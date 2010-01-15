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Point of View, Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını duyurdu

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Point of View, Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan Mini-ITX anakartını duyurdu. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin güç verdiği anakart, NM10 çipsetini kullanıyor. Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre GMA 3150 IGP'siyle geliyor.

Üzerinde bir adet PCIe x1 slotu bulunan anakart ile entegre grafik birimini yeterli bulmayan kullanıcılara harici ekran kartı kullanabilme fırsatı sunuluyor. Her ne kadar PCIe x1 ara birimini kullanan ekran kartı sayısı az olsa bile Point of View, anakartla birlikte bir adet GeForce G210 PCIe x1 anakart vermeye hazırlandığı da bildiriliyor. Üzerinde iki adet SATA-II portu bulunan anakart, Gigabit Ethernet ve 5.1 kanal ses desteğine de sahip.

Point of View yeni anakartkarıtyla birlikte Mobii miniPC D510 isimli bir de mini bilgisayar hazırladı. Detaylarını yukarıda verdiğimiz anakartın kullanıldığı sistem, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcının yer aldığı sistem, tercihe bağlı olarak GeForce G210 ile alınabilecek ve bu sayede yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunulacak.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni donanımlarla birlikte Point of View, PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce GT 220 ve GeForce GT 240 modellerini de lanse edecek.

Point of View, Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını duyurdu
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Point of View, Mini ITX anakartlar için PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini de pazara sunacak.


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PlayerXXX 9 yıl
Arkadaşın dediği gibi endüstriyel pc
Atom anakartlar cnc otomasyonalrında kullanılıyodu eskiden ucuza malolduğu icin bu şekilde değerlendirmişler.
Ben özellikle netbook ta kullanılmasını yanlış bulmuyorum yada şöyle diyeyim pda lara bi dolu para harcamak yerine mini netbook un yaygınlaşmasını tercih ederim hem ucuz hemde gerçek bir pc
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xense 9 yıl
işte o sebeple bunlara endustriyel pc diyorlar. sadece ama yonelik pc. internette sörf yapar, office dosyalarını açar; fazlasını beklemek aptallık olur. benim atomda tek benimsiyemediğim nokta ekran boyutu ve hdd sınırlama mecburiyeti. 10.1" 160Gb idi bir zamanlar.
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dellino 9 yıl
Biri bizi atom platformundan kurtarsın.
Tegra, Zii ve diğerlerini de bu arenada görmek istiyoruz.
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XivA 9 yıl
ne bu ya. paralel port-seri port-ps/2 ler vs.. hdmi yok, optik çıkış yok. çok kötü.
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ahmetkep 9 yıl
bilinçli kullanıcıya hitap etmeyen , çok gereksiz görsemde atom işlemci ile iyi piyasa yakalayan intel atom 2 ile karşımızda.
bunların anakarta entegre işlemcili oldugunu bilmiyordum.geçen gün bir tane netbook söktüm gördüm.işlemci anakarta entegreli.büyük bi ihtimal atom 2 de aynı.upgrade imkanı pek olmayan birkaç sene kullanımlık ofis tarzı mini bilgisayarlar..
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_bluescream_ 9 yıl

ahmetkep

bilinçli kullanıcıya hitap etmeyen , çok gereksiz görsemde atom işlemci ile iyi piyasa yakalayan intel atom 2 ile karşımızda.
bunların anakarta entegre işlemcili oldugunu bilmiyordum.geçen gün bir tane netbook söktüm gördüm.işlemci anakarta entegreli.büyük bi ihtimal atom 2 de aynı.upgrade imkanı pek olmayan birkaç sene kullanımlık ofis tarzı mini bilgisayarlar..



biryerde bilinçiz kullnıcıya hıtap edıyorama bnce car pc ler için muhteşem olmuş
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