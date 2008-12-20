OCZ, 12GB kapasiteli iki yeni DDR3 kitini kullanıma sunuyor

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Blade serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitini duyuran OCZ, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç kullanıcılar için iki yeni bellek kitini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Core i7 işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı 3 kanal bellek kitlerinden bir Platinum diğeri ise Gold serisi dahilinde hazırlandı.

12GB'lık her iki yeni bellek kitinin de 2GB'lık 6 bellek modülünden oluştuğu ve 1333MHz'de çalıştıkları belirtiliyor. Gold serisi dahilinde hazırlanan modelin 9-9-9-20, Platinum serisi kitin ise 7-7-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve yine her iki bellek kiti de 1.65v geriliminde çalışıyor.

Özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan profesyonellerin hedef alındığı 12GB'lık iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kitinden Gold modeli 393.4 Avro, Platinum modeli ise 406.4 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda. Şu an sadece iki ticaret sitesinde görülen bellek kitlerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini de belirtelim.