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Plextor'dan yeni ağ depolama sunucusu: PX-NAS2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor'dan yeni ağ depolama sunucusu: PX-NAS2
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Plextor'dan yeni ağ depolama sunucusu: PX-NAS2
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Optik sürücüleriyle tanıdığımız Plextor, PX-NAS2 adını verdiği çift sürücülü yeni sunucusuyla ağ depolama pazarında iddialı olmayı hedefliyor. Ev kullanıcılarını ve küçük ölçekli işletmeleri hedef alan yeni sunucu ile veri yedekleme ve çoklu ortam uygulamaları hedefleniyor. 135.4 x 120.3 x 254.5 mm boyutlarında olan çift sürücülü cihaz üzerinden3.5-inç boyutunda iki adet sabit disk ile toplamda 2TB'a kadar kapasite sunabiliyor.

Siyah renkli sade bir tasarıma sahip olan Plextor PX-NAS2, DLNA 1.5 uyumluluğu ile destek veren pek çok cihaz ile bağlantı kurabiliyor. Ön yüzünde durum LED'lerine, güç butonuna ve USB konnektörüne sahip olan ağ depolama cihazı, iTunes, HTTP ve FTP sunucusu olarak kullanılabiliyor. Hızlı veri yedekleme, senkronizasyon ve içerik paylaşımı için Memeo yazılımıyla birlikte gelen PX-NAS2 yurt dışında tek başına 179 Avro, 500GB kapasiteli iki adet disk ile 285 Avro ve 1TB kapasiteli iki adet disk ile 389 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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gun 9 yıl
Benim anlamadığım bu pazar çok mu büyükte, her önüne gelen buraya giriş yapıyor. Ondan sonra başarılı olmadık diyede ağlıyorlar.
Zaten bu pazarda Synology, Qnap gibi iki güzide firma varken başkalarının girmesi bence gerekesiz. Hadi Asus markası şuyu buyu ile bu tür özellikleri router'ınıa filan ekliyor kötü etmiyor o ayrı ama diğerleri ne gibi yenilikler getiriyorlarda satmayı bekliyorlar merak ediyorum.
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Netscout 9 yıl
MiniITX anakart+işlemci
512mb bellek
Kasa
ve FreeNAS yazılımı şaşmam :)
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