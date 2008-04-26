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Philips'den müzik yetenekleri gelişmiş yeni telefon; M600

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya elektronik devlerinden Philips'in cep telefonu bir süredir sıkı çalışıyor diyebiliriz. Zira son dönemde arka arkaya anons ettiği uzun pil ömrüne sahip modelleri ilgi toplayan firma hazırladığı yeni telefonu M600 ile telefonunda müzik dinlemeyi seven kullanıcılar yakalamayı hedefliyor. Philips'in yeni modeli M600'ün ilk etapta en dikkat çekici detayı sahip olduğu SRS WOW desteği. SRS Laboratuvarları tarafından WOW ekolayzır teknolojisi ile telefon kullanıcılara arttırılmış ses kalitesi sunmayı ayrıca MP3, WAV ve AAC tipi medya dosyaları için 3 boyutlu çevresel ses simülasyonu yapabiliyor. M600 modelinde iddialı olduğu gelişmiş ses kalitesini kolay kullanım ile birleştirmeyi hedefleyen Philips, müzik özellikleri için özelleştirilmiş navigasyon tuşlarını da uuntmamış. 40 saate yakan müzik keyfi sunmayı hedefleyen M600'ün kutu içeriğine "kulak içi" kulaklıklar da dahil edilmiş durumda. Tabi Philips M600'ün yapabildikleri bunlardan ibaret değil. Bluetooth 2.0 A2DP desteği ile "hand free" kulaklık desteği sunabilen telefon özellikle büyük boyutlu MP3 ve destek verilen diğer medya dosyalarının depolanabilmesi için microSD kart desteği de sunuyor. 170x220-piksel çözünürlüğüne sahip olan 256K renk destekli 2" ekrana sahip olan Philips M600, 1.3MP kamera ile desteklenmiş durumda. Günümüz modern telefonlarını düşündüğümüzde Philips'in neden daha yüksek çözünürlüklü entegre kamera kullanmadığını da merak etmiyor değiliz. MPEG4-video ve Java MIDP 2.0 desteği de sunan telefon özellikle JAVA desteği sayesinde uygulama/içerik sıkıntısı çekmeyecek gibi görünüyor. En azından şimdilik sadece Çin pazarında kullanıma sunulacak olan telefon Türkçe, İngilizce ve Rusça T9 klavye özelliğine de sahip. Philips M600'ün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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