Uygun fiyatlı Realme 12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Realme 12 4G, her ne kadar 5G desteğine sahip olmasa da kardeşinden farklı olarak LCD yerine OLED ekran ile geliyor. 6,67 inç büyüklüğe FullHD+ çözünürlüğe sahip olan ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit zirve parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Ekran altında da bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor.
Telefonun arka tarafında f/1.9 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 50MP Sony LYT-600 sensör bulunuyor. Ana kameraya 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası yer alıyor.
5000 mAh bataryayla gelen telefon, 67W hızlı şarj desteğiyle yalnızca 19 dakikada %50 şarja, 47 dakikada ise tam şarja ulaşabiliyor. Üstelik telefon desteklenen de hızlı (80W) şarj aletiyle geliyor. Telefonda ayrıca IP54 toz ve su sıçramalarına dayanıklılık özelliği, stereo hoparlör ve buhar odası soğutma sistemi bulunuyor.
Realme 12 4G fiyatı
İlk olarak Pakistan'da satışa sunulan Realme 12 4G'nin başlangıç fiyatı 215 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.
Realme 12 4G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 163 x 75.5 x 7.9 mm, 187 g
- Ekran: 6.67 inç OLED, FullHD+ 120Hz, 2000 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128/256GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.9, PDAF, OIS ana kamera; 2MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 16 MP, f/2.5
- Batarya: 5000 mAh, 67W şarj hızı
- Yazılım: Android 14
- Diğer: Bluetooth 5.0, çift SIM kart, IP54 sertifikası, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.