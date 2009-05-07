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NZXT mid-tower formunda yeni kasa hazırladı; Beta

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT mid-tower formunda yeni kasa hazırladı; Beta
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Kullanıcılar tarafından daha çok tasarım odaklı çözümleriyle tanınan popüler kasa üreticilerinden NZXT, Classic serisi altında mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu. Firmanın Beta adını taşıyan yeni çözümü, dahili olduğu serinin isminden de anlaşılabileceği üzere hem teknik özellikleri hem de tasarım çizgileriyle NZXT imzalı diğer pek çok modele göre daha sade bir yapıda. 200 x 430 x 501 mm boyutlarında ve 7.28Kg ağırlığında olan NZXT Beta, dört adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücü ve sabit disklerin aletsiz ve hızlı olarak kurulabilmesine olanak tanıdığı belirtilen yeni kasada 5 adet sabit disk rafı bulunuyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan NZXT Beta, standart olarak ön tarafa konumlandırılan, 120mm'lik LED'li fan ile gelirken ayrıca ikisi yan panel biri de arka kısımda olan, kullanıma hazır üç fan alanına daha sahip. Harici donanımlar için üst kısmında ses, USB ve eSATA konnektörlerine de yer verilen NZXT Beta'nın ay içerisinde yaklaşık 50$'lık fiyatla yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.

NZXT mid-tower formunda yeni kasa hazırladı; Beta
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CoreXXX 10 yıl
çok kötü bir tip yapmışlar bence, ama bitli paklanın kör alıcısı olur diye boşa dememişler bunuda beğenen çıkar tabi
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sertacaygun 10 yıl
Sıvı soğutmaya da hazır, fiyatı da iyi...
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rozek 10 yıl
o paraya iyi bence hem içide siyah yapılmış
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hiickimse 10 yıl

Orjinalden alıntı: _999_


Orjinalden alıntı: hiickimse

Şu yan kapağa fan yeri iki tane bir de, hangi devirde dönecek de anakarta üfleyecek ki, gürültüden başka yararı yok düşüncesindeyim, kasanın alt kısmında ve ön tarafta 12 lik fan yeri olan ya da özetle CM RC690'daki gibi fan yerleri bulunan anakart en güzeli bence.

Yine de 50$'a satılacak olursa fena değil kasa sanki.

sen öyle san, bi vantilatör tutup dene bakalım ne oluyo



Vantilatör tutmak başka bu yandaki fanlar başka, yandaki fanlar sessiz çalışsın dersek etkisi yok, iyi üflesin dersek de çok fazla uğultu yapıyor, oun söylüyorum ben. farklı anlamışsın:)
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Gamorrah 10 yıl

Orjinalden alıntı: hiickimse


Orjinalden alıntı: _999_


Orjinalden alıntı: hiickimse

Şu yan kapağa fan yeri iki tane bir de, hangi devirde dönecek de anakarta üfleyecek ki, gürültüden başka yararı yok düşüncesindeyim, kasanın alt kısmında ve ön tarafta 12 lik fan yeri olan ya da özetle CM RC690'daki gibi fan yerleri bulunan anakart en güzeli bence.

Yine de 50$'a satılacak olursa fena değil kasa sanki.

sen öyle san, bi vantilatör tutup dene bakalım ne oluyo



Vantilatör tutmak başka bu yandaki fanlar başka, yandaki fanlar sessiz çalışsın dersek etkisi yok, iyi üflesin dersek de çok fazla uğultu yapıyor, oun söylüyorum ben. farklı anlamışsın:)

Yandaki fanların çok fazla etkisi olmaz önemli olan ön fan
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Thehunt 10 yıl
arkadaşlar zalmanın kasasına bakın derim biraz pahalı ama gerçekten çok kaliteli ve çok şık bi kasa mavide yakından inceledim 10 numara!!
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husNUKE 10 yıl
fiyatı uygunmuş ama tasarımı guzel değil, on kısmı eski server kasalarını andırıyor. Kapkara bir kutu olmuş.
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hiickimse 10 yıl
Şu yan kapağa fan yeri iki tane bir de, hangi devirde dönecek de anakarta üfleyecek ki, gürültüden başka yararı yok düşüncesindeyim, kasanın alt kısmında ve ön tarafta 12 lik fan yeri olan ya da özetle CM RC690'daki gibi fan yerleri bulunan anakart en güzeli bence.

Yine de 50$'a satılacak olursa fena değil kasa sanki.
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_999_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: hiickimse

Şu yan kapağa fan yeri iki tane bir de, hangi devirde dönecek de anakarta üfleyecek ki, gürültüden başka yararı yok düşüncesindeyim, kasanın alt kısmında ve ön tarafta 12 lik fan yeri olan ya da özetle CM RC690'daki gibi fan yerleri bulunan anakart en güzeli bence.

Yine de 50$'a satılacak olursa fena değil kasa sanki.

sen öyle san, bi vantilatör tutup dene bakalım ne oluyo
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