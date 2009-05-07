NZXT mid-tower formunda yeni kasa hazırladı; Beta

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Kullanıcılar tarafından daha çok tasarım odaklı çözümleriyle tanınan popüler kasa üreticilerinden NZXT, Classic serisi altında mid-tower segmenti için hazırladığı yeni kasasını duyurdu. Firmanın Beta adını taşıyan yeni çözümü, dahili olduğu serinin isminden de anlaşılabileceği üzere hem teknik özellikleri hem de tasarım çizgileriyle NZXT imzalı diğer pek çok modele göre daha sade bir yapıda. 200 x 430 x 501 mm boyutlarında ve 7.28Kg ağırlığında olan NZXT Beta, dört adet harici 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Optik sürücü ve sabit disklerin aletsiz ve hızlı olarak kurulabilmesine olanak tanıdığı belirtilen yeni kasada 5 adet sabit disk rafı bulunuyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan NZXT Beta, standart olarak ön tarafa konumlandırılan, 120mm'lik LED'li fan ile gelirken ayrıca ikisi yan panel biri de arka kısımda olan, kullanıma hazır üç fan alanına daha sahip. Harici donanımlar için üst kısmında ses, USB ve eSATA konnektörlerine de yer verilen NZXT Beta'nın ay içerisinde yaklaşık 50$'lık fiyatla yurt dışında satışa sunulması bekleniyor.

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