Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    OPPO, Türkiye'ye geri döndü! Oppo'nun Tuzla'daki fabrikada üretimini yaptığı yeni akıllı telefonu OPPO Reno 11F 5G, Türkiye'de satışa çıktı. OPPO Reno 11F 5G özellikleri neler?
    Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G fiyatı ve özellikleri!
    Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesindeki fabrikasında telefon üretime başlamış ve sonrasında üretimi durdurmuştu. Oppo bu defa yerli şirket AGM ile iş birliği yaparak Tuzla'daki fabrikada yerli telefon üretimine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni dönemde Oppo'nun ilk yerli üretim telefonu Oppo Reno 11F 5G, Türkiye'de ön siparişe açıldı.

    OPPO önceki yıllarda daha uygun fiyatlı telefonların üretimi yapıyordu. OPPO bu defa oldukça iddali bir telefonu Türkiye'de üretiyor. OPPO Reno 11 serisinin fiyat/performans modeli OPPO Reno 11F 5G, Tuzla'daki fabrikada üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    OPPO Reno 11F 5G fiyatı ne kadar?

    OPPO Reno 11F 5G 256 GB 18.999 TL fiyatı ile ön siparişe sunuldu. 28 Mayıs'ta ön sipariş dönemi sona erecek ve sevkiyatlar başlayacak. 

    Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör

    2.000 TL hediye çeki fırsatı!

    OPPO, ön sipariş dönemine özel kampanya başlattı. 22-27 Mayıs tarihlerinde Hepsiburada'dan ön sipariş veren müşterilere 2.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki dağıtılacak.

    Satın almak için: Oppo Reno 11F 5G

    AMOLED ekran, 67W hızlı şarj, 64 MP Üçlü Kamera

    Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G fiyatı ve özellikleri! Tam Boyutta Gör

    OPPO Reno 11F 5G’de 6.7 inç boyutunda 120 Hz AMOLED ekran kullanılıyor. Ekran altı parmak izi okuyucuya yer veriliyor. Telefon şık tasarımı ve özel renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    Üçlü arka kamera ile gelen OPPO Reno 11F 5G’de 64 MP çözünürlüğünde ana kamera, 112 derece açılı geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde ön kamera bizleri karşılıyor.

    Yerli üretim OPPO Reno 11F 5G fiyatı ve özellikleri!

    Gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alan OPPO Reno 11F 5G, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile müşterilere sunuluyor. SuperVOOC 3.0 (67W) hızlı şarj teknolojisi ve hızlı şarj uyumlu adaptör ile geliyor.

    OPPO Reno 11F 5G Özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED HDR
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7050
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB/256 GB
    • Arka kamera: 64 MP f/1.7 (Ana kamera) + 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5 (Ultra geniş açı) + 2MP; f/2.4 (Makro)
    • Ön kamera: 32 MP f/2.4
    • Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, ColorOS 14
    • Boyut ve ağırlık: 161,6 x 74,7 x 7,54 mm, 177g
    • Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, 5G
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tab s9 fe+ alınır mı honda civic dizel yorum roaccutane saç döker mi honda civic otomatik şanzıman yorumları 2011 sigara fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 FE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-893XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-893XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız