Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

- OPPO Reno 11F 5G fiyatı ne kadar?
- 2.000 TL hediye çeki fırsatı!
- AMOLED ekran, 67W hızlı şarj, 64 MP Üçlü Kamera
- OPPO Reno 11F 5G Özellikleri
- Yorumlar
OPPO önceki yıllarda daha uygun fiyatlı telefonların üretimi yapıyordu. OPPO bu defa oldukça iddali bir telefonu Türkiye'de üretiyor. OPPO Reno 11 serisinin fiyat/performans modeli OPPO Reno 11F 5G, Tuzla'daki fabrikada üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.
OPPO Reno 11F 5G fiyatı ne kadar?
OPPO Reno 11F 5G 256 GB 18.999 TL fiyatı ile ön siparişe sunuldu. 28 Mayıs'ta ön sipariş dönemi sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak.
2.000 TL hediye çeki fırsatı!
OPPO, ön sipariş dönemine özel kampanya başlattı. 22-27 Mayıs tarihlerinde Hepsiburada'dan ön sipariş veren müşterilere 2.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki dağıtılacak.
Satın almak için: Oppo Reno 11F 5G
AMOLED ekran, 67W hızlı şarj, 64 MP Üçlü Kamera
OPPO Reno 11F 5G’de 6.7 inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran altı parmak izi okuyucuya yer veriliyor. Telefon şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Üçlü arka kamera ile gelen OPPO Reno 11F 5G’de 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri karşılıyor.
Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan OPPO Reno 11F 5G, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile müşterilere sunuluyor. SuperVOOC 3.0 (67W) hızlı şarj teknolojisi ve hızlı şarj uyumlu adaptör ile geliyor.
OPPO Reno 11F 5G Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1.7 (Ana kamera) + 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5 (Ultra geniş açı) + 2MP; f/2.4 (Makro)
- Ön kamera: 32 MP f/2.4
- Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
- Boyut ve ağırlık: 161,6 x 74,7 x 7,54 mm, 177g
- Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, 5G
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.