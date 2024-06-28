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    Yapay zeka özelliklerine sahip Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı

    Oppo, Reno 12 serisine yeni bir üye daha ekledi. Orta seviyeye konumlanan Oppo Reno 12F 5G, entegre yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Oppo, küresel pazar için Reno 12 ve Reno 12 Pro'yu duyurdmuştu. Şirket şimdi de Reno 12F 5G modelini duyurarak seriye yeni bir model daha ekledi. Orta seviyeye konumlanan telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Oppo Reno 12F 5G, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve 2100 nite kadar maksimum parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED panele sahip. AGC DT-Star 2 koruma katmanına sahip olan telefonun ekran altında bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

    Reno 12F 5G, gücünü Mediatek Dimensity 6300 yonga setinden alırken, bu yonga setine 8 GB ve 12 GB LPDDR4x RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.

    Oppo Reno 12F 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise 50 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 32 MP sensöre yer verilmiş.

    Telefonda 45W şarj destekli 5000 mAh batarya yer alırken, IP54 sertifikası, işletim sistemine entegre Oppo AI isimli yapay zeka özellikleri, kamera adasını çevreleyen halka şeklinde Halo Light ışığı diğer dikkat çeken özellikler olarak göze çarpıyor. 

    Oppo Reno 12F 5G fiyatı

    Yeşil ve turuncu renklerle satışa çıkan Reno 12F 5G, 8GB+256GB ve 12GB+512GB olmak üzere iki konfigürasyona sahip. Tayland'da satışa sunulan telefonun başlangıç fiyatı 330 dolar olarak belirlendi. Hatırlayacak olursak, geçtiğimiz ay yerli üretim Oppo Reno 11F 5G 18.999 TL fiyattan satışa sunulmuştu. Yeni modelin ise ne zaman ülkemizde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

    Oppo Reno 12F 5G özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 10 bit, AMOLED, 2100 nit tepe parlaklık 
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • Bellek: 8 GB / 12 GB RAM LPDDR4x RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 50 MP (Ana kamera) + 8MP (Ultra geniş açı) + 2MP (Makro)
    • Ön kamera: 32 MP 
    • Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
    • Boyut ve ağırlık: 163,1 x 75,8 x 7,76 mm, 187g
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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