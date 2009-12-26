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Packard Bell yeni yıla yeni bir tablet bilgisayarla giriyor: Butterfly Touch

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell yeni yıla yeni bir tablet bilgisayarla giriyor: Butterfly Touch
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Bir süre önce Acer çatısı altına giren Packard Bell, yeni yıla hızlı girmek isteyen üreticiler arasında yer alıyor. Dizüstü bilgisayarları ülkemiz pazarında da satılan firma, Ocak ayında duyurmaya hazırlandığı tablet bilgisayarını detaylandırdı. Butterfly Touch adı verilen taşınabilir bilgisayar, döndürülebilir yapıda çoklu dokunmatik ekrana sahip. 11.6-inç boyutundaki bu ekran ile 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunan dizüstü bilgisayar, Intel'in ultra-ince dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği CULV platformunu temel alıyor ve bu kapsamda düşük güç tüketimli mobil işlemciler ile konfigüre edilebiliyor.

Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve DirectX 10 destekli GMA X4500M HD entegre grafik birimiyle gelen tablet bilgisayar, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. 640GB'a kadar farklı kapasitede sabit disk seçenekleriyle sunulacak Butterfly Touch, çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet, WiFi ve 6 hücreli pil gibi özelliklere de sahip.

8 saate kadar pil ömrü sunan ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle donatılan Packard Bell Butterfly Touch, yurt dışında 599 Avro'luk başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Packard Bell yeni yıla yeni bir tablet bilgisayarla giriyor: Butterfly Touch
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santanio 9 yıl
şu sıralar yoğun şekilde Acer timeline 3810tg nin su9400 culv işlemcili modeline kafa yoruyodum. Bu ürün kafamı daha çok karıştırdı.harici ekran kartlı model lazım...
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sahafiec 9 yıl
çok güzel bir ürün olmuş.
umarım Acer ın çatısı altına gireli Acer ın mühendislik ve kalitesinden de nasiplenmiştir Packard Bell.
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