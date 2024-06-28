Yapay zeka özelliklerine sahip Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı

Oppo Reno 12F 5G, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve 2100 nite kadar maksimum parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED panele sahip. AGC DT-Star 2 koruma katmanına sahip olan telefonun ekran altında bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.
Reno 12F 5G, gücünü Mediatek Dimensity 6300 yonga setinden alırken, bu yonga setine 8 GB ve 12 GB LPDDR4x RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.
Telefonda 45W şarj destekli 5000 mAh batarya yer alırken, IP54 sertifikası, işletim sistemine entegre Oppo AI isimli yapay zeka özellikleri, kamera adasını çevreleyen halka şeklinde Halo Light ışığı diğer dikkat çeken özellikler olarak göze çarpıyor.
Oppo Reno 12F 5G fiyatı
Yeşil ve turuncu renklerle satışa çıkan Reno 12F 5G, 8GB+256GB ve 12GB+512GB olmak üzere iki konfigürasyona sahip. Tayland'da satışa sunulan telefonun başlangıç fiyatı 330 dolar olarak belirlendi. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz ay yerli üretim Oppo Reno 11F 5G 18.999 TL fiyattan satışa sunulmuştu. Yeni modelin ise ne zaman ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.
Oppo Reno 12F 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 10 bit, AMOLED, 2100 nit tepe parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Bellek: 8 GB / 12 GB RAM LPDDR4x RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2
- Arka kamera: 50 MP (Ana kamera) + 8MP (Ultra geniş açı) + 2MP (Makro)
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 163,1 x 75,8 x 7,76 mm, 187g
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.