Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartı için gözler Aralık ayında

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Nvidia'nın Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisi için gözler Aralık ayına çevrilmiş durumda. Her ne kadar firma sessizliğini korumaya devam ediyor olsa da gelen yeni bilgiler, Fermi mimarisini temel alacak ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli ilk GPU'nun GF100 olacağı ve muhtemelen Aralık ayında lanse edileceğini işaret etmekte.

Adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni mimari ile hazırlanacak ilk GPU için pek çok firmanın Nvidia'dan ciddi talepte bulunduğu ve buna istinaden Nvidia'nın da hem masaüstü hem de mobil taraftan gelecek taleplere yetişebilmek adına ciddi oranda 40nm wafer sipariş ettiği konuşulurken, yüksek kârlılıktan ötürü firmanın önceliği iş istasyonu ve HPC pazarına verebileceği üzerinde duruluyor.

Yüksek performans segmenti için Fermi GTX ve çift grafik işlemcili Fermi GX2 çözümleri üzerinde çalışan Nvidia'nın, yeni modellerle tek GPU arenasında liderliğe oturup, çift GPU pazarında pozisyonunu koruyacağı iddia ediliyor.