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    Oyunlar neden Türkçe dil desteğiyle gelmiyor? Irkçılık mı, ekonomik endişe mi?

    Bu videomuzda Locpick Game Localization'ın kurucularından Ali Barutçuoğlu ile oyunların neden Türkçe dil desteğiyle gelmediğini, çeviri ve yerelleştiredeki sorunları ve çok daha fazlasını konuştuk.

    Oyun sektörünün ülkemizde gelişmesi ve büyümesiyle birlikte hemen hemen Türkçe dil desteği bulunmayan her oyun çıktığında sosyal medyada büyük tartışmalar ortaya çıkıyor. Biz de bu videoda Locpick Game Localization'ın kurucularından Ali Barutçuoğlu ile ufak bir röportaj yaptık işi bilenden tüm merak ettiklerimizi öğrendik. Türkçe dil desteğinin artması için oyuncular neler yapılabilir, yerelleştirmedeki sorunlar, şirketlerin Türkçe dil desteği konusuna bakışları ve çok daha fazlasını bu videomuzda bulabilirsiniz.

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