlü yetişemiyorlar.Haber için teşekkürler.

amaç masaüstüne yetişmek değil ki zaten.....taşınabilir bilgisayarlarda da oyun keyfini yaşatabilmek...tabi parası olanlara....
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