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Nvidia'nın enerji verimli GeForce 9600GT modeli detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın enerji verimli GeForce 9600GT modeli detaylandı
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Nvidia'nın GeForce 9600GT "Green Edition" adı altında satılmakta olan mevcut modele kıyasla güç tüketimi aşağı çekilen yeni bir model üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Nvidia'nın enerji verimli yeni ekran kartının detaylı teknik özellikleri de gün ışığına çıkmaya başladı.

Açıklanan detaylara göre yeni modelde G94-350 / G94-359 kod adlı grafik işlem birimleri kullanılacak. Standart GeForce 9600GT modeline göre saat hızları aşağı çekilen yeni model grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemciler 1500MHz'de ve bellekler de 1800MHz'de görev yapıyor.

Düşen saat hızlarıyla birlikte grafik işlemci çalışma gerilimi de 1.1v'den 1.0v'ye çekilen GeForce 9600GT Green Edition modelinin 59 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu yani ilk modele göre 37 Watt'lık kazanım sağlanarak, harici güç girişine yönelik gereksinim de kaldırılmış.

Nvidia'nın enerji verimli GeForce 9600GT modelini temel alacak ekran kartları için henüz lansman tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor.


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01Mrt 10 yıl
Green edition yazmışlar dalga geçer gibi... bende 10 ila 20W arasında bi değer bekliyordum... 60W azda değil yani...
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forvet09 10 yıl
biraz fazla düşmüşsün. atom işlemci oması lazım o zaman.. bu arada bu kart 4670'i bitirir.
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yonex78 10 yıl
hazır pc üreticilerini extra psu maliyetinden kurtarmaktan başka bir işe yaramaz kanımca
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suslu76 10 yıl
bir de güç kaynağına para vermek istemeyener için güzel bir alternatif
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fright 10 yıl
Süper bi haber.Arkadaşıma 4670 alacaktık 350w psu yüzüznden(high power).Şimdi bu gelirse direk buna yöneliriz... :D
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gun 10 yıl
Sistem üreticileri için üretilen bir kart. Marka pc'ler hem 9600Gt diyecekler, hem güçlü güç kaynağından kurtulacaklar. Hemde büyük ihtimal ucuza satın alacaklar. Ati'nin 4650 ve 4670'ine karşı bir güç olarak Nvidia piyasaya sürmüş.
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max975 10 yıl
harika enerjinin bu kadar önemli olduğu bir zamanda
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Bence güzel fikir.Özellik olarak fazla fark olmadigi acik.37 watt ciddi rakam.Gün gectikce düsük watt ilgisi artıyor.Ama insallah fiyatlar asiri olmaz.:O)watt düsüsünü bizim elektrik zamlari zaten dengeliyor ama neyse :OO)
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zallas003 10 yıl
Saçma Sapan iş yapmışlar Shader düşür,Gpu Düşür ee nerde kaldı bunu Green i 35 watt için saçma bişi
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