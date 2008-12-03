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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 olabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 olabilir
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modelinin adı GeForce GTX 295 olabilir. Firmanın AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modeline yanıt olarak hazırladığı ve 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen yeni modelin tahminlerinn aksine GeForce GTX 2660 GX2 yerine GeFore GTX 295 olarak isimlendirilebileceği iddia ediliyor.

Nvidia'nın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun çiftine sahip olacak. Toplamda 432x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen kartın hem performans hem de güç tüketimi açısından liderliğe oynayabileceği belirtiliyor. Tasarım çalışmalarının bittiği belirtilen kart için deneme üretimine geçileceği ve test sürecinin başlayacağı ifade edilirken, Ocak ayında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.


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XGNUX 10 yıl
Tamam X2 geçebildi ancak fakat şuda varki 4850 gibi üst seviye giriş kart ile nvidia cephesini dağıttı eee budurumda fiyat performans = ati ye gözüküyo nvidia 8800GT leri revizyonlasın 9800GT olarak piyasaya sürsün alan olursa tabiki
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Rusty 10 yıl
4870 ile gtx260 arasında şu anda dağlar gibi bir fark yok x2 de de öyle dağlar gibi bir fark olmayacaktır
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
çevir tostu yanmazsın :) bu kart baya ısınır gene :D bence yanar tost:D
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ali277 10 yıl
Nvidia bence kötü yolda bir öyle bir böyle diyor anlamadık gitti nvidiadan soğudum


"ATI INSIDE "
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yonex78 10 yıl
haber için teşekkürler. hani n vidia çift grafik işlemcili kartlara karşıydı..... amd ati nin amacı uygun fiyata rakibinin en hızlı kartını geçecek bir kart yapmak ve basardıda....amd ati istese gtx 280 den daha hızlı bir işlemci yapar dı.. mühim olan n vidia ne yapmaya çalışıyor.şişmdi amd ati de üst seviye bir gpu üretir ve onların ikisini aynı karta koyarsa n vidia da gtx 289x3 mu yapcak...
hadi gtx 260x2 yaptın(teknink ismi her ne ise )fiyatta rekabet edebilecekmisin amd ile gtx 260 ın tekinin fiyatı bile 4870x2 ye yakınken... ah n vidia ah aglanacak haline gülüyorum :))))))
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

haber için teşekkürler. hani n vidia çift grafik işlemcili kartlara karşıydı..... amd ati nin amacı uygun fiyata rakibinin en hızlı kartını geçecek bir kart yapmak ve basardıda....amd ati istese gtx 280 den daha hızlı bir işlemci yapar dı.. mühim olan n vidia ne yapmaya çalışıyor.şişmdi amd ati de üst seviye bir gpu üretir ve onların ikisini aynı karta koyarsa n vidia da gtx 289x3 mu yapcak...
hadi gtx 260x2 yaptın(teknink ismi her ne ise )fiyatta rekabet edebilecekmisin amd ile gtx 260 ın tekinin fiyatı bile 4870x2 ye yakınken... ah n vidia ah aglanacak haline gülüyorum :))))))




peh peh peh pehhhhh tek gtx260ın fiyatı 4870x2 e mi yakın hayal alemninde mi yasıyosun dostum

EVGA 896-P3-1260-AR GeForce GTX 260 896MB 448-bit GDDR3 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Supported Video Card - Retail

newegg.com/...

$219.9

Buda en ucuz 4870x2

newegg.com/...

$489.99

amd istese bunu yapardı nvidia isterse sunu yapardıyla olmuyor bu iş....Amd tek grafik işlemcili gtx280den daha guclu bir kart çıkaramadı ama neden acaba..

sen hayal aleminde yasıyorsun yasamya devam et

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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Doğru demi usta adam nasıl olasa alamıyacaz :) alan çıkar fakat genel olarak böyle :)mesela 9800 gx2 fiyatının hakını vermiyor gtx280 le aynı fiyat 400-500$ kim nitsin :) max 300 $ işler benden daha phenom 2 alıcam :) para hazır bekliyorum :D
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SnRkRkMn 10 yıl
CheckYourAss ne güzel demişsin :D yapsınlar alamıcazki :D budur ya
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Yapsınlar zaten alamıyacaz ki dayarlar fiyatı 400$+ yaparlar
yapsın 200-250$ bu kartın fiyatını görsün satışı yani fiyat önemli arkadaşım :) mesela en ucuz GTX 280 900-950 YTL şuan gtx 260 da 600-700 arası düşünün yani
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
liderliğie oynuyolar admlar :D
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esses... 10 yıl
sulo61gun harikasın ya.... :E
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sulo61gun 10 yıl
yeni çift kaşarlı tosta hazırmısınız
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01Mrt 10 yıl
hayret yaaa... bi firma bu kadar mı dönek olur... :D
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multeci 10 yıl
güç tüketiminde liderlik dediği şey "en fazla güç tüketen kart" manasında heralde yada fx57 nin ince bi espirisi :)
epeydir bakmıyorum gerçi ne oldu ne bitti diye bu 55nm gt2xx ler baya az güç çekiyor heralde, çifti bile güç tüketiminde iddialı olacak deniyorsa.
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