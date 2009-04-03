Palit özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden Palit, Nvidia'nın GeForce GTX 275 modelini temel alan özel tasarımlı yeni çözümünü gösterdi. Sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan yeni ekran kartı ayrıca 4 fazlı güç tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Özelleştirilmiş detaylarının aksine kartın saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Grafik işlemcisi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ekran kartının çift fanlı özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımlı modeline kıyasla hem daha sessiz çalıştığı hem de daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı belirtiliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerini desteklemekte.

Destek veren anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyabilen ekran kartı üzerinde çift DVI konnektörü yer alıyor. Palit'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen özel tasarım GeForce GTX 275 modeli Avrupa'da 218.49£ seviesinden listelere görülmeye başladı.