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PhysX yazılımının 8.11.18 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PhysX yazılımının 8.11.18 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı
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PhysX teknolojisini endüstri standardı yapabilmek için yoğun çaba sarf eden ve oyun stüdyoları ile görüşen Nvidia yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. 8.11.18 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımı Windows XP ve Vista'nın 32-bit/64-bit versiyonlarıyla kullanılabiliyor. GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte AGEIA'nın PhysX kartlarına da destek veren yazılımın yeni versiyonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


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*cparty* 10 yıl
bu physX desteği doğrumu diye gta 4 ü physX kapalı iken ve açık iken denedim arada 5-7 fps artış olduğunu gözlemledim işe yarıyor
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sadtneverdie 10 yıl
adamlar guncellıyor daha ne istiyorsun ?
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Capt. Awesome 10 yıl
İnsanın başı dönüyor vallahi hergün birşeyin güncellemesi kesin çıkıyor,Allah'tan kotasız internetim :)
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DemirKipi 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

adamlar guncellıyor daha ne istiyorsun ?


Adamların çalışmasına diyecek bişey yok. Hatta ben gayet memnunum bu performanslarından. Bizim durumumuz biraz garibime gitti.
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taner11 10 yıl
bu çabalar boşuna daha 3-5 gün önce yeni bir physh sürümü çıkmıştı şimd bu sürüm ne?????????????
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DirectX11 10 yıl
Link Çalışmıyor Heralde ADmin
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DemirKipi 10 yıl
İnsin bakalım. Paso bişey güncelliyoruz. Oyunlardan çok sürücülerle uğraşıyoruz ne iş anlamadım.
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
rapidshare.com/...
burdan da indirebilirsiniz altarnatif olsun
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laserion 10 yıl
İndiremeyen arkadaşlar Buyrun link:
toomanydownloads.com/...
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max975 10 yıl
hadi bakalım nasıl olacak indirelim
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
The system cannot find the file specified. indirmek istediğimde bu yazıyor
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kara duman 10 yıl
link sorunlu sanırım
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my_sweet_shadow 10 yıl
Malesef nvidia kartlar bu yuzden pahalı oluyor piyasayı parayla satın almaktan kar yapamıyor o yuzden kartları pahalıya satıyor ati öndeydi ama artık ati ne olur bilinmez inşallah ati de yenilikler yapar
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