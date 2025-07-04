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Tam Boyutta Gör Türkiye, elektrikli araçlara geçişte Avrupa’nın öncü ülkelerinden birisi haline gelirken aynı zamanda Tesla’ya da yoğun bir ilgi gösteriyor. Elektrikli otomobil devinin Türkiye’de satışa sunduğu tek araç olan Model Y, Haziran ayında en çok satan araç olmayı başararak yeni bir rekor kırdı. Tesla, ilk kez Türkiye’de en çok satan araç olmayı başardı. Bu başarının ardından ise Tesla’nın Avrupa ve Orta Doğu hesabı ise başarının ardından teşekkür etti.

Tesla’dan teşekkür

Açıklanan resmi verilere göre Tesla Model Y, Türkiye’de 7 bin 235 adet satış gerçekleştirdi. Bu satış başarısı oldukça önemli. Zira Model Y’nin üretilip Türkiye’ye geldiği Almanya’da Tesla satışları bin 860 adet ile sınırlı kaldı. Türkiye’deki satışlar Haziran ayında İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç ve Avusturya gibi büyük Avrupa pazarlarını önemli farkla geride bıraktı.

Bunun üzerine Tesla’nın Avrupa ve Orta Doğu hesabı X üzerinden “Çok teşekkür ederim Türkiye!” paylaşımında bulundu. Tesla CEO’su Elon Musk da Model Y’nin Türkiye’deki başarısına değinen bir gönderiyi paylaştı.

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Verilere göre Haziran döneminde Türkiye’de 118.013 adet sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Toplam 93.676 adet otomobil satışının gerçekleştiği bu dönemde, her dört araçtan biri elektrikli oldu. Elektrikli otomobiller, 25.828 adet satışla toplam pazarın yüzde 27,6'sını oluşturarak ilk kez hibritleri geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488.003 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119.376 adet oldu.

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Rekor kıran satışın ardından Tesla: “Çok teşekkür ederim Türkiye”

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