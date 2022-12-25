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    Oyunlardan uyarlama film ve diziler | Oyun Muhabbeti 1. Bölüm w/ Görkem Alpaslan

    Oyunlar artık dizi ve film dünyası için vazgeçilmez bir içerik durumunda. Son yıllarda sayısının iyice arttığı ve ileride iyice artacağı oyundan uyarlama filmler ve dizileri bu bölümümüzde konuştuk.

    Oyundan uyarlama filmler ve diziler artık her yıl fazlaca görmeye alıştığımız bir içerik oldu. Biz de Oyun Muhabbeti'nin ilk bölümünde Riot Games Türkiye İletişim Müdürü Görkem Alpaslan ile birlikte konuyu Arcane'den açarak, bu uyarlama yapımlar üzerinde konuştuk. Oyundan uyarlama film ve diziler kötüdür algısını yıkarak karşımıza çıkan Arcane kesinlikle son dönemin en iyilerinden birisi. Ayrıca yine bu yıl çıkan Cyberpunk Edrerunners da adını üste yazdırdı.

    Ancak ne yazık ki kötülerin sayısı daha fazla ve bu videoda konuş konuş bitmediler. Hatta bir süre iyileri düşünmemize rağmen bulmakta zorlandık. Peki sizlerin beğendiği oyundan uyarlama yapımlar neler, en kötüsü hangisiydi?

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