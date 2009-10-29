Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartı için gözler Aralık ayında

Nvidia'nın Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisi için gözler Aralık ayına çevrilmiş durumda. Her ne kadar firma sessizliğini korumaya devam ediyor olsa da gelen yeni bilgiler, Fermi mimarisini temel alacak ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli ilk GPU'nun GF100 olacağı ve muhtemelen Aralık ayında lanse edileceğini işaret etmekte.
Adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni mimari ile hazırlanacak ilk GPU için pek çok firmanın Nvidia'dan ciddi talepte bulunduğu ve buna istinaden Nvidia'nın da hem masaüstü hem de mobil taraftan gelecek taleplere yetişebilmek adına ciddi oranda 40nm wafer sipariş ettiği konuşulurken, yüksek kârlılıktan ötürü firmanın önceliği iş istasyonu ve HPC pazarına verebileceği üzerinde duruluyor.
Yüksek performans segmenti için Fermi GTX ve çift grafik işlemcili Fermi GX2 çözümleri üzerinde çalışan Nvidia'nın, yeni modellerle tek GPU arenasında liderliğe oturup, çift GPU pazarında pozisyonunu koruyacağı iddia ediliyor.
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bekleme de kal
Burada fanatiklik yapacağınıza elinizdeki kartların kıymetini bilin
Elinizdeki vga'lar sanki oynatamadığı oyun varmış gibi fermiyi bekliyorsunuz
Ne kadar müsrif bir millet olduk
GT300'ün performans açısından HD5800 leri geçeceğinden hiç şüphem yok. Ancak mesele olan GT 300 lerin çıkış fiyatları konusunda Nvidia'nın takip edeceği fiyat politikası.
Nvidia "Performassa performas! Performans isteyen fiyatını ödeyecek kardeşim!" deyip; büyük GT300 e 600-650$, küçük GT300'e 450-500$ fiyat mı biçecek yoksa HD5870 leri geçtiği oranda, fiyat mı belirleyecek?
Zaten orta seviye kartların 2010 un ilk çeyreğine atmış Nvidia. Üst seviye kartlarını "Performans isteyen parasını ödesin" mantığı ile piyasaya sürerse Ati bu son çeyrekte pazar payını epey daha artırır gib geliyor bana.
Bekleyelim görelim. Nasıl olsa beni VGA derdim yok. :D
not: şu anda hiç oc edilmemiş bir 4870x2 kullanıyorum. Ve herşey normal olmasına rağmen arada sırada artifact alıyorum. Şu anda olduğu gibi:-)
yaw ne kadar da szansınız yaw..
bu kartlar hd 5870le oyle bir oynarki..
gf100 denilince herkes atlamıs ofis için felan diye..
bu kartların kod adı oluyor arkadaslar ..
yani bu kart 384bit 512paralel işlemciye sahip kart..bilgilendireyim dedim
Fiyat olarak uygunsa tabii gider dx 11 li alırsın;fakat şu anda bunu kullanacak bir yapı olmadığı için nvidia geç çıkarsa da erken çıkarsa da bir problem değil.Zaten oyunların bir çoğuna desteği nvidia veriyor.
Ayrıca, 5870'in nal toplaması?
aklını seveyim ben senin. GTX 295 çift kart ayrıca daha pahalı 5870'ten. sen neyden bahsediyorsun ?