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Palit'den 1GB bellekli GeForce 9600GT Sonic geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 konuşulduğu şu günlerde ekran kartı profesyoneli Palit'den yeni bir model haberi daha geldi. Firma 1GB belleğe sahip olan GeForce 9600GT Sonic'i duyurdu. Standart olarak 512MB GDDR3 bellek ile gelen GeForce 9600GT'ye nazaran iki kat daha fazla bellek kapasitesi sunan G94 tabanlı yeni ekran kartının grafik işlemcisi 700MHz, bellekler ise 2GHz'de çalışıyor. Görüntü aktarımı konusunda da iddailı olan yeni ekran kartı üzerinde HDMI, DisplayPort ve çift DVI konnektörü yer alıyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen 1GB'lık Palit GeForce 9600GT Sonic'in fiyatı ise netleşmiş değil.
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Ce5uR 11 yıl
Bellek hizlari gerçekten güzel , MSI 9600GT 1 GB bellekli ürünün yurt dişi fiyati 230$ civarinda , bakalim 1 GB Palit kaç $ civarinda olucak.
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Firienholt 11 yıl
tuğer hocamın testlerine bakarsak 1gb çıkardıkları iyi olmuş
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lapry 11 yıl
Valla şu indirim bi yansısada aralıktan bu yana beklememin bi meyvesini alsam düşünsenize 160$ 3870 alıcaksınız harika hiç gerek yok 1gb lı 9600lere
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shaq t 11 yıl
palit sonic daha ne olsun, bir de başka markaların standart 9600gt parasına satarlar (stratejileri bu)
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_VoRTeX_ 11 yıl
512MB Sonic almayı düşünüyordum. Galiba bunu bekleyeceğim. :) @Tuğer'in testlerine göre şu bellek yönetim sorunu 9600GT'de de var gibi görünüyor. Bu açıdan 1 GB'lık model iyi olmuş bence.
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black64 11 yıl
sürekli 9800GX2 haberi çıkıyor bunların arasında 9600GT haberi değişik olmuş.
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