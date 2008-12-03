Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 olabilir

Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modelinin adı GeForce GTX 295 olabilir. Firmanın AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modeline yanıt olarak hazırladığı ve 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen yeni modelin tahminlerinn aksine GeForce GTX 2660 GX2 yerine GeFore GTX 295 olarak isimlendirilebileceği iddia ediliyor.
Nvidia'nın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun çiftine sahip olacak. Toplamda 432x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen kartın hem performans hem de güç tüketimi açısından liderliğe oynayabileceği belirtiliyor. Tasarım çalışmalarının bittiği belirtilen kart için deneme üretimine geçileceği ve test sürecinin başlayacağı ifade edilirken, Ocak ayında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.
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"ATI INSIDE "
hadi gtx 260x2 yaptın(teknink ismi her ne ise )fiyatta rekabet edebilecekmisin amd ile gtx 260 ın tekinin fiyatı bile 4870x2 ye yakınken... ah n vidia ah aglanacak haline gülüyorum :))))))
peh peh peh pehhhhh tek gtx260ın fiyatı 4870x2 e mi yakın hayal alemninde mi yasıyosun dostum
EVGA 896-P3-1260-AR GeForce GTX 260 896MB 448-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Supported Video Card - Retail
newegg.com/...
$219.9
Buda en ucuz 4870x2
newegg.com/...
$489.99
amd istese bunu yapardı nvidia isterse sunu yapardıyla olmuyor bu iş....Amd tek grafik işlemcili gtx280den daha guclu bir kart çıkaramadı ama neden acaba..
sen hayal aleminde yasıyorsun yasamya devam et
yapsın 200-250$ bu kartın fiyatını görsün satışı yani fiyat önemli arkadaşım :) mesela en ucuz GTX 280 900-950 YTL şuan gtx 260 da 600-700 arası düşünün yani
epeydir bakmıyorum gerçi ne oldu ne bitti diye bu 55nm gt2xx ler baya az güç çekiyor heralde, çifti bile güç tüketiminde iddialı olacak deniyorsa.