Uygun fiyatlı Realme 12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Realme, Mart ayında duyurduğu giriş-orta seviye telefonu Realme 12'den sonra şimdi de 5G desteği sunmayan Realme 12 4G modelini tanıttı. Fiyat performans odaklı telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Realme 12 4G, her ne kadar 5G desteğine sahip olmasa da kardeşinden farklı olarak LCD yerine OLED ekran ile geliyor. 6,67 inç büyüklüğe FullHD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit zirve parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Ekran altında da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.

Telefonun arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50MP Sony LYT-600 sensör bulunuyor. Ana kameraya 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Telefona Qualcomm'un Snapdragon 685 çipseti güç verirken, 8 GB RAM standart olarak sunuluyor. Depolama alanında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor.

5000 mAh bataryayla gelen telefon, 67W hızlı şarj desteğiyle yalnızca 19 dakikada %50 şarja, 47 dakikada ise tam şarja ulaşabiliyor. Üstelik telefon desteklenen de hızlı (80W) şarj aletiyle geliyor. Telefonda ayrıca IP54 toz ve su sıçramalarına dayanıklılık özelliği, stereo hoparlör ve buhar odası soğutma sistemi bulunuyor.

Realme 12 4G fiyatı

İlk olarak Pakistan'da satışa sunulan Realme 12 4G'nin başlangıç fiyatı 215 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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Realme 12 4G özellikleri

Boyut ve ağırlık : 163 x 75.5 x 7.9 mm, 187 g

: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 187 g Ekran : 6.67 inç OLED, FullHD+ 120Hz, 2000 nit tepe parlaklık

: 6.67 inç OLED, FullHD+ 120Hz, 2000 nit tepe parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 685

: Qualcomm Snapdragon 685 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128/256GB

: 128/256GB Arka kamera : 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS ana kamera; 2MP derinlik sensörü

: 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS ana kamera; 2MP derinlik sensörü Ön kamera : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batarya : 5000 mAh, 67W şarj hızı

: 5000 mAh, 67W şarj hızı Yazılım : Android 14

: Android 14 Diğer: Bluetooth 5.0, çift SIM kart, IP54 sertifikası, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi

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Uygun fiyatlı Realme 12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı