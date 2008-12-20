OCZ, 12GB kapasiteli iki yeni DDR3 kitini kullanıma sunuyor

Blade serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitini duyuran OCZ, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç kullanıcılar için iki yeni bellek kitini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Core i7 işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı 3 kanal bellek kitlerinden bir Platinum diğeri ise Gold serisi dahilinde hazırlandı.
12GB'lık her iki yeni bellek kitinin de 2GB'lık 6 bellek modülünden oluştuğu ve 1333MHz'de çalıştıkları belirtiliyor. Gold serisi dahilinde hazırlanan modelin 9-9-9-20, Platinum serisi kitin ise 7-7-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve yine her iki bellek kiti de 1.65v geriliminde çalışıyor.
Özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan profesyonellerin hedef alındığı 12GB'lık iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kitinden Gold modeli 393.4 Avro, Platinum modeli ise 406.4 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda. Şu an sadece iki ticaret sitesinde görülen bellek kitlerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini de belirtelim.
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Zaten standart ev kullanıcısı için değil bu bellekler Türkiye'de ancak hayali kurulabilecek sistemlerde kullanılabilir bu bellekler. Ne yazık ki alım gücü sebebiyle biz hayal ediyoruz, ama yurt dışında evinde 3-4 sistemi olan birçok insan var bunu unutmayın
Bu bellekler ne işe mi yarar?
Çok ağır üç boyutlu tasarım işleri, HD video editleme vb. çalışmalarda büyük fark görülür.
Bunun yanı sıra triple SLI ve skulltrail gibi bir sistemde gaz soğutmayla overclock yaparak çift LCD ile çok yüksek çözünürlükte oyun oynayanların işine de yarar.
Tamamen hayal gücüne bağlı
x58 yongalı anakartların 24gb a kadar dr3 desteği olması lazım yanlışım varsa düzeltin
sanırım abartı demek gerekiyo:d zaten fiyatlarda çok uçuk
Tabi 64bit'lik isletim sistemi ve programlarla.
4 GB ile bu islere kalkisinca bunu daha iyi anliyorsunuz.
alıcı olan cok kısı var.