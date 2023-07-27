100W hızlı şarj ve vegan deri tasarım - Huawei Nova 11 Pro detaylı inceleme!

Huawei Nova ailesi büyümeye devam ediyor. Son olarak test ettiğimiz model Huawei'in Nova ailesindeki önemli telefonlarından biri. Huawei Nova 11 Pro modeli 60 Mp ön kamera, 100W hızlı şarj ve vegan deri bir tasarımla birlikte geliyor. Genel açıdan bakıldığında bu cihaz premium hissiyatını kullanıcısına geçirebilen bir cihaz olmuş. Sizlerin telefon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım!
00:00 Giriş
00:23 Kutu İçeriği
00:50 Huawei Nova 11 Pro Tasarım Özellikleri
04:22 Güvenlik Özellikleri
04:50 Ekran Özellikleri
06:38 Netflix L3
08:00 Huawei Nova 11 Pro Güç Aldığı Donanımlar ve Testler
09:13 Huawei Nova 11 Pro PUBG Mobile Performansı
10:04 Kamera Özellikleri ve Sonuçlar
18:01 Batarya Performansı ve Hızlı Şarj
19:47 Hoparlör Performansı ve Testi
20:24 Yazılım Özellikleri
21:44 Kapanış