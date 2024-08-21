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    Ofisimizin kapısını akıllandırdık - Yale Linus Akıllı Kilit L2 İncelemesi!

    Bu videoda ofisimizi akıllı hale getiren Yale Linus Akıllı Kilit L2 incelemesiyle karşınızdayız. Ev ve ofis kapılarını akıllı hale getiren bu ürün özellikle de anahtar taşımayı ortadan kaldırıyor. 

    Uzun zamandır deneyimlemeyi beklediğim ürünlerden birine bu videoda yakından bakıyoruz. Akıllı kapı kilit sistemleri uzun zamandır ilgi alanımdaydı. Bu videomuzda da Yale Linus Akıllı Kilit L2 incelemesiyle karşınızdayız. Anahtar taşımayı ortadan kaldıran bu ürün akıllı avantajlarıyla gerçekten öne çıkıyor. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

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    Yale'nin akıllı kapı kilit sistemi ofisimize geldiği günden beri gerçekten ofiste işlerim çok daha kolaylaştı. Bunun en önemli nedenlerden biri anahtar taşıma derdinden kurtulmuş olmam oldu. Anahtara ihtiyaç duymadan kapınızı açabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden komut verdiğinizde kapıyı hem kitleyebiliyor hem de açabiliyorsunuz.

    Mobil uygulama üzerinden ek olarak misafir kullanıcılar eklemeniz mümkün. Bu sayede kapıyı kontrol edebilecek kişilerin seçimini yapabilirsiniz. Ev sahipleri misafir kullanıcı ekleyebilirken misafir kullanıcılar sadece kapıyı kontrol edebiliyor. 

    Özellikle ev kiralama konusunda hizmet veren kişilerin bu tarz ürünlere ihtiyacı bence kesinlikle var. Evi teslim ederken hem evde olmasına gerek yok hem de anahtar kayıp oldu derdiyle uğraşmasına. Yapması gereken tek şey misafir kullanıcı eklemek olacak. 

    Mobil uygulama üzerinden kapının geçmiş aktivitelerini görüntüleyebiliyorsunuz. Kapının hangi kullanıcı tarafından ne zaman açıldığı veya kitlendiği görülebiliyor. 

    Mobil uygulama dışında kapının çevresine takacağınız Yale Dot sayesinde de kapıyı açabiliyorsunuz. NFC destekli telefonlarınızı bu kısıma dokundurduğunuzda uygulama otomatik olarak açılıyor ve kapıda istemiş olduğunuz işlem gerçekleşiyor. Tabii herkes için bu durum geçerli değil. Ev sahibi ve misafirler Yale Dot kullanabiliyor. 

    Benim bu akıllı kilit sistemlerinde avantaj olarak gördüğüm bir diğer konu programlama oldu. Her gece yatağa girdiğimizde acaba kapıyı kitledim mi diye kendimize soruyoruz. Kitlemiş olsak bile kontrol etmek adına kapının yanına gidiyoruz. Bu sistem sayesinde kapıyı belli bir saatte otomatik olarak kitle programlaması yapabilirsiniz.

    Bunun dışında mobil uygulama üzerinden programlama yapmadan da hızlıca kapıyı kitleyebiliyorsunuz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri hiç şüphesiz kapı kilit sisteminin gücü. Bu konuda bence aklınızda bir soru işareti oluşmamalı. Ürün oldukça güçlü. Hızlı bir şekilde kapıyı açabiliyor. 

    Şarj konusunda da bilgiler verelim. Ürün tek şarjla birlikte 6 ay gibi bir süre çalışabiliyor. Kullanıma göre tabii kullanım süresinde değişiklikler yaşanabiliyor ama çok çok uzun bir süre şarj etmeden ürünü kullanabileceğinizi söyleyebilirim. 

    Yale'nin akıllı kapı kilit sistemi ek olarak sesli asisten desteğine de mevcut. Bunlar Amazon Alexa, Google Home gibi önde gelen sesli asistan destekli sistemler. Kısacası bence her eve şart olan bir sistem olduğunu söyleyebilirim. 

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