Orb Audio'nun amfili hoparlörleri Mod1 ve Mod2 piyasada

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Orb Audio Mod1 ve OPI Audio Class T amfi (solda), Mod2 (sağda)

Bilgisayarlarda, mobil cihazlarda, TV'lerde, ev sinema sistemlerinde kullanılabilecek çeşitli hoparlör çözümleri sunan Orb Audio firması, Mod1 ve Mod2 model isimli 2 yeni hoparlör çiftini kullanıcılara sundu.

Küresel tasarımıyla şık bir görüntü sunan modellerden ilki sağ ve sol kanal için birer hoparlör bulunduran Mod1. Diğer model Mod2 ise Mod1'in aksine sağ ve sol kanalların herbiri için 2 hoparlör bulunduruyor. Ürünler, OPI Audio'nun odyofil seviyesi olarak nitelediği Class T amfisi ile beraber geliyor. Amfi, 12 Volt ile çalışıyor(ister adaptör, ister 8 adet AA kalem pil ile), kanal başına 15 Watt güç üretiyor(Firma, amfinin her iki ürün için de yeterli güç sağladığını belirtiyor). Ürünler 3,5 mm jack ve RCA çıkışları ile geniş uyumluluk sunuyorlar. Siyah ve beyaz renklerdeki Mod1 299 Dolar iken çelik, bakır ve bronz görünümlüler için fiyata 60 Dolar ekleniyor. Mod2'deki fiyatlar ise siyah, beyaz 448 Dolar, çelik, bakır ve bronz görünümlüler 508 Dolar. Firma ayrıca daha fazla bas isteyenler için 2 farklı subwoofer seçeneği de sunuyor.

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Class T amfi(üstte), renk seçenekleri ile Mod1(altta)