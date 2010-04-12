Plextor'dan yeni ağ depolama sunucusu: PX-NAS2

Optik sürücüleriyle tanıdığımız Plextor, PX-NAS2 adını verdiği çift sürücülü yeni sunucusuyla ağ depolama pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Ev kullanıcılarını ve küçük ölçekli işletmeleri hedef alan yeni sunucu ile veri yedekleme ve çoklu ortam uygulamaları hedefleniyor. 135.4 x 120.3 x 254.5 mm boyutlarında olan çift sürücülü cihaz üzerinden3.5-inç boyutunda iki adet sabit disk ile toplamda 2TB'a kadar kapasite sunabiliyor.

Siyah renkli sade bir tasarıma sahip olan Plextor PX-NAS2, DLNA 1.5 uyumluluğu ile destek veren pek çok cihaz ile bağlantı kurabiliyor. Ön yüzünde durum LED'lerine, güç butonuna ve USB konnektörüne sahip olan ağ depolama cihazı, iTunes, HTTP ve FTP sunucusu olarak kullanılabiliyor. Hızlı veri yedekleme, senkronizasyon ve içerik paylaşımı için Memeo yazılımıyla birlikte gelen PX-NAS2 yurt dışında tek başına 179 Avro, 500GB kapasiteli iki adet disk ile 285 Avro ve 1TB kapasiteli iki adet disk ile 389 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.