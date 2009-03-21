NZXT, yeni PC kasası Panzerbox'ı duyurdu

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Tasarım odakl kasalarıyla ön plana çıkan NZXT, Classic serisi kasa çözümlerine Panzerbox adını verdiği yeni bir model daha ekliyor. 244 x 455 x 455 mm boyutlarında olan mid-tower formundaki Alüminyum yapılı kasa, Siyah renkli tasarımı ve keskin çizgileriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kolay kurulum için çıkartılabilir anakart rafına sahip olan NZXT Panzerbox, üç adet 5.25" sürücü yuvası ile geliyor ve ayrıca dört adet sabit disk kullanımına da olanak tanıyor.

Kasa içi yüksek soğutma performansı için ön tarafına ve üst kısmına 1100 devir dakika hızlarında çalışan iki adet 190mm'lik ve bir adet te 120mm'lik fan yerleştirilen Panzerbox, tercihe bağlı olarak 500 Watt'lık güç kaynağı ile satın alınabilecek. Yüksek performanslı modern ekran kartlarına ve işlemci soğutucularına ev sahipliği yapabilecek gerekli iç hacmi sunduğu belirtilen NXZT Panzerbox'ın Nisan sonuna doğru 119.99$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunulacak.

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