Nvidia'nın enerji verimli GeForce 9600GT modeli detaylandı

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Nvidia'nın GeForce 9600GT "Green Edition" adı altında satılmakta olan mevcut modele kıyasla güç tüketimi aşağı çekilen yeni bir model üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Nvidia'nın enerji verimli yeni ekran kartının detaylı teknik özellikleri de gün ışığına çıkmaya başladı.

Açıklanan detaylara göre yeni modelde G94-350 / G94-359 kod adlı grafik işlem birimleri kullanılacak. Standart GeForce 9600GT modeline göre saat hızları aşağı çekilen yeni model grafik işlem birimi 600MHz'de, paralel işlemciler 1500MHz'de ve bellekler de 1800MHz'de görev yapıyor.

Düşen saat hızlarıyla birlikte grafik işlemci çalışma gerilimi de 1.1v'den 1.0v'ye çekilen GeForce 9600GT Green Edition modelinin 59 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu yani ilk modele göre 37 Watt'lık kazanım sağlanarak, harici güç girişine yönelik gereksinim de kaldırılmış.

Nvidia'nın enerji verimli GeForce 9600GT modelini temel alacak ekran kartları için henüz lansman tarihi ve fiyat bilgisi bulunmuyor.