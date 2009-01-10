Palit, GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ağustos ayında kullanıma sunduğu çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle performans liderliğini ele geçirmesinden yaklaşık 5 ay sonra Nvidia çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 295 modeliyle yeniden zirveye oturmayı hedefliyor.

Yüksek performans segmentinde ekran kartları için geliştirdiği GT200 GPU'sunu 55nm üretim sürecine dahilm ederek çift grafik işlemcili ekran kartı için gerekli zemini hazırlayan firma, video incelemesini yayımladığımız çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 ile yeniden zirveye oynuyor.

Nvidia'nın GeForce GTX 295'i resmi olarak duyurmasıyla birlikte firmanın iş ortakları da yeni modellerini kullanıma sunmaya başladı. Özellikle Sonic serisi performans kartlarıyla ülkemizde de popüler olan Palit, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin satışına başladı.

Palit'in yüksek performans segmentini hedef alan GF-GTX295-E1792HW/HD kod adlı yeni ekran kartı, 55nm GT200b GPU'sunun çiftini üzerinde barındırıyor. 2x 448-bit bellek veri yolu desteği ile gelen ekran kartı, 480x (2x 240) paralel işlem birim,ve 1792MB GDDR3 bellek ile donatılmış.

Çift slot soğutucu ile gelen ekran kartının saat hızları Nvidia'nın belirlediği standart çizgide. Grafik işlemcisi 576MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor. İkinci bir kart ile birlikt Quad SLI kurulumunu gerçekleştirebilen yeni model DirectX 10 desteği sunuyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle, yüksek tanımlı (HD) videolarda GPU tabanlı video hızlandırma yaparak CPU üzerine ekstra iş yükü binmesinin önüne geçebiliyor. Palit'in yeni modeli Avrupa fiyat listelerine 496 Avro seviyesinden giriş yaptı.

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