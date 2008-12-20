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OCZ, 12GB kapasiteli iki yeni DDR3 kitini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,5b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, 12GB kapasiteli iki yeni DDR3 kitini kullanıma sunuyor
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Blade serisi yüksek performanslı DDR3 bellek kitini duyuran OCZ, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç kullanıcılar için iki yeni bellek kitini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Core i7 işlemcilerle birlikte X58 yonga setli anakartlarda kullanılmak üzere hazırladığı 3 kanal bellek kitlerinden bir Platinum diğeri ise Gold serisi dahilinde hazırlandı.

12GB'lık her iki yeni bellek kitinin de 2GB'lık 6 bellek modülünden oluştuğu ve 1333MHz'de çalıştıkları belirtiliyor. Gold serisi dahilinde hazırlanan modelin 9-9-9-20, Platinum serisi kitin ise 7-7-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve yine her iki bellek kiti de 1.65v geriliminde çalışıyor.

Özellikle yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan profesyonellerin hedef alındığı 12GB'lık iki yeni 3 kanal DDR3 bellek kitinden Gold modeli 393.4 Avro, Platinum modeli ise 406.4 Avro seviyesinden listelere girmeye başlamış durumda. Şu an sadece iki ticaret sitesinde görülen bellek kitlerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte fiyatların düşebileceğini de belirtelim.


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After_Dark 10 yıl
Ev kullanıcısı için bir fazla 4 Gb neyimize yetmiyor?
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X-GeN 10 yıl
Orjinalden alıntı: After_Dark

Ev kullanıcısı için bir fazla 4 Gb neyimize yetmiyor?


Zaten standart ev kullanıcısı için değil bu bellekler
Türkiye'de ancak hayali kurulabilecek sistemlerde kullanılabilir bu bellekler. Ne yazık ki alım gücü sebebiyle biz hayal ediyoruz, ama yurt dışında evinde 3-4 sistemi olan birçok insan var bunu unutmayın


Bu bellekler ne işe mi yarar?
Çok ağır üç boyutlu tasarım işleri, HD video editleme vb. çalışmalarda büyük fark görülür.
Bunun yanı sıra triple SLI ve skulltrail gibi bir sistemde gaz soğutmayla overclock yaparak çift LCD ile çok yüksek çözünürlükte oyun oynayanların işine de yarar.

Tamamen hayal gücüne bağlı
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kassatura 10 yıl
bilgisayarın biosu nasıl kaldıracak?
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: kassatura

bilgisayarın biosu nasıl kaldıracak?

x58 yongalı anakartların 24gb a kadar dr3 desteği olması lazım yanlışım varsa düzeltin
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[sharpshooter] 10 yıl
@ 00x men00
sanırım abartı demek gerekiyo:d zaten fiyatlarda çok uçuk
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lals 10 yıl
1333 ne ya nerdeyse ddr2 yapsda soyle hesapli 2000 mhz olani hesapli alsak
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natcenk 10 yıl
mistifa abartma istersen. 4 gb her türlü yeter yani.
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mistifa 10 yıl
12 gb ram agir 3D ve efekt/kurgu islerinde cok ise yarar.
Tabi 64bit'lik isletim sistemi ve programlarla.
4 GB ile bu islere kalkisinca bunu daha iyi anliyorsunuz.
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XivA 10 yıl
fiyatlar tam i7 kullanıcısına göre :) bizim sisitem toplamı parası BAN!
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max975 10 yıl
bu biraz bizim için abartı[>:]
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winnerS 10 yıl
Bencede, hangi uygulama (gündelik kullanım için) 2gb+ üzeri rama ihtiyaç duyuyor ki 12gb alalım.
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DirectX11 10 yıl
Hergün Bİşey CIkarıyolarYa Bide ALıcı Olsa
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cengiz_vga 10 yıl

Orjinalden alıntı: DirectX11

Hergün Bİşey CIkarıyolarYa Bide ALıcı Olsa



alıcı olan cok kısı var.
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