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NZXT'nin yeni oyuncu kasası M59 detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,9b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'nin yeni oyuncu kasası M59 detaylandı
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Tasarım odaklı kasalarıyla tanınan NZXT, yeni modeliyle de meraklı bakışları üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Firmanın satışına ay sonunda başlamayı planladığı M59 kod adlı bilgisayar kasası, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Ön paneli agresif çizgilere sahip olan M59, dört adet 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Modifikasyon tutkunları ve profesyoneller için su soğutma kanalları ve şeffaf bir yan panel ile donatılan NZXT M59, 120mm'lik çift fanla geliyor.

Sahip olduğu özel sabitleyiciler ile 2.5-inç boyutundaki sabit disk (HDD) ve katı hal sürücülerinin (SSD) kullanımına olanak tanıyan yeni kasanın ön panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve çift USB konnektörü bulunuyor. Özellikle görselliğe önem veren kullanıcılar için sürücü slotlarının üzerinde Mavi LED de bulunan M59'da güç kaynağı ise oyuncuları hedef alan hemen her kasa da olduğu gibi kasanın alt tarafına konumlandırılmış. NZXT M59'un 60 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

NZXT'nin yeni oyuncu kasası M59 detaylandı
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NZXT'nin yeni oyuncu kasası M59 detaylandı
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Python 10 yıl
ön kısmı hariç yan ve içi bence güzel ama ön kısmı baya kötü
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Extremes 10 yıl
Evet NZXT Templest daha şık duruyor, bu sanki biraz 12 yaş altına hitap ediyor.
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Momo-Oz 10 yıl
çok itici bi kasa iyy biçimi hiç hosuma gitmedi
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RevidaL 10 yıl
Pek göz alıcı değil ama idare eder. NZXT tempest daha iyi bundan
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Ehlika 10 yıl
tam benlik kasaymış hoşuma gitti
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Didiyar Dirogbağlı 10 yıl
Hiç beğendim bu ne biçim kasa üstü kaval altı şişhane
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mfehmi 10 yıl
bende raidmax rx9-gt var hala güzel hala vurucu soğutmasıda fena değil...bu kasa güzel olmuş ama estetik olarak o kadar hoş değil..
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Kénan 10 yıl
Benim kullandığım FEEL Hurricane 400W ATX Kasa bundan daha güzel. Soğutucusu hakkında birşey diyemem ancak kasam gayet iyi soğutuyor, bu yaz aylarında hiçbir sorun çıkartmadı..
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memanet 10 yıl
fiyatı iyiymiş ben görüntüye o kadar önem vermem soğutması iyi olsun yeter türkiye fiyatı fazla uçuk olmazsa alınabilir zaten 100 tl civarı piyasada bir sürü peynir tenekesi var vatandaş biraz daha fazla verip bunu alabilir
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Chris Brown 10 yıl
Küçük,şekilsiz bir kasa.
Büyük ekran kartları sıgmayacaktır yüksek ihtimalle.
60E iyi bir fiyat yinede , yan kapak çıkartmaları ile filan şekillendirilebilir , çıkartma kırmızı olucak ama.
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artenis 10 yıl
kaslı bi kasa olmus ancak sol yanı diger butun modlu kasalar gibi duz sac... bı onde hareket war sagda plexi...
butunluk ıcınde olan bi Predator gorebıldım sadece..
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MrPerFormance 10 yıl
Gayet güzel. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler.
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bodyman700 10 yıl
yaw adamların "çoşası" gelmiş çıkarmışlar bişeler işte yerden yere vurmaya ne gerek var. modcular o kadar rengarenk falan yapıyor onlar bana pek çekici gelmiyor böle fabrika çıkışlı kalıplarından taşmış kasalar olursa daha iyi olur hiç değilse garantisi gitmemiş olur
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--FOSSA-- 10 yıl
pek beğenmedim
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vicv3ga 10 yıl
ben beğeneyim de bari,adamlara ayıp olmasın.uğraşmışlar o kadar.
he he
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