Point of View, Atom 2 tabanlı Mini-ITX anakartını duyurdu

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Nvidia tabanlı ekran kartlarıyla tanınan Hollanda merkezli donanım üreticisi Point of View, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alan Mini-ITX anakartını duyurdu. 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin güç verdiği anakart, NM10 çipsetini kullanıyor. Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan ve çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, işlemciye entegre GMA 3150 IGP'siyle geliyor.

Üzerinde bir adet PCIe x1 slotu bulunan anakart ile entegre grafik birimini yeterli bulmayan kullanıcılara harici ekran kartı kullanabilme fırsatı sunuluyor. Her ne kadar PCIe x1 ara birimini kullanan ekran kartı sayısı az olsa bile Point of View, anakartla birlikte bir adet GeForce G210 PCIe x1 anakart vermeye hazırlandığı da bildiriliyor. Üzerinde iki adet SATA-II portu bulunan anakart, Gigabit Ethernet ve 5.1 kanal ses desteğine de sahip.

Point of View yeni anakartkarıtyla birlikte Mobii miniPC D510 isimli bir de mini bilgisayar hazırladı. Detaylarını yukarıda verdiğimiz anakartın kullanıldığı sistem, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcının yer aldığı sistem, tercihe bağlı olarak GeForce G210 ile alınabilecek ve bu sayede yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği de sunulacak.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni donanımlarla birlikte Point of View, PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce GT 220 ve GeForce GT 240 modellerini de lanse edecek.

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Point of View, Mini ITX anakartlar için PCIe x1 ara birimiyle uyumlu GeForce G210 modelini de pazara sunacak.