NZXT'nin yeni oyuncu kasası M59 detaylandı

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Tasarım odaklı kasalarıyla tanınan NZXT, yeni modeliyle de meraklı bakışları üzerine çekmekte herhangi bir sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Firmanın satışına ay sonunda başlamayı planladığı M59 kod adlı bilgisayar kasası, tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor. Ön paneli agresif çizgilere sahip olan M59, dört adet 5.25-inç sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor. Modifikasyon tutkunları ve profesyoneller için su soğutma kanalları ve şeffaf bir yan panel ile donatılan NZXT M59, 120mm'lik çift fanla geliyor.

Sahip olduğu özel sabitleyiciler ile 2.5-inç boyutundaki sabit disk (HDD) ve katı hal sürücülerinin (SSD) kullanımına olanak tanıyan yeni kasanın ön panelinde bir adet eSATA, iki adet ses ve çift USB konnektörü bulunuyor. Özellikle görselliğe önem veren kullanıcılar için sürücü slotlarının üzerinde Mavi LED de bulunan M59'da güç kaynağı ise oyuncuları hedef alan hemen her kasa da olduğu gibi kasanın alt tarafına konumlandırılmış. NZXT M59'un 60 Avro'luk yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.

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