PhysX yazılımının 8.11.18 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PhysX teknolojisini endüstri standardı yapabilmek için yoğun çaba sarf eden ve oyun stüdyoları ile görüşen Nvidia yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. 8.11.18 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımı Windows XP ve Vista'nın 32-bit/64-bit versiyonlarıyla kullanılabiliyor. GeForce 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte AGEIA'nın PhysX kartlarına da destek veren yazılımın yeni versiyonunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamların çalışmasına diyecek bişey yok. Hatta ben gayet memnunum bu performanslarından. Bizim durumumuz biraz garibime gitti.
burdan da indirebilirsiniz altarnatif olsun
toomanydownloads.com/...