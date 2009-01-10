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Palit, GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit, GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı
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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle performans liderliğini ele geçirmesinden yaklaşık 5 ay sonra Nvidia çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 modeliyle yeniden zirveye oturmayı hedefliyor.

Yüksek performans segmentinde ekran kartları için geliştirdiği GT200 GPU'sunu 55nm üretim sürecine dahilm ederek çift grafik işlemcili ekran kartı için gerekli zemini hazırlayan firma, video incelemesini yayımladığımız çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ile yeniden zirveye oynuyor.

Nvidia'nın GeForce GTX 295'i resmi olarak duyurmasıyla birlikte firmanın iş ortakları da yeni modellerini kullanıma sunmaya başladı. Özellikle Sonic serisi performans kartlarıyla ülkemizde de popüler olan Palit, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı.

Palit'in yüksek performans segmentini hedef alan GF-GTX295-E1792HW/HD kod adlı yeni ekran kartı, 55nm GT200b GPU'sunun çiftini üzerinde barındırıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartı, 480x (2x 240) paralel işlem birim,ve 1792MB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Çift slot soğutucu ile gelen ekran kartının saat hızları Nvidia'nın belirlediği standart çizgide. Grafik işlemcisi 576MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor. İkinci bir kart ile birlikt Quad SLI kurulumunu gerçekleştirebilen yeni model DirectX 10 desteği sunuyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle, yüksek tanımlı (HD) videolarda GPU tabanlı video hızlandırma yaparak CPU üzerine ekstra iş yükü binmesinin önüne geçebiliyor. Palit'in yeni modeli Avrupa fiyat listelerine 496 Avro seviyesinden giriş yaptı.

Palit, GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı
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raptor28 10 yıl
ağactan bi ekran kartı yapicam 1000 fbs siz görün o zaman marangoza gidiyom kereste almaya
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iktyas 10 yıl
gerçekten çok pahalı olmuş palit bu fıyatla sıfır satar bence

asus,evga falan olsada bu fıyatı anlasak yanı
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yc#1 10 yıl
Kısaca Palit GTX 295'in üzerine kendi etiketini yapıştırdı da diyebiliriz.
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K.Kahriman 10 yıl
valla parası olan alır herzamanki gibi ama şunuda ekliyeyim hd4850 1gb @650/2256 kullanıyorum çok memnunum tüm oyunları full detay oynuyorum günah valla gidip sırf orada burada fps şov yapıcam diye kart almak gta 4 ü ha 35 fpsde oynamışım ha 60 fpsde ne değişecek oyun her iki kartada takılmıyor göz aynı şeyi görüyor neyse isteyen istediğini alsın 150 fpsde gta 4 crysis oynasın
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f33l_ 10 yıl
parası cok olana hiçbişi değil.. ama oyunları o kadar cok fps ile oynamaya ne gerek var.. tekli gtx280 in fiyatları düşmüşken gtx280 alınır bence.
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flashabu 10 yıl
Avrupaya 496Avro ile giriş yaptı
Türkiye'ye bir giriş yapar ki
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dmrdln2 10 yıl
2 kartı nası bağladılar acaba.. 2cmlik adi adi tellerle bağlıyolardı eskiden:D
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whatisnfc 10 yıl

Orjinalden alıntı: flashabu

Avrupaya 496Avro ile giriş yaptı
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selcuksert38 10 yıl

Orjinalden alıntı: flashabu

Avrupaya 496Avro ile giriş yaptı
Türkiye'ye bir giriş yapar ki




hahaha

katılmamak elde değil ki ...........
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max975 10 yıl
hepsi aynı sadece resimler farklı
birde fiyatı iyi olan satar
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CaReTTa_99 10 yıl
Bizim kurbağa iş başında hadi hayırlı olsun...
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