Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 olabilir

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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni modelinin adı GeForce GTX 295 olabilir. Firmanın AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modeline yanıt olarak hazırladığı ve 216 paralel işlemcili GeForce GTX 260 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen yeni modelin tahminlerinn aksine GeForce GTX 2660 GX2 yerine GeFore GTX 295 olarak isimlendirilebileceği iddia ediliyor.

Nvidia'nın yeni modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sunun çiftine sahip olacak. Toplamda 432x paralel işlem birimiyle gelmesi beklenen kartın hem performans hem de güç tüketimi açısından liderliğe oynayabileceği belirtiliyor. Tasarım çalışmalarının bittiği belirtilen kart için deneme üretimine geçileceği ve test sürecinin başlayacağı ifade edilirken, Ocak ayında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.