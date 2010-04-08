Pet Acoustic'ten hayvan severlere yönelik hoparlör

Tam Boyutta Gör

Pet Acoustic'ten My Pet Speaker

Pet Acoustic firması, giriş seviyesinden odyofillere kadar insan kulağının algısına yönelik geliştirilen hoparlörlerden farklı olarak, hem insan hem de evcil hayvanların kulak hassaslığına uygun olarak geliştirdiği My Pet Speaker isimli hoparlörünü kullanıcılara sundu.

Ürün, insan kulağına yönelik olarak ses kalitesinden ödün vermeden, evcil hayvanların kulaklarının hassas olduğu düşük bas ve yüksek tiz aralıklarından kırpma mantığıyla çalışıyor. Bu anlamda 200 Hz - 12 kHz'ye kadar daraltılan frekans tepkisi, evcil hayvan sahibi kullanıcıların hayvanlarının kulaklarına da zarar vermeden(hatta firmanın deyimiyle hayvanları daha da sakinleştirebiliyor) tatminkar ses üretmeyi amaçlıyor. 3.5 mm jak uyumu sayesinde neredeyse tüm mobil cihazlar ile kullanılabilen My Pet Speaker, 10 Watt RMS ses çıkış gücüne sahip. 31 x 25 x 32 cm boyutlarındaki ürün, Amazon'da 250 Dolar'lık fiyat ile listelerdeki yerini aldı.