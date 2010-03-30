PNY, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu

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Daha çok Quadro serisi profesyonel ekran kartlarıyla tanıyan PNY, DirectX 11 destekli GeForce GTX 400 serisini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistör içeren GF100 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartlarından GeForce GTX 480, 384-bit bellek veri yolu desteğine 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de çalışan kart, 250 Watt TDP ile geliyor.

PNY'nin GeForce GTX 470 modeli ise 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip. 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla gelen ekran kartı, tasarım özellikleri ve genel detaylarıyla abisi GeForce GTX 480 de olduğu gibi referans modeli baz alıyor. Her ikisi de 3DVision Surround, SLI, CUDA, PhysX ve PureVideo HD destekli yeni nesil ekran kartlarında çift DVI ve bir adet Mini HDMI portuna yer veriliyor.

PNY yeni modellerinden GeForce GTX 470'i 349 Avro, GeForce GTX 480 ise 479 Avro seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuyor.