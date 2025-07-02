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    Squid Game 3. sezon Netflix adına yeni bir rekora imza attı

    27 Haziran'da izleyici ile buluşan Squid Game 3. sezon, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Öyle ki yeni sezon daha şimdiden Netflix adına iki yeni rekora imza attı.      

    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizisi olan Squid Game'in merakla beklenen 3. sezonu 27 Haziran'da izleyici ile buluştu. Aynı zamanda dizinin final sezonu da olan 3. sezon, tahmin edildiği gibi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Öyle ki dizi son sezonuyla yeni bir rekora daha imza attı.

    Netflix, Squid Game'in 3. sezonunun ilk üç gününde toplam 60.1 milyon izlenmeye ulaştığını açıkladı. Bu da Netflix için yeni bir rekor anlamına geliyor. Çünkü Squid Game'in ilk iki sezonu da dâhil.olmak üzere, daha önce hiçbir dizi ilk üç günde 60 milyon izlenmeye ulaşamamıştı.

    Squid Game'in 3. sezonunun Netflix adına imza attığı bir diğer rekor da Netflix'in Top 10 listesini paylaştığı 93 ülkenin 93'ünde de ilk sırayı alması oldu. Daha önce bunu başaran hiçbir dizi olmamıştı.

    Squid Game, Spin-off Dizisiyle Devam Edecek

    Dizinin son sezonunda yakaladığı bu başarı, Netflix'in Squid Game'ı neden dev bir franchise'a dönüştürmek istediğini açıklıyor. Ana dizi artık sona ermiş olsa da Squid Game serisi Amerika'da geçecek yeni bir dizi ile yoluna devam edecek. Çekimlerine yakında başlanması beklenen bu spin-off dizisini David Fincher (Dövüş Kulübü, Se7en) yönetecek.

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