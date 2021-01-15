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    Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl?

    31 dk.
    60
    18
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda kısa bir süre önce kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz Oppo Reno 4 Lite'ın oyun testlerini gerçekleştiriyoruz. MediaTek Helio P95 işlemci ve 8 GB RAM'e sahip olan cihazın oyun testi sizlerle

    Bu videoda kısa bir süre önce kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz Oppo Reno 4 Lite'ın oyun testlerini gerçekleştiriyoruz. MediaTek Helio P95 işlemci ve 8 GB RAM'e sahip olan cihazın oyun testi sizlerle. Fiyatı ve sahip olduğu donanımlarıyla öne çıkan bu cihaz hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın


     



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