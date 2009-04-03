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Palit özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit özel tasarımlı GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden Palit, Nvidia'nın GeForce GTX 275 modelini temel alan özel tasarımlı yeni çözümünü gösterdi. Sahip olduğu çift fanlı özel soğutucusu ile Nvidia'nın referans tasarımından ayrılan yeni ekran kartı ayrıca 4 fazlı güç tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Özelleştirilmiş detaylarının aksine kartın saat hızlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Grafik işlemcisi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapan ekran kartının çift fanlı özel soğutucusu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımlı modeline kıyasla hem daha sessiz çalıştığı hem de daha yüksek hız aşırtma başarımı sunacağı belirtiliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerini desteklemekte.

Destek veren anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyabilen ekran kartı üzerinde çift DVI konnektörü yer alıyor. Palit'in önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen özel tasarım GeForce GTX 275 modeli Avrupa'da 218.49£ seviesinden listelere görülmeye başladı.


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01Mrt 10 yıl
fiyat fazla palit bile bu fiyata çıkarsa nasıl baş edecek ATI ile anlamak mümkün değil...
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Deep Progressive 10 yıl
Fiyat biraz fazla ;)


ATI HD 4890 ile aynı fiyatta çıkacak diyorlardır ama arada fiyat farkı var. Bir de Palit'in artık başka soğutucu dizaynları yapması lazım
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scutaro 10 yıl
Fiyatı 4890 ile aynı ve 260$ yurtdışı fiyatı
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max975 10 yıl
yani fan aynı ..
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red_wolf 10 yıl
218,49 paund yanlız .......... bunun avrupa fıyatı olduguna bakarsanız bırde euro uzerınden ulkeye gırıs yapıcak 300 euro en az eklerde ısın ıcıne gırdıgı zaman alınacak kart olmakdan cıkacak eee hanı nvıdıa bu kartı atı nın fıyat performans kartlarıyla basa cıkması ıcın cıkarmıstı ????
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RemoteShoulder 10 yıl
guzel haber
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