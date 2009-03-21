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NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu
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Tasarım odakl kasalarıyla ön plana çıkan NZXT, Classic serisi kasa çözümlerine Panzerbox adını verdiği yeni bir model daha ekliyor. 244 x 455 x 455 mm boyutlarında olan mid-tower formundaki Alüminyum yapılı kasa, Siyah renkli tasarımı ve keskin çizgileriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kolay kurulum için çıkartılabilir anakart rafına sahip olan NZXT Panzerbox, üç adet 5.25" sürücü yuvası ile geliyor ve ayrıca dört adet sabit disk kullanımına da olanak tanıyor.

Kasa içi yüksek soğutma performansı için ön tarafına ve üst kısmına 1100 devir dakika hızlarında çalışan iki adet 190mm'lik ve bir adet te 120mm'lik fan yerleştirilen Panzerbox, tercihe bağlı olarak 500 Watt'lık güç kaynağı ile satın alınabilecek. Yüksek performanslı modern ekran kartlarına ve işlemci soğutucularına ev sahipliği yapabilecek gerekli iç hacmi sunduğu belirtilen NXZT Panzerbox'ın Nisan sonuna doğru 119.99$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak.

NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu
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NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu
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uglipancan 10 yıl
nzxt nin sitesine baktımda o radyatör ve o işlemci bloğu fiyata dahil değilmiş.
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aydinaa 10 yıl
cidden harika kasa kısa zamanda gelir nş.
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ali277 10 yıl
kalıplı bişeye benziyor... güzel kasa
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Chris Brown 10 yıl
19mm fanları yerlerştirmek için kasa geniş tutulmus oldukça geniş diyebilir hatta 24cm.
45cm derinlik ve yüksek lik te fena degil.derinlik ve yüksekligi 50cm ye çekse içinde fırtınalar koparabilirdi.
Ön taraftaki fanın orada bosluk bırakılması GTX295 gibi büyük kartların sıgması isçin iyi düşünülmüş, bazı kullanıcılar için eksiklik olabilecek noktaları ise tabiki var,dogaldır.
85$ civarlarına satılır ise güzel satıslar yapabilir fanları ve hacminden dolayı , yurtdısındaki fiyatı ile satılır ise TR de o fiyat çerçevesine rakip çok , misal 30$ daha fazla verip armor+ mx alırım hiç düşünmeden ..

Haber için tesekkürler.
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drkayzer 10 yıl
corei7lere olurmu bu
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psychemy 10 yıl
yalnız o öndeki fan 12cm'den büyük gözüküyor.. yanlış bir tespit olabilir ama 5.25" 15cm civarı birşey olmalı ve o fan gördüğüm kadarıyla cd sürücü yuvasından daha büyük.
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adilazimdegilx 10 yıl
Orjinalden alıntı: barbarosh

yalnız o öndeki fan 12cm'den büyük gözüküyor.. yanlış bir tespit olabilir ama 5.25" 15cm civarı birşey olmalı ve o fan gördüğüm kadarıyla cd sürücü yuvasından daha büyük.

Kasanın genişliğinin 244mm verildiğini düşünürsek ve fan da neredeyse tüm ön yüzü kapladığına göre fx57 küçük bir hata yapmış. Sanırım öndeki fan 190mmlik. Yukardaki iki fan ise 120mmlik gibi görünüyor.


@drkayzer

Corei7 için özel kasa diye birşey yok. Anakartı taktıktan sonra işlemci zaten anakarta takılacak. x58 anakartlar zaten kasa seçmiyor.

Ek olarak;
Kasanın içinde üstteki fanlara bağlı bir boru görünüyor. Sanırım bu üstteki iki fan su soğutma sistemi kulanacaklar için radyatör görevi de üstleniyor. Kasasında sessizlik ve serinlik isteyenler için güzel bir kasa.
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OverClocK1ng 10 yıl
O öndeki fandan çıt bile çıkmaz dostum ne diyorsun sen. Sana fanlar hakkında biraz bilgi vereyim. Genel olarak yazacağım. İstisnaları örnek vermeyin. 8cm. fanlar 2500 devir dönerler ve 22db civarı ses çıkartırlar biraz seslidirler. 9cm fanlar 2200 devir dönerler ve 21-20db civarı ses çıkartırlar. Az sesleri duyulabilirde duyulmayabilirde. Birkaç tane koyarsanız ses çıkar. Tekinden çok az ses çıkar. 12cm fanlar ise 2000 devir dönerler ve 19-20db civarı ses çıkartırlar ve sesleri neredeyse hiç duyulmaz. Ama genellikle fanlar büyüdükçe sesleri azalır ve üfledikleri hava miktarı artar. Ama hava miktarı artsa da hava basıncı azdır. Bu yüzden fan çerçevesi icad edildi ya. 8cm fan 27cfm, 12cm fanlar ise genelde 43cfm. hava üflerler ama 12cm de alan geniş olduğu için yani çap büyük olduğundan az üflüyor gibi hissedebilirsiniz. Sessiz ama ucuz ve iyi soğutan sistem için ise 12cm fanı alıp 12cm i 9 veya varsa 8cm e indiren bir çerçeveye takarsanız 43cfm hava 12 yerine 8 cm büyüklüğünde bir delikten çıkacağı için epey yüksek bir basınçla çıkacaktır. Yani resimdeki fan sessizdir..
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sertacaygun 10 yıl
Hoş kasa bence.
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OverClocK1ng 10 yıl
Harbiden güzel kasa. Ben çok beğendim. Sebil havadar...
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N-0NE 10 yıl
O öndeki fan çok ses yapar ya :( Soğutma açsından çok güzel ama bu kasayı alanda hava soğutmayla kullanmaz herhalde sıvı soğutma için bire bir bu kasa.
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alirezzak 10 yıl
İçi geniş.Güzel kasaya benziyo ama Panzer diyince akla yeşil bi kasa gelio hani:D
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