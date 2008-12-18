PhysX yazılımının 8.11.18 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı

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PhysX teknolojisini endüstri standardı yapabilmek için yoğun çaba sarf eden ve oyun stüdyoları ile görüşen Nvidia yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. 8.11.18 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımı Windows XP ve Vista'nın 32-bit/64-bit versiyonlarıyla kullanılabiliyor. GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte AGEIA'nın PhysX kartlarına da destek veren yazılımın yeni versiyonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.