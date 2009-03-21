NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu

Tasarım odakl kasalarıyla ön plana çıkan NZXT, Classic serisi kasa çözümlerine Panzerbox adını verdiği yeni bir model daha ekliyor. 244 x 455 x 455 mm boyutlarında olan mid-tower formundaki Alüminyum yapılı kasa, Siyah renkli tasarımı ve keskin çizgileriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kolay kurulum için çıkartılabilir anakart rafına sahip olan NZXT Panzerbox, üç adet 5.25" sürücü yuvası ile geliyor ve ayrıca dört adet sabit disk kullanımına da olanak tanıyor.
Kasa içi yüksek soğutma performansı için ön tarafına ve üst kısmına 1100 devir dakika hızlarında çalışan iki adet 190mm'lik ve bir adet te 120mm'lik fan yerleştirilen Panzerbox, tercihe bağlı olarak 500 Watt'lık güç kaynağı ile satın alınabilecek. Yüksek performanslı modern ekran kartlarına ve işlemci soğutucularına ev sahipliği yapabilecek gerekli iç hacmi sunduğu belirtilen NXZT Panzerbox'ın Nisan sonuna doğru 119.99$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak.
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45cm derinlik ve yüksek lik te fena degil.derinlik ve yüksekligi 50cm ye çekse içinde fırtınalar koparabilirdi.
Ön taraftaki fanın orada bosluk bırakılması GTX295 gibi büyük kartların sıgması isçin iyi düşünülmüş, bazı kullanıcılar için eksiklik olabilecek noktaları ise tabiki var,dogaldır.
85$ civarlarına satılır ise güzel satıslar yapabilir fanları ve hacminden dolayı , yurtdısındaki fiyatı ile satılır ise TR de o fiyat çerçevesine rakip çok , misal 30$ daha fazla verip armor+ mx alırım hiç düşünmeden ..
Haber için tesekkürler.
Kasanın genişliğinin 244mm verildiğini düşünürsek ve fan da neredeyse tüm ön yüzü kapladığına göre fx57 küçük bir hata yapmış. Sanırım öndeki fan 190mmlik. Yukardaki iki fan ise 120mmlik gibi görünüyor.
@drkayzer
Corei7 için özel kasa diye birşey yok. Anakartı taktıktan sonra işlemci zaten anakarta takılacak. x58 anakartlar zaten kasa seçmiyor.
Ek olarak;
Kasanın içinde üstteki fanlara bağlı bir boru görünüyor. Sanırım bu üstteki iki fan su soğutma sistemi kulanacaklar için radyatör görevi de üstleniyor. Kasasında sessizlik ve serinlik isteyenler için güzel bir kasa.