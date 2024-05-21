Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesindeki fabrikasında telefon üretime başlamış ve sonrasında üretimi durdurmuştu. Oppo bu defa yerli şirket AGM ile iş birliği yaparak Tuzla'daki fabrikada yerli telefon üretimine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni dönemde Oppo'nun ilk yerli üretim telefonu Oppo Reno 11F 5G, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

OPPO önceki yıllarda daha uygun fiyatlı telefonların üretimi yapıyordu. OPPO bu defa oldukça iddali bir telefonu Türkiye'de üretiyor. OPPO Reno 11 serisinin fiyat/performans modeli OPPO Reno 11F 5G, Tuzla'daki fabrikada üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.

OPPO Reno 11F 5G fiyatı ne kadar?

OPPO Reno 11F 5G 256 GB 18.999 TL fiyatı ile ön siparişe sunuldu. 28 Mayıs'ta ön sipariş dönemi sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak.

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2.000 TL hediye çeki fırsatı!

OPPO, ön sipariş dönemine özel kampanya başlattı. 22-27 Mayıs tarihlerinde Hepsiburada'dan ön sipariş veren müşterilere 2.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki dağıtılacak.

Satın almak için: Oppo Reno 11F 5G

AMOLED ekran, 67W hızlı şarj, 64 MP Üçlü Kamera

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OPPO Reno 11F 5G’de 6.7 inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran altı parmak izi okuyucuya yer veriliyor. Telefon şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Üçlü arka kamera ile gelen OPPO Reno 11F 5G’de 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri karşılıyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan OPPO Reno 11F 5G, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile müşterilere sunuluyor. SuperVOOC 3.0 (67W) hızlı şarj teknolojisi ve hızlı şarj uyumlu adaptör ile geliyor.

OPPO Reno 11F 5G Özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR İşlemci : MediaTek Dimensity 7050

: MediaTek Dimensity 7050 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB/256 GB

: 128 GB/256 GB Arka kamera : 64 MP f/1.7 (Ana kamera) + 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5 (Ultra geniş açı) + 2MP; f/2.4 (Makro)

: 64 MP f/1.7 (Ana kamera) + 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5 (Ultra geniş açı) + 2MP; f/2.4 (Makro) Ön kamera : 32 MP f/2.4

: 32 MP f/2.4 Batarya : 5000 mAh, 67W hızlı şarj

: 5000 mAh, 67W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 14, ColorOS 14

: Android 14, ColorOS 14 Boyut ve ağırlık : 161,6 x 74,7 x 7,54 mm, 177g

: 161,6 x 74,7 x 7,54 mm, 177g Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, 5G

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Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G fiyatı ve özellikleri!