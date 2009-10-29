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Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartı için gözler Aralık ayında

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk ekran kartı için gözler Aralık ayında
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Nvidia'nın Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisi için gözler Aralık ayına çevrilmiş durumda. Her ne kadar firma sessizliğini korumaya devam ediyor olsa da gelen yeni bilgiler, Fermi mimarisini temel alacak ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak DirectX 11 destekli ilk GPU'nun GF100 olacağı ve muhtemelen Aralık ayında lanse edileceğini işaret etmekte.

Adını İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni mimari ile hazırlanacak ilk GPU için pek çok firmanın Nvidia'dan ciddi talepte bulunduğu ve buna istinaden Nvidia'nın da hem masaüstü hem de mobil taraftan gelecek taleplere yetişebilmek adına ciddi oranda 40nm wafer sipariş ettiği konuşulurken, yüksek kârlılıktan ötürü firmanın önceliği iş istasyonu ve HPC pazarına verebileceği üzerinde duruluyor.

Yüksek performans segmenti için Fermi GTX ve çift grafik işlemcili Fermi GX2 çözümleri üzerinde çalışan Nvidia'nın, yeni modellerle tek GPU arenasında liderliğe oturup, çift GPU pazarında pozisyonunu koruyacağı iddia ediliyor.


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sertacaygun 10 yıl
Kasım'a yetişmedi, işi yaş nVidia'nın bu seride, size söylerim. Kartlar da pahalı çıkarsa, ATi'ye gün doğar.
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simplethinks 10 yıl
Fiyatlar tırmanıyor nvidia ya da ucuz kart çıkatcak değil piyasada oyunda yok
bekleme de kal
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Agababangida 10 yıl
Kimse boşuna heveslenmesin forumda çıkar çıkmaz gt300'e terfi edecek insan sayısı 2 elin parmaklarını geçmez

Burada fanatiklik yapacağınıza elinizdeki kartların kıymetini bilin

Elinizdeki vga'lar sanki oynatamadığı oyun varmış gibi fermiyi bekliyorsunuz

Ne kadar müsrif bir millet olduk
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Erasmus78 10 yıl
Şükür kavuşturana.
GT300'ün performans açısından HD5800 leri geçeceğinden hiç şüphem yok. Ancak mesele olan GT 300 lerin çıkış fiyatları konusunda Nvidia'nın takip edeceği fiyat politikası.
Nvidia "Performassa performas! Performans isteyen fiyatını ödeyecek kardeşim!" deyip; büyük GT300 e 600-650$, küçük GT300'e 450-500$ fiyat mı biçecek yoksa HD5870 leri geçtiği oranda, fiyat mı belirleyecek?
Zaten orta seviye kartların 2010 un ilk çeyreğine atmış Nvidia. Üst seviye kartlarını "Performans isteyen parasını ödesin" mantığı ile piyasaya sürerse Ati bu son çeyrekte pazar payını epey daha artırır gib geliyor bana.
Bekleyelim görelim. Nasıl olsa beni VGA derdim yok. :D
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Source 10 yıl
Hadi nvidia biran önce çıkart şu kartı ne zamandır bekliyoruz seni
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MegaWolt38 10 yıl
Boş kutu göstermekle olmuyor bu işler nvidia efendi. Dolu kartı göster o zaman aferin diyelim.
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Radical_Dreamer 10 yıl
Arkadaşlar ben amstard ile bilgisayara yol koymuş ve 2000 li yıllardan beri çok sıkı donanım takip eden bir insanım. Birçok insan kadar profesyonel değilim belki ama çok yakından takip ederim. 2000 yılından bu yana belkide 30 defa sistem değiştirdim. Sadece geçensen 4 sistem elimden geçti. Gerek kullandığım bilgisayarda inten gerekte Amd kullandım. Tamam sistemler hiç bir zaman biribiri ile FANATİK bir biçimde ele alınmaz. İlk 9700 Pro çıktığı zaman almıştım. 9700 pro çok güzel bir karttı. Gerçekten iyi bir iş çıkarmıştı. Ancak bu son 4 senedir görüyorum ki Ati nekadar teknoloji bakımından Nvidia'dan daha iyi gözüksede Driver konusunda beni sürekli deli ediyor. Bazı oyunlardaki performans değerleri mutlu ederken mutlaka bir kıllık çıkartıyor. Nvidia yazılım ve destek konusunda dahi iyi ve genelde optimal bir performans sağlıyor. DAha dx 10'un bütün nimetlerinden faydalanamadan dx 10.1 çıktı. Neredeyse kullanılmadan dx11 gözüktü. Şu anda ati 4870x2 kullanıyorum. Çok gürültü koparan ve bazen absürt sorunlar çıkaran bir kart. Daha evelden Nvidia'nın gx2 kartını kullanmıştım. gx2 de 'de eksik kalan şeyler var elbette. Ancak 40 inç bir televizyona hdim vasıtası ile görüntü alıyorsan yazılımsal bazı sakınıtılar çekebiliyorsunuz Ati radeon ile. Konuyu uzattım. Ben herhangi bir firmanın FANATİK kullanıcısı değilim. Ama Nvidia'nın ati 'den daha iyi bir yolda gittiğini düşünüyorum. Umarım bu rekabet en iyi şekilde devam eder ki bizde çok daha kaliteli ürünler görebiliriz.

not: şu anda hiç oc edilmemiş bir 4870x2 kullanıyorum. Ve herşey normal olmasına rağmen arada sırada artifact alıyorum. Şu anda olduğu gibi:-)
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sendomi 10 yıl
fermi çıkana kadar ati 2010'da yeni tasarım kartlarını çıkarak fermi ocakta çıksa herhalde haziran gibi atinin yeni tasarımları gelir o zaman ne olacak onu merak ediyorum ati 5000 serisini çıkardı 2010'da farklı tasarımla geliyor yani nvidia şu anda fermi ile uğraşırken ati yeni tasarımına son hızla devam ediyor haydi nvidia değiştir şu beygiri yaşlandı iyice adamlar ingiliz atı almışlar yardırıyor sen beygirle gidiyorsun hala
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alirezzak 10 yıl
NVidianın sonu gelmez ama bu gidişle 3dfx e benzeyecek anlaşılan.Zamanında onlar da X4 çıkarıcaz dediler.Bi türlü basamadılar.Sonunda NVida satın aldı onları.
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yagmurteam 10 yıl
gt300 serisinde problemler cıkınca üretimde degisiklikler yaparak baska seri olarak getiriyorlar anlasılan.. yani verimliligi yakalayamayınca daha düsük bir seri mi getiriyorlar acaba?? .. hd5870'e cevap olur mu?? yoksa sadece dx11'leri piyasaya daha da gec olmadan sürmek icin mi cıkarılıyor?? biraz zaman gecsin bu sorular cevabını bulacaktır.. yanlıs anlasılmasın bir ati taraftarı oldugum icin degil aklıma ilk gelen olasılıklar oldugu icin yazdım bunları..
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HoLY.oNE 10 yıl

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Oyun olmaması Dx11 destekli kartların alınmaması için mantıklı bir sebep değil. Aynı fiyata Dx10 ve Dx11 kartı olsa hangisini tercih ederdin?

Ayrıca, 5870'in nal toplaması?


yaw ne kadar da szansınız yaw..

bu kartlar hd 5870le oyle bir oynarki..

gf100 denilince herkes atlamıs ofis için felan diye..




bu kartların kod adı oluyor arkadaslar ..

yani bu kart 384bit 512paralel işlemciye sahip kart..bilgilendireyim dedim
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CaSsErDoDo 10 yıl
şimdi nvidia kartları daha çıkarmadı diye atıp tutuyosunuz çıktıgı zaman nvidia alın kartlar şöyle böyle dediğiniz zaman görücem ben sizi ati 3800 serisindede böyle yapıyodunuz 4800 gelince nvidia ölsün
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stradosphere 10 yıl
@Father Torque
Fiyat olarak uygunsa tabii gider dx 11 li alırsın;fakat şu anda bunu kullanacak bir yapı olmadığı için nvidia geç çıkarsa da erken çıkarsa da bir problem değil.Zaten oyunların bir çoğuna desteği nvidia veriyor.
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AndryTR 10 yıl
Aralık ayının haberi; "Ve Fermi Ocak 2010 dolaylarına kaldı...". Fermi acele etmiyor. Hayal kırıklığı olmasın da...
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@nano@ 10 yıl
oyun yokki çıksa ne yapacak gtx295 gayet yeterli 5870 nallarını topluyor
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Father Torque 10 yıl
Oyun olmaması Dx11 destekli kartların alınmaması için mantıklı bir sebep değil. Aynı fiyata Dx10 ve Dx11 kartı olsa hangisini tercih ederdin?


Ayrıca, 5870'in nal toplaması?
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elensar 10 yıl
@nano@

oyun yokki çıksa ne yapacak gtx295 gayet yeterli 5870 nallarını topluyor


aklını seveyim ben senin. GTX 295 çift kart ayrıca daha pahalı 5870'ten. sen neyden bahsediyorsun ?
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