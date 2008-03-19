Palit'den 1GB bellekli GeForce 9600GT Sonic geliyor

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Çift grafik işlemcili GeForce 9800GX2 konuşulduğu şu günlerde ekran kartı profesyoneli Palit'den yeni bir model haberi daha geldi. Firma 1GB belleğe sahip olan GeForce 9600GT Sonic'i duyurdu. Standart olarak 512MB GDDR3 bellek ile gelen GeForce 9600GT'ye nazaran iki kat daha fazla bellek kapasitesi sunan G94 tabanlı yeni ekran kartının grafik işlemcisi 700MHz, bellekler ise 2GHz'de çalışıyor. Görüntü aktarımı konusunda da iddailı olan yeni ekran kartı üzerinde HDMI, DisplayPort ve çift DVI konnektörü yer alıyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenen 1GB'lık Palit GeForce 9600GT Sonic'in fiyatı ise netleşmiş değil.