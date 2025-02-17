Xbox Game Pass için güzel bir oyun! Avowed - inceleme

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

Bu videomuzda Xbox Game Pass'e yeni eklenen oyunlardan ve yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Aowed'un incelemesiyle karşınızdayız.

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Obisidian'ın yaptığı rol yapma oyunu Avowed, bu inceleme videomuzda konuğumuz. Avowed kesinlikle Obisidian'ın yaptığı başarılı işlerden birisi olmuş diyebiliriz ancak en iyisi diyemeyeceğimiz bir yapım olduğunu da belirtmek gerek. Özellikle oyunun Xbox Game Pass'te olması oyuncular için büyük artı çünkü üyeliği olanlar ücretsiz bir şekilde deneyebilir. Tavsiyemiz de zaten bu şekilde eğer Game Pass abonesiyseniz ve RPG seviyorsanız kesinlikle bir şans verin.

Oyun Hakkında

Tehlikenin kol gezdiği, macera ve gizem dolu ada Living Lands'e hoş geldin. Obsidian Entertainment'ın ödüllü ekibi tarafından geliştirilen birinci şahıs fantastik rol yapma oyunu Avowed, oyuncuların karşısına ilk olarak Pillars of Eternity serisinde çıkan Eora adlı kurgusal dünyada geçiyor. Living Lands, havada kadim büyünün esintilerini barındıran, bitkilerin kendi zihinleriyle hareket ediyormuş gibi göründüğü ve ayaklarının altındaki toprağın keşfedilmeyi bekleyen sırlarla titrediği bir ada.

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