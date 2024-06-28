Yapay zeka özelliklerine sahip Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Oppo, küresel pazar için Reno 12 ve Reno 12 Pro'yu duyurdmuştu. Şirket şimdi de Reno 12F 5G modelini duyurarak seriye yeni bir model daha ekledi. Orta seviyeye konumlanan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Oppo Reno 12F 5G, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve 2100 nite kadar maksimum parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED panele sahip. AGC DT-Star 2 koruma katmanına sahip olan telefonun ekran altında bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

Reno 12F 5G, gücünü Mediatek Dimensity 6300 yonga setinden alırken, bu yonga setine 8 GB ve 12 GB LPDDR4x RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise 50 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 32 MP sensöre yer verilmiş.

Telefonda 45W şarj destekli 5000 mAh batarya yer alırken, IP54 sertifikası, işletim sistemine entegre Oppo AI isimli yapay zeka özellikleri, kamera adasını çevreleyen halka şeklinde Halo Light ışığı diğer dikkat çeken özellikler olarak göze çarpıyor.

Uygun fiyatlı Realme 12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. önce eklendi

Oppo Reno 12F 5G fiyatı

Yeşil ve turuncu renklerle satışa çıkan Reno 12F 5G, 8GB+256GB ve 12GB+512GB olmak üzere iki konfigürasyona sahip. Tayland'da satışa sunulan telefonun başlangıç fiyatı 330 dolar olarak belirlendi. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz ay yerli üretim Oppo Reno 11F 5G 18.999 TL fiyattan satışa sunulmuştu. Yeni modelin ise ne zaman ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Oppo Reno 12F 5G özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 10 bit, AMOLED, 2100 nit tepe parlaklık

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 10 bit, AMOLED, 2100 nit tepe parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 Bellek : 8 GB / 12 GB RAM LPDDR4x RAM

: 8 GB / 12 GB RAM LPDDR4x RAM Depolama : 256 GB / 512 GB UFS 2.2

: 256 GB / 512 GB UFS 2.2 Arka kamera : 50 MP (Ana kamera) + 8MP (Ultra geniş açı) + 2MP (Makro)

: 50 MP (Ana kamera) + 8MP (Ultra geniş açı) + 2MP (Makro) Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5000 mAh, 45W hızlı şarj

: 5000 mAh, 45W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14, ColorOS 14

: Android 14, ColorOS 14 Boyut ve ağırlık : 163,1 x 75,8 x 7,76 mm, 187g

: 163,1 x 75,8 x 7,76 mm, 187g Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı