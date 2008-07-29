Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeniz kozu GeForce 9500GT mercek altında

Grafik endüstrisinin lider isimlerinden Nvidia, CUDA ve PhsyX teknolojilierini son kullanıcılar arasında yaygınlaştırması beklenen üç yeni modelini duyurdu. Firma tarafından kullanıma sunulan GeForce 9800GTX+, 9800GT ve 9500GT modelleri arasında en dikkat çekici grafik çözümünün GeForce 9500GT olduğunu söyleyebilmek mümkün. Zira 55nm üretim teknolojisi ve arttırılmış saat hızları dışında GeForce 9800GTX'den herhangi bir farkı bulunmayan GeForce 9800GTX+ ve elde ettiği yüksek satış başarısı ile Nvidia'nın son dönemde hazırladığı en başarılı grafik kartı olarak değerlendirilen GeForce 8800GT'den 55nm üretim teknolojisi ve Hybrid Power teknolojisine destek ile ayrılan GeForce 9800GT için yeni model tanımlaması yapmak açıkçası pek doğru olmaz. Fakat GeForce 9500GT için aynı durum tam olarak geçerli değil. Giriş seviyesini hedef alan GeForce 9500GT, sahip olduğu teknik özellikler ile GeForce 8600 serisini hatırlatıyor olsa bile başta PCIe 2.0 ve Dual Stream video desteği olmak üzere dikkat çekici bazı farklılıklara da sahip. Daha önceki haberlerimizde detaylarını derinlemesine incelediğimiz GeForce 9800GTX+ ve 9800GT modellerinin aksine bu yazımızda giriş seviyesi için hazırlanan GeForce 9500GT'yi masaya yatırmaya çalışacağız.

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GeForce 9500GT

Nvidia'nın giriş seviyesine konumlandırdığı yeni modeli GeForce 9500GT firma adına oldukça önemli bir model. Zira yapılan açıklamalara göre kullanıcılar yerini alacağı GeForce 8500GT'den üç kat daha hızlı çalışan ve 75 watt'dan daha düşük güç tüketim seviyesine sahip olan GeForce 9500GT modeline 100$ altı fiyat seviyesinden sahip olabilme şansı yakalayacaklar. Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre GeForce 9500GT, geçtiğimiz sene içerisinde 199$'lık lansman fiyatıyla kullanıma sunulan GeForce 8600GT'den de hızlı olmayı başarıyor. GeForce 9500GT'ye güç veren G96 kodlu grafik işlemcisi teknik özellikleri itibariyle G84 gpu'su ile son derece benzer olsa da sahip olduğu üretim teknolojisi ile fark yaratmayı başarıyor.

Nvidia'nın 80nm üretim teknolojisi ile hazırladığı G84 gpu'sunun aksine GeForce 9500GT'ye güç veren G96 gpu'su 65nm ve 55nm üretim teknolojileriyle hazırlanıyor. Bilindiği üzere gelişmiş üretim teknolojileri hem üreticilere hemde kullanıcılara önemli kazanımlar sağlayabiliyor. Üretici cephesinde nanometrik küçülme maliyet avantajının yanında daha düşük güç tüketimine ve daha yüksek saat hızına sahip ürünlerin hazırlanmasına olanak tanırken son kullanıcılara da daha performanslı çözümleri daha uygun fiyat seviyesinden satın alabilme fırsatı yaratıyor. G96 grafik işlemcisi ve GeForce 9500GT için bahsettiğimiz tüm bu kazanımların geçerli olduğunu söyleyebilmek mümkün.

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65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G96-300-B1 gpu'su.

D9M-30 kod adıyla geliştirilen GeForce 9500GT, 314 milyon transistöre sahip olan G96 gpu'sunu kullanıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğiyle gelen GeForce 9500GT üzerinde 32 adet paralel işlem birimi, 8x ROP ve 16 doku kaplama ünitesi yer alıyor. Grafik işlemcisi 550MHz'de, paralel işlem birimleri ise 1400MHz'de görev yapan yeni modelin bellek saat hızı ise üreticilerin tercih edeceği bellek tipine göre değişiklik gösterecek. Nvidia'nın açıklamalarına göre GeForce 9500GT, GDDR3 bellek kullanımı gözetilerek hazırlandı ve tahmin edilenin aksine GDDR3 değil GDDR2 bellek kullanımı üreticilere opsiyonel olarak sunuldu.

Nvidia'nın hazırladığı resmi dökümana göre GDDR3 bellekli GeForce 9500GT modelinin bellek saat hızı 1600MHz, GDDR2 bellek kullanan modelin bellek çalışma frekansı ise ise 800MHz olacak. Ayrıca Nvidia, GeForce 9800GT modelinde olduğu gibi üreticilere kendi tasarımlarını hazırlama konusunda sınır getirmediği için ifade edilen saat hızlarından daha yüksek frekanslarda çalışan ve soğutucusu özelleştirilen çok sayıda model firmanın partnerleri tarafından kullanıma sunulmaya başlandı. Güç tüketimi noktasında da iddialı olan GeForce 9500GT, 86 watt ve 112 watt'lık güç tüketim değerlerine sahip olan GeForce 8600GT/GTS'in aksine 50 ~ 53 watt'lık güç tüketim seviyesiyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Nvidia yüksek oyun performansı için işlemciye değil ekran kartına yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.

Tek slot tasarıma sahip olan, 6.9" uzunluğundaki GeForce 9500GT'nin bellek bant genişiğinin 25.6GBps, doku kaplama performansının ise 8.8GTps olduğu belirtiliyor. GeForce 8600 serisinden farklı olarak PCIe 2.0 standardını da destekleyen GeForce 9500GT'nin referans tasarımında çift DVI ve HDTV destekli TV çıkışına yer verilirken üreticilerin tercihine göre HDMI veya DisplayPort konnektörüne sahip modellerin kullanıma sunulması da beklenebilir. Çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak SLI teknolojisiyle de uyumlu olan GeForce 9500GT tahmin edebileceğiniz üzere sadece çift kartlı kullanıma olanak veriyor ve Triple SLI teknolojisini desteklemiyor.

GeForce 9500GT'nin dikkat çekici bir diğer özelliği olarak CUDA teknolojisine verdiği destek gösteriliyor. Bilindiği üzere Nvidia tarafından geliştirilen CUDA programlama dili kullanılarak hazırlanan uygulamalar ile grafik işlemcilerin sahip olduğu muazzam işlem gücünün değerlendirilmesi hedefleniyor. CUDA desteğiyle gelen GeForce 9500GT de ilgili programlama dili kullanılarak hazırlanan uygulamalara destek verebiliyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, Intel'in çift çekirdekli Pentium E2180 işlemcisi 2 dakika uzunluğundaki videoyu iTunes üzerinden 640X360 çözünürlüğüne 450 saniyeden daha uzun bir sürede ancak çevirebilirken aynı operasyonu GeForce 9500GT, Badaboom yazılımıyla 100 saniyeden kısa bir süredir tamamlayabiliyor.

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GeForce 9500GT, CUDA desteğiyle geliyor.

CUDA teknolojisinin GeForce 9500GT'ye kazandırdıkları noktasında Nvidia'nın üzerinde durdurğu bir diğer önemli nokta ise Folding@Home projesi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni sürücler ile birlikte Nvidia tabanlı grafik işlemciler de Folding@Home desteği kazanırken Nvidia'ya göre GeForce 9500GT, hem merkezi işlem birimleri yani cpu'lardan hemde Sony Playstation 3'den çok daha hızlı. Zira firmanın yayınladığı rakamlara göre GeForce 9500GT'nin Folding@Home performansı 140+ns/gün seviyesine kadar ulaşabiliyor. Tüm bunlara ek olarak önümüzdeki iki hafta içerisinde yayınlanması beklenen yeni PhysX sürücüsüyle birlikte GeForce 9500GT'de dahil olmak üzere 8 ve 9 serisi grafik kartlarının PhysX desteğine kavuşması bekleniyor.

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* Dual Stream desteği şu an için sadece PowerDVD 8 Build 1830 ve üstü ile destekleniyor

Nvidia'nın GeForce 9500GT ile iddialı olduğu noktalardan bir diğer ise video oynatım performansı. GeForce 9500GT sahip olduğu PureVideo HD teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolara yönelik olarak donanımsla hızlandırma sağlayabiliyor. H.264, VC-1, WMV ve MPEG-2 formatındaki yüksek tanımlı videoları destekleyebilen GeForce 9500GT ayrıca görüntü kalitesini arttırımayı ve gürültü seviyesini azaltmayı hedefleyen teknolojileriyle kullanıcılarına maksimum video keyfi sunmayı hedefliyor. Ek olarak GeForce 9500GT, Blu Ray için "Bonus View" desteği de sunuyor. Yani kullanıcılar bir yandan filmi izlerken öte yandan ufak bir ekran üzerinden yönetmenin yorumlarını takip edebiliyor yada diğer Bonus materyalleri görüntüleyebiliyorlar.*

Peki GeForce 9500GT'nin grafik performansı nasıl? Bu konuda hem Nvidia'nın yayınladığı test sonuçlarına hemde GeForce 9500GT'yi inceleme fırsatı yakalayan HKEPC'nin bazı skorlarına göz atacağız. Nvidia'nın yayınladığı skorlara göre, 3DMark Vantage'ın Performance Preset ayarlarında GeForce 8500GT yaklaşık 600 puan elde ederken GeForce 9500GT'nin skoru 1800'e yaklaşıyor ve aralarındaki performans farkının yaklaşık 3 kat olduğu ifade ediliyor. GeForce 9500GT'nin Radeon HD 3650 modeliyle yapılan karşılaştırılmasındaysa tüm testlerde önde olan GeForce 9500GT'nin HD 3650'ye oyununa göre %80+ fark attığı belirtiliyor. Fakat bu noktada Nvidia'nın testleri 12x10 çözünürlüğünde ve 4xAA ve 16x AF ayarlarında gerçekleştirdiğinin de altını çizmekte fayda var.

Nvidia, GeForce 9500GT'nin SLI başarımı hakkında da bazı test sonuçları yayınladı. Firmanın hazırladığı ve bizim de yazı içerisinde yer verdiğimiz tabloya göre GeForce 9500GT'nin SLI performansı uygulamasına göre değişmekle birlikte %80+'e kadar ulaşabiliyor. Nvidia üzerine titrediği "Optimized PC" programı çerçevesinde GeForce 9500GT ile Intel'e de bir takım göndermeler de bulundu. Firma yayınladığı bir tablosunda Core 2 Duo E4800 işlemcisi ve GeForce 8400GS yerine Pentium E2180 ve GeForce 9500GT'nin ayrıca Core 2 Extreme QX9650 ve GeForce 9500GT yerine E2180 ve GeForce 9500GT SLI'ın daha uygun maliyetle çok daha yüksek grafik performansı sunacağını işaret ederek kullanıcıların doğru tercih yapması gerektiğini vurguluyor.

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Nvidia'nın yayınladığı karşılaştırmalı test sonuçları.

HKEPC'nin GeForce 9500GT, 8600GTS, 8600GT ve ATi Radeon HD 3650'yi karşılaştırdğı testlere baktığımızda ise dört kart arasında en hızlısının GeForce 8600GTS olduğunu görüyoruz. GeForce 9500GT'ye göre daha yüksek saat hızlarına sahip olan 8600GTS'i takiben bazı testlerde GeForce 9500GT'nin bazılarında ise Radeon HD 3650'nin önde olduğunu söyleyebilmek mümkün. 3DMark 05 ve 06'da HD 3650'nin GeForce 9500GT karşısında daha hızlı, Vantage'da ise 9500GT'nin önde olduğunu görüyoruz. Oyun testlerine geldiğimizdeyse FarCry ve F.E.A.R da GeForce 9500GT'nin damalı bayrağı önde gördüğünü Crysis ve Companyf of Heroes'te ise HD 3650'nin Nvidia'nın yeni modelinden daha hızlı olduğunu söyleyebilmek mümkün.

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HKEPC'nin yayınladığı karşılaştırmalı test sonuçları.

HKEPC'nin gerçekleştirdiği güç tüketim testlerinde ise GeForce 9500GT'nin en cimri model olduğunu görüyoruz. Zira bekleme konumunda 79 watt, yük altında ise 94 watt'lık güç tüketimiyle GeForce 9500GT hem 80nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G84 gpu'sunun kullanıldığı GeForce 8600 serisinden hemde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV635 gpu'sunun güç verdiği HD 3650 modelinden daha düşük güç tüketim seviyesine sahip. Celeron 420 işlemcili sistem üzerinde gerçekleştirilen video oynatım testlerine geldiğimizde ise MPEG2 HD ve H.264 hızlandırmasında tüm kartların işlemciye hemen hemen aynı seviyede yük bindirdiğini, VC-1 formatında ise ATi'nin avantaj sahibi olduğunu görüyoruz. Öte yandan Dual Stream (H.264 x 2) desteği ise şu an için sadece GeForce 9500GT'de bulunuyor.

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Nvidia'nın giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı GeForce 9500GT'in pazara sunulacak modellerin bir kısmı 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G96 gpu'sunu diğer bir kısmı ise 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan G96 gpu'sunu baz alacaklar. Peki GeForce 9500GT iş yapar mı? Giriş seviyesi için yeterli performansa ve iddialı video özelliklerine sahip olan GeForce 9500GT'nin satış performansını Nvidia'nın takip edeceği fiyat politikası belirleyecek. Zira bugün 100$ altına düşen fiyatlarıyla GeForce 9600GSO ve Radeon HD 3850'yi göz önüne aldığımızda özellikle son kullanıcılar açısından Nvidia'nın yeni modelini nasıl konumlandıracağı merak konusu. Öte yandan ATi'nin Eylül ayında RV710 ve RV730 tabanlı Radeon HD 4400 ve 4600 serilerini duyuracağını da hatırlatmakta fayda var.

www.nvidia.com