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    100W hızlı şarj ve vegan deri tasarım - Huawei Nova 11 Pro detaylı inceleme!

    Bu videoda Huawei Nova serisinin yeni üyelerinden biri olan Huawei Nova 11 Pro modeline yakından bakıyoruz. Kunlun Glass koruma ve vegan deri tasarım detaylarıyla dikkat çeken bu ürünü nasıl buldunuz?

    Huawei Nova ailesi büyümeye devam ediyor. Son olarak test ettiğimiz model Huawei'in Nova ailesindeki önemli telefonlarından biri. Huawei Nova 11 Pro modeli 60 Mp ön kamera, 100W hızlı şarj ve vegan deri bir tasarımla birlikte geliyor. Genel açıdan bakıldığında bu cihaz premium hissiyatını kullanıcısına geçirebilen bir cihaz olmuş. Sizlerin telefon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım!

    00:00 Giriş

    00:23 Kutu İçeriği

    00:50 Huawei Nova 11 Pro Tasarım Özellikleri

    04:22 Güvenlik Özellikleri

    04:50 Ekran Özellikleri

    06:38 Netflix L3

    08:00 Huawei Nova 11 Pro Güç Aldığı Donanımlar ve Testler

    09:13 Huawei Nova 11 Pro PUBG Mobile Performansı

    10:04 Kamera Özellikleri ve Sonuçlar

    18:01 Batarya Performansı ve Hızlı Şarj

    19:47 Hoparlör Performansı ve Testi

    20:24 Yazılım Özellikleri

    21:44 Kapanış

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