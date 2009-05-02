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OLED ekranlı biyometrik USB bellek önümüzdeki yıl satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OLED ekranlı biyometrik USB bellek önümüzdeki yıl satışa sunuluyor
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Gelişen teknolojiyle birlikte marka ve model çeşitliliğinde ciddi artışın yaşandığı usb bellek dünyasında, pek çok model tasarım ve/veya genel özellikleri itibariyle birbirine benzese de zaman zaman dikkat çekici çözümler de hazırlanmıyor değil. Ennova Direct isimli firma aldığı patent (US 7,462,044) ile yeni ve ilginç bir usb bellek hazırlayacağının ilk sinyallerini veriyor. Firmanın açıklamasına göre alınan patent dahilinde OLED ekrana sahip, biyometrik korumalı ve gizlenebilir konnektörlü yeni bir usb bellek hazırlanacak.

USB bellek üzerinde yer alacak OLED ekranın entegre biyometrik parmak izi tarayıcısı için kullanılacağı ve bu sayede gelişmiş veri güvenliği sağlanacağı ifade ediliyor. Ayrıca sağlanacak interaktif arabirim sayesinde, kullanıcıya spesifik dosyaları ve fonksiyonları seçebilmesi sağlanacak. 64GB ve üstü kapasite seçeneklerine de sahip olacağı belirtilen OLED ekranlı yeni USB belleğin, ION Technologies markası altında önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.


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fatihcanery 10 yıl
3 gün tatile gittim,neler çıkmış :D
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sertacaygun 10 yıl
500$'dan ucuz olmayacağını düşünen parmak kaldırsın...
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tanak 10 yıl
cok ilginç bir ürün. acaba oled ekranda baska neler gosteriliyor.
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Thehunt 10 yıl
vay be teknoloji gelişiyor hayırlısı olsun..
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AtiMX4 10 yıl
Hım güzel teknoloji olacak bilgiler fazlasıyla güvende desenize
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